Rusové prý nemohou najít dodavatele tisíců nových policejních aut, u Škody by nechali miliardy před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: DPS, tiskové materiály

Rusko tvrdí, že jej sankce posilují, je ale jasné, že jim musí způsobovat tisíce nepříjemností, které musí složitě řešit. Tato má být jednou z těch velkých, vedení země to ale odmítá.

Není tajemstvím, že Škodu pozastavení jejích aktivit v Rusku citelně zabolelo. Loni na tomto trhu prodala 90 400 aut, čímž se po kolapsu v Číně stalo Rusko jejím druhým největším odbytištěm na celém světě. Nyní se nicméně ukazuje, že i Rusku se po Škodě stýská. Je sice hezké, že do země se skrze „šedý import“ dostal Kamiq Monte Carlo, Scala či Fabia, ovšem dealeři nemají takové skladové zásoby, aby uspokojili například velké firemní objednávky. Anebo státní zakázky.

Škoda totiž byla dlouholetým dodavatelem aut ruské policie. Tato spolupráce pro ni byla lukrativní, neboť tisíce Octavií nejen dodávala, ale rovněž servisovala. S tím je nicméně konec, což ovšem představuje problém pro obě strany. Mladoboleslavská automobilka si může škrtnout nemalý příjem, jenž byl navíc pravidelný. Rusové oproti tomu začínají mít problém s obnovou vozových parků ozbrojených složek. Dle zákona totiž nemohou sáhnout po dovážených autech a lokální výroba čehokoli vázne či zcela stojí.

To pochopitelně není nové nařízení, v platnosti bylo již před eskalací rusko-ukrajinského konfliktu. Právě to ovšem dříve Škodě nahrávalo, neboť Octavii a další vozy přímo v Rusku vyráběla. Továrna v Nižném Novgorodu je ovšem uzavřena, přičemž je prakticky jisté, že koncern VW se do těchto míst již nevrátí. Otazníky ale visí i nad podnikem v Kaluze, který už stojí opravdu dlouho. A podobně je na tom kvůli sankcím většina zahraničních výrobců.

Podle informací deníku Kommersant tak Ruské ministerstvo vnitra mělo dojít k závěru, že nového dodavatele 2 800 aut, která měla být nakoupena pro potřeby policie ještě letos, není v tuto chvíli možné najít. Rozpočet ve výši 4,5 miliard rublů (cca 1,73 mld. Kč) tak měl být převeden na jiné účely. Dle agentury TASS ale ruské ministerstvo průmyslu a obchodu popírá, že by taková situace nastala, výběrové řízení mají probíhat standardním způsobem. „Podle našich informací domácí výrobci splňují veškeré požadavky ministerstva vnitra a dodání aut může probíhat dle plánu schváleného pro rok 2022,“ uvádí mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu.

Detaily zveřejněny nebyly, v minulosti nicméně ruské policii kromě Škody dodávaly své vozy také značky Hyundai, Lada a UAZ. Korejci auta do země nadále dodávají, ale v menších počtech a je otázkou, zda jsou schopny velkou zakázku uspokojit. AvtoVAZ pak měl tak velkou objednávku odmítnout, neboť kvůli sankcím došlo k trhlinám v jeho dodavatelských řetězcích. Značka pak sice zahraniční firmy nahrazuje lokálními, jde nicméně o dlouhodobější a náročnější proces.

Podobně na tom má být i UAZ, a je tedy otázkou, jak se věci skutečně mají. Rusové tak musí rozlousknout další oříšek a musí si pospíšit, neboť plánovaná obnova vozového parku ozbrojených složek měla být opravdu rozsáhlá a do konce roku 2024 na ni bylo vyhrazeno 35,3 miliardy rublů (13,56 mld. Kč). Je jisté, že nebýt sankcí, značný kus z tohoto koláče by si ukrojila právě Škoda, takhle lze očekávat, že problém vyřeší rozšíření lokální výroby čínských automobilek.

Škoda měla s ruskou policií dlouholetý kontrakt, vozy jí přitom nejen dodávala, ale zároveň i servisovala. Sankce ji tedy připravily o nemalé příjmy, budoucnost dodávek nových aut nejen policejním sborům je nyní nejasná. Foto: DPS, tiskové materiály

Zdroje: , TASS

