Rusové si mohou koupit další novou Škodu, kterou dříve ani nemohli, Češi přichází o statisíce na každém kuse před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jestliže dosud bylo na místě se ptát, komu vlastně zavedené sankce škodí, tady už je podobná otázka snad i zbytečná. Rusové si nyní mohou koupit ještě víc aut, než mohli dříve, výrobci ale z aktuálně vysokých cen nevidí ani halíř navíc. Platí to i o Škodě.

Na první pohled se může zdát, že Rusko je prakticky izolované od okolního světa. Evropská unie, Velká Británie a Spojené státy americké totiž od března přichází s řadou sankcí i dalších opatření. K těm se přidala také spousta firem, ať již dobrovolně nebo z donucení. Platí to i o automobilkách, zvláště pak o Škodě, pro kterou byl ruský trh po Německu druhým nejdůležitějším na celém světě. Svá auta přitom mladoboleslavští dodávali nejen koncovým zákazníkům, ale i firmám a státním institucím, mezi které patřila také policie.

Škoda pak sice výrobu a vůbec dodávky nových aut do Ruska zastavila už v březnu, jak jsme ovšem zmínili minulý týden, její vozy jsou v zemi nadále k mání jako nové. A jde dokonce o takové, které se v zemi dříve ani neprodávaly. Kamiq na trh dorazil pouze v nejvyšší výbavě Monte Carlo, se kterou byl spojen litrový tříválec a sedmistupňová automatická převodovka. Malé SUV pak je k mání od 2,2 milionu rublů, což odpovídá zhruba 850 tisícům Kč. Jelikož ale třeba Octavia je ještě o řád dražší, prodejního úspěchu by se Kamiq mohl dočkat.

Nově mu navíc bude krýt záda i jeho spřízněná duše, tedy hatchback Scala. Ani ten nebyl dříve v Rusku nabízen, místo toho mohla tamní klientela sáhnout po vylepšené Škodě Rapid s karoserií liftback. Ta se ovšem vyráběla v Kaluze v továrně, jenž sice stále patří Volkswagenu, od března ale nic nevyrábí.

Díru na trhu po Rapidu tak může zalepit právě Scala, která se ovšem do Ruska dostala cestou „šedého“ dovozu. Řeč tedy rozhodně není o oficiální cestě, jakkoli jsou vozy původně smontované v České republice nabízeny u stále aktivních oficiálních dealerů značky. I to ostatně dokládá, jak moc se v zemi změnila situace. Dříve bylo stejně jako u nás nemyslitelné, aby autorizovaný prodejce nabízel model jím zastupované značky, který pro daný trh není určen, dnes jsou automobilky rády, když jejich dealerská síť přežívá i bez nových aut od nich.

Navíc je třeba dodat, že automobilky dříve nad „šedým“ dovozem vlastních aut měly kontrolu díky ruským zákonům, jenž jim dovolovaly zamezovat neoficiálnímu importu vlastního zboží z z titulu ochrany práv vázaných ke značce. Automobilky tak byly ve velmi pohodlné pozici, kdy si v Rusku fakticky mohly diktovat ceny, neboť vnější konkurence neexistovala. Tuto možnost ale firmám Rusové vzali už na jaře a neoficiální dovoz dnes evidentně bují.

Pro škodovku to zdánlivě není špatná zpráva, protože všechna auta jsou nakonec stejně od ní. Jenže to není tak jednoduché - mladoboleslavští takto musí koukat, jak si někdo mastí kapsu místo nich. Na českém trhu je totiž Scala ve výbavě Ambition k dispozici od 417 900 Kč. V takovém případě lze pod kapotou očekávat litrový tříválec a manuál, v případě volby 1,5litrového čtyřválce si pak zákazníci musí připravit o 60 tisíc korun více. Nic to však není proti Rusku, kde Scala startuje na 2,76 milionu rublů (1 067 000 Kč).

Dříve nedovážený hatchback je tak vlastně dražší než Octavia, která přeci jen stojí o příčku výše. Máme tu nicméně neokoukané zboží, navíc takové, které je možné okamžitě odebrat. To je vábení, na které řada lidí slyší, neoficiální dovoz tedy bude pokračovat. Škoda přitom bude moci počítat pouze se svou velkoobchodní marží spojenou s českým či jiným trhem, kam dále vozy dodává. Daleko vyšší suma připadne překupníkům, takto škodovka přichází na každém autě o statisíce, které by si jinak mohla účtovat sama. Musíme se tedy znovu ptát, komu vlastně zavedené sankce ubližují.

Lze už jen dodat, že podobně dovážených novinek je v Rusku každým dnem víc a víc. Další takovou je Kia K8, tedy vlajková loď korejské automobilky. K dispozici je s 3,5litrovým šestiválcem naladěným na 300 koní, s nímž zvládne zrychlit z klidu na stovku za 6,9 sekundy. Cena pak začíná na 4,99 milionech rublů (1,93 mil. Kč). Rusové tak paradoxně začínají mít mezi auty širší výběr než kdy dříve, ani tento vůz dříve nebyl v Rusku nabízen.

Škoda Scala je zatím v Rusku nabízena ve výbavě Ambition. Ve srovnání s českými cenami došlo na dvojnásobné zdražení, škodovka ale z rozdílu nevidí ani korunu, svá auta v Rusku prodávat dál nesmí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Mail.ru

