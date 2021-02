Rusové ukázali možnou podobu nástupce sovětské legendy, od lidí sklízí obdiv před 3 hodinami | Petr Miler

Rusové chtěli jednu ze svých největších automobilových legend nahradit už několikrát, přes vznik funkčních prototypů ale dodnes vyrábí stále původní provedení UAZu-452 zvaného Buchanka. Teď ukazují, kam by jednou mohl zamířit nástupce.

Legendární stroj z časů SSSR, Buchanku alias UAZ-452, vám nejspíše nemusíme představovat. Je to jedna z největších automobilových legend východu, se kterou výrobce poprvé přišel již v roce 1965. A větších změn se od té doby nedočkala. Víceméně byla jen rozšiřována nabídka verzí a jednotlivá provedení začala být specifičtěji zaměřená. Každá však pod kapotou disponovala čtyřválcovým motorem, který nejprve startoval na 2,5litrovém objemu, než došlo na jeho zvětšení na 2,7 litru. Souběžně s tím se zvedl i výkon, a to z někdejších 75 na současných 112 koní.

Rusové se jako nezřídka pokoušeli v průběhu let Buchanku nahradit, nicméně tak jako ve většině ostatních případů selhali. A to přesto, že v jednu chvíli projekt nástupce terénního minibusu doputoval až do fáze pojízdných prototypů. Šlo o experimentální typ UAZ-3165M, kterého ale nakonec vznikly pouze tři kousky, z nichž jeden můžete i dnes spatřit ve firemním muzeu. Další snahy se nedostaly ani tak daleko.

Jak už to ale bývá, UAZ nepřestává přemýšlet o tom, že by to změnil. Nevíme o tom, že by se v případě nové Buchanky pustil do čehokoli konkrétního, tužby jej ale zkrátka neopouští. Nejlépe to připomíná zveřejnění přiložených renderů ze strany samotné firmy, které ukazují možnou podobu Buchanky pro 21. století.

Jakkoli některé pohledy na vůz vypadají velmi reálně, jde opravdu jen o ilustrace designéra, který navíc pracuje na volné noze. Jestli Rusové nějak uvažují o tom, že by jeho práce využili, nevíme, ale když už publikují jeho práci, minimálně bude blízká představě samotné firmy o tom, jak by Buchanka II mohla jednou vypadat.

A vůbec bychom se nezlobili, kdyby takto vyhlížela, snad jen krom nápisů CCCP 100 na boku - vzpomínat zrod Sovětského svazu v jakkoli pozitivních souvislostech netřeba. Auto se totiž na jednu stranu jasně drží tradičního vzezření UAZu-452 a na tu druhou je stejně zřetelně moderní, zejména v šedé mu to podle nás sluší.

Koncept se okamžitě dočkal obdivu Rusů na internetu, třebaže ne každý je z něj nadšený. Menšina mu vyčítá přílišnou šířkou a malou výšku, která by omezila prostor pro cestující, a tedy i tradiční přednost Buchanky. Něco na tom možná bude, ale posuďte sami, my bychom se za takové auto v reálu nezlobili.

Buchanka se stále vyrábí v asi sedmdesátkrát modernizované původní podobě, UAZ ale nyní zveřejnil ilustrace možné podoby nástupce. Patrně zkoumá choutky publika, ale kdo ví... Foto: UAZ

