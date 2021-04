Rusové stvořili nejlevnější chladírenský vůz světa, fascinuje poměrem ceny a výkonu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Promtech

Experti na nejlevnější cokoli na čtyřech kolech opět nezklamali. Výsledkem jejich práce jistě není nejkvalitnější ani nejbezpečnější vůz, kdo ale potřebuje po městě rozvážet chlazené zboží, ten těžko koupí lépe.

O ruském automobilovém průmyslu si lze pomyslet různé věci, nelze mu ale upřít schopnost stavět auta nejrůznějších typů extrémně levně. Možná nyní říkáte, že Číňané zvládají totéž ještě lépe a někdy tomu tak skutečně je, zůstává ale otázkou, zda jejich superlevná díla lze vůbec považovat za auta použitelná v našem prostředí. O těch ruských to pořád platí, třebaže bez ústupků se to pochopitelně neobejde.

Dnes před sebou máme nové dílo ruské firmy Promtech, která už proslula tím, že nabízí nejlevnější velké dodávky na světě. Od nim už vede jen kousek cesty k dalším extrémně levným modifikacím a jednu takovou nyní Rusové odhalili na veletrhu Prodexpo-2021.

Stejně jako předchozí užitková auta Promtechu, i tento stroj vznikl úpravou Lady, která si oficiálně říká VIS-2349 Granta nebo obchodně Granta Prima. Základy jedné z nejlevnějších Lad používá jen částečně, neboť zadní partie stojí na specifickém trubkovém rámu vyráběném už externí firmou. Pohon vozu ale zajišťuje technika Lady beze změny - motor 1,6 s 87 koňmi, pětistupňová manuální převodovka a pohon předních kol.

Na tomto konstrukčním základu v kratším provedení s rozvorem 4 450 mm je připevněna nástavba zajišťující funkce chladírenského vozu. Samotná nástavba má v základním provedení rozměry 2 500 x 1 730 x 2 450 mm a dokáže tak pojmout až 900 kg nákladu o celkovém objemu 7 m3. Vůz má standardně k dispozici zadní vzduchové odpružení, které je možné upravovat podle hmotnosti nákladu. Ten může vážit až 900 kg a auto se s celkovou hmotností vejde do 2 tun. To je v Rusku klíčové, neboť těžší auta do centra Moskvy nesmí, a tak je nutné zásobovat tamní obchody či restaurace menšími vozy.

Ve výše zmíněném je ale trocha „hostfuchsismu”, neboť s některými zmíněnými parametry je to složitější. Záď vozu má skutečně vzduchové odpružení s nastavitelnou světlou výškou, je ale nastavitelné jen manuálně zpod auta, což je trochu nešikovné. Auto vystavené na Prodexpu má ale nastavení možné elektronicky a vzdáleně z kabiny, což vůz jinak nenabízí ani za příplatek. Též 7 m3 objemu a 900 kg nosnosti není úplně přesný údaj - technicky jsou to korektní data, jakmile je ale vůz osazen chladicí jednotkou, bez níž jaksi není chladírenský, objem se smrkne na 6 m3 a nosnost na 750 kg. I tak slušné údaje.

Ještě lépe vyznívají vedle ceny. Ta sakum prásk, tedy i s chladírenskou jednotkou H-Thermo HT-050II poháněnou motorem, který uvnitř nákladového prostoru umí udržovat teploty od +12 do -20°C (dokáže jej tedy i zahřívat), začíná na 1 690 000 rublech, tedy asi na 475 tisících Kč. To opravdu není mnoho za takto disponovaný vůz tolika talentů. A kdyby někomu nebyl dost dobrý, je možné si připlatit ještě za schopnější chladírenskou jednotku Thermo King C-250e, s níž vůz přijde na skoro 2 miliony rublů, asi 560 tisíc Kč.

Jako v případě jiných dalších děl Promtechu a Rusů vůbec je třeba na jednu stranu smeknout nad tím, co dokážou, na tu druhou je ale třeba nezapomínat, že nízká cena se někde projeví. Jednak si nejsme jisti, jestli bychom chtěli řídit dvoutunové auto s 87 koňmi, z nichž část musí pohánět chladící jednotku, ale budiž, to je lepší než nic a ve městě je to nepodstatné. Jisti jsme si ale tím, že bychom v konstrukčně docela jednoduchém autě s tak mohutnou a těžkou nástavbou nechtěli bourat. Je ale pochopitelně na každém, aby si rozmyslel, co mu za co stojí.

Rusové se pochlubili nejlevnějším chladírenským autem světa, s docela velkým a schopným nákladovým prostorem nestojí zdaleka ani půl milionu korun. Nad bezpečností vozu ale visí otazníky. Foto: Promtech

Zdroj: Promtech

