Rusové stvořili jedno z nejlevnějších obytných aut, které přitom projede všude. Nabízí ho i v EU

Rusové jsou experti na neobvyklé stroje terénního ražení nabízené za velmi nízké ceny a tento není výjimkou. I když nabízí velmi výjimečnou kombinaci vlastností, dovolit si jej může kde kdo.

Prakticky od chvíle, kdy svět zasáhla pandemie koronaviru, narostla obliba obytných vozů a přívěsů do neskutečných rozměrů. Divit se tomu nelze, neboť s novou infekcí přišla omezení, na která vlastně nikdo nebyl zvyklý. Ještě na počátku roku 2020 totiž nebyl problém skočit do auta, odcestovat pár set kilometrů daleko, tam se ubytovat v jakémkoli hotelu, na který vaše peněženka stačila, a již jste si mohli užívat zasloužené dovolené. Na něco takového ale mnohde nyní můžete zapomenout, i když máte covidový certifikát.

Obytné vozy jsou do jisté míry řešením těchto problémů, tedy až do chvíle, než se mezi dveře postaví vaše drahá polovička s mobilem v ruce a bude se snažit naskenovat váš QR kód. S tím vám pochopitelně již nepomůžeme, místo toho přispějeme tipem na jeden nový dům na kolečkách. Na svědomí jej má ruská společnost Autokemper Prom, která si vzala na paškál národní poklad. Tedy Ladu Niva, ze které ovšem zachovala jen přední část s dvojicí sedadel. Za ni pak instalovala obytný modul.

Novinka díky tomu narostla na 4 900 milimetrů do délky a 2 850 mm do výšky, přičemž ubytování nabízí maximálně třem lidem. Dva se vyspí na posteli posteli v alkovně, poslední člen posádky si musí vystačit s lavicí tvořící součást jídelny. Vhodná je tedy spíše pro ratolest než pro dospělého. Ovšem pokud vyrazíte jen ve dvou, uděláte nejlépe, neboť vnitřní prostor opravdu není rozsáhlý. Do obytného modulu se vešla menší kuchyň i sociální zařízení se záchodem a sprchou.

Výrobce vůz osadil dvěma nádržemi na vodu, přičemž pitné poberete 60 litrů a užitkové 40 litrů. Počítat lze s jejím ohřevem, stejně jako třeba s klimatizací, zatímco v kuchyni nechybí plynový hořák či lednička. Na pobyt mimo civilizaci je tedy vůz připraven, byť půjde spíše jen o víkendové než celotýdenní pobyty. S ohledem na pohon všech kol a nové ochranné panely podvozku ovšem můžete vyrazit kamkoliv, i do náročného terénu.

Aby se přitom ruský off-road vypořádal s navýšenou hmotností, došlo na posílení motoru. Jeho objem narostl na 1,8 litru, výkon pak na rovných 100 koní. O jejich přenos do všech čtyř rohů se stará pětistupňový manuál, kterému asistuje redukční převodovka a středový diferenciál. Podvozek pak byl zesílen, přičemž vzadu počítá s listovými pružinami a pneumatickými prvky. Souběžně s tím pak Rusové osadili zadní část i kamerou usnadňující couvání.

Přesnou cenu vyobrazeného provedení společnost Autokemper Prom nezmiňuje, hovoří ale o tom, že je plně srovnatelná s jinými ruskými stroji stejného ražení. Ty se cenově pohybují mezi 1,6 a 2,1 milionu rublů v závislosti na provedení a výbavě, což znamená něco mezi 450 a 640 tisíci Kč. To je opravdu velmi sympatická cena, levnější vůz tohoto ražení abyste pohledali. Rusové přitom dodávají, že upravená Niva snese až 20stupňové mrazy, z čehož je patrné, že mysleli hlavně na domácí publikum. Ovšem konverzi je možné pořídit také v Německu, kde má úpravce zastoupení, pořídit jej tedy nebude problém ani pro zákazníky z Česka či Slovenska.

