Rusové si nechali patentovat nové armádní monstrum, jeho jméno odpovídá využití před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Rospatent, CC0 Public Domain

Bude to jeden z nejrychlejších vozů ruské armády, i když svou povahou má k jakémukoli rychlíku sakramentsky daleko. Je 4,7tunové pancéřované monstrum s odpovídajícím jménem.

Před deseti měsíci se Vojensko-průmyslová společnost známá spíše pod označením VPK poprvé pochlubila záměrem dostat do výroby nový model pojmenovaný Strela. Ten má mít blízko k již existujícímu Tigeru, který Rusové dodávají armádě, oproti němu ale má Strela umožnit transport pomocí vrtulníků Mil Mi-8 či Mil Mi-17. O tom si Tiger může nechat jen zdát, stejně jako o ochraně před výbuchem až dvou kilogramů TNT.

Finální podoba Strely se aktuálně dočkala registrace na patentovém úřadu, díky čemuž si ji můžeme prohlédnout ze všech stran, a to včetně střechy. Tu zdobí poklop, který slouží zároveň i jako kryt pro případného střelce. Design vozu přitom mělo na starosti hned sedm specialistů z Arzamaské továrny, kde se již vyrábí zmiňovaný Tiger. Z týchž montážních linek pak bude sjíždět i Strela, Rusové nicméně neuvedli, kdy se tak stane. Registrace na patentovém úřadu nicméně naznačuje, že ten moment se blíží.

VPK bude stejně jako „tygra” také „střelu” vyrábět za pomoci společnosti GAZ, neboť novinka je postavena na platformě modelu GAZelle Next. S tím by pak měla mít společných daleko více prvků, ať již jde o zadní světa či třeba kliky dveří. V případě pohonné jednotky ale mnohem spíše naváže na motory, jež užívá Tiger. Jednat by se tedy mělo hlavně o turbodiesely Cummins a YaMZ, přičemž častější bude zřejmě použití druhé alternativy.

Dáno je to tím, že Jaroslavskij motornyj zavod spadá právě pod značku GAZ. V případě Strely by se mělo jednat o 4,4litrovou jednotku, jež může vyprodukovat až 330 koní. Kolik jich bude produkovat v novém voze, není jisté, pod kapotou VPK Tiger byl ovšem agregát naladěn na 215 koní. S těmi pak vojenský těžkooděnec zvládá maximálně 140 km/h na silnici a 80 km/h v terénu, zatímco maximum novinky bylo stanoveno až na 155 km/h.

Rusové počítají i s civilními verzemi, u nichž dokonce bude vypuštěno pancéřování. Jejich hmotnost by tedy měla razantně klesnout, zatímco dynamika půjde při zachování téhož agregátu nahoru. O tomto provedení se nicméně VPK na patentovém úřadu zatím nezmiňovalo. Místo toho jen uvedlo, že Strela zvládne pobrat maximálně 8 lidí. Oproti tomu Tiger je až jedenáctimístný, což je při 5,7metrové délce působivé.

Tím nám dostupné informace končí, v závěru jen ještě jednou nahlédneme do historie „tygra“. Ten byl poprvé odhalen v roce 2001, nicméně pilotní výroba odstartovala až o tři léta později a ruská armáda vůz oficiálně zařadila do svých služeb až na konci roku 2006. U novinky lze nicméně s ohledem na využití komponentů GAZelle Next počítat s rychlejším tempem, vozový park armády by tak mohla rozšířit do dvou let.

VPK Strela se představila i na patentových obrázcích, jež potvrzují chystanou výrobu. K té by mohlo dojít do dvou let, přičemž Rusové kromě armádní verze chystají i tu civilní. Foto: Rospatent, CC0 Public Domain

Zdroje: Rospatent, VPK

Petr Prokopec