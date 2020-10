Rusové začali vyrábět levné SUV pro velké rodiny, za statisíce pojme až devět lidí před hodinou | Mirek Mazal

/ Foto: UAZ

Když máte opravdu velkou rodinu nebo jiný důvod převážet víc než pět lidí, je obtížné si poradit s jejich převozem jinak než drahou osobní verzí dodávek nebo ještě dražším velkým SUV. Rusové mají řešení.

Uljanovský automobilový závod (UAZ) posílá do výroby už dříve odhalenou verzi svého modelu Profi, která se tváří jako dostupná spása velkých rodin. Univerzální vůz má spojovat výhody pracovního stroje, SUV a velkého rodinného auta, což je na trhu vskutku unikátní kombinace.

Technici na to šli jednoduše - dali za vznik univerzálnímu modulu ze skleněných vláken, který pasuje na podvozek typu Profi. Z jinak nákladního UAZu se tak stalo něco jako minibus pro cestující s pohonem všech kol. Laminátová konstrukce pojme trojici pasažérů ve své přední části, z nichž každý z nich má pro sebe posuvnou sedačku s tříbodovým bezpečnostním pásem. Tato sekce je vybavena alespoň komfortním minimem v podobě vytápění, osvětlení nebo zvukové a tepelné izolace.

Prostor v zadní části může v závislosti na konfiguraci posloužit buď další řadě sedadel, nebo se stát nákladním, nebo být připraven pro náklad i ubytování dalších čtyř cestujících na lavicích po stranách. Komfortu tu podle zvolené verze bude méně až hodně málo, jiné podobně velké auto schopné odvézt osm až devět lidí ale na trhu nenajdeme.

Pod kapotou se počítá se zachováním motoru ZMZ-Pro s výkonem 149 koní a točivým momentem 235 Nm, jež mohou mířit na zadní nebo všechna čtyři kola. Připlatit půjde i za uzávěrku zadního diferenciálu, překonvertovaná dodávka tak skutečně bude moci zastoupit SUV. Oproti těm obvyklým by se ale měla pochlubit lepší prostupností terénem, nejen kvůli onomu pohonu 4x4, ale také s ohledem na světlou výšku 210 milimetrů.

Novinka by mohla v nabídce nahradit alespoň některé verze přesluhující Buchanky a problémem by v jejím případě neměla být ani cena. Ta přes začátek výroby zpožděný koronavirovou pandemií stále nebyla oficiálně zveřejněna, nejlevnější UAZ Profi je ale k dispozici od 802 710 rublů (cca 240 tisíc Kč) a osobní nástavba má přijít na sumu okolo 600 000 rublů (asi 180 tisíc Kč). Prostý součet (i když ani ten by nebyl špatný) tady nebude fungovat, spojení základu Profi a nové nástavby by ale mohlo vyjít na nějakých 1,3 milionu rublů (cca 390 tisíc Kč), což je na auto tohoto ražení opravdu málo.

Dodejme, že UAZ má i české zastoupeni, které současné modely nabízí s dvouletou zárukou a servisní sítí v různých částech republiky. O novince se ale zatím nezmiňuje, ostatně bez ceny - přesto už teď s nabídkou slev a dalších zvýhodnění při koupi na leasing - svítí na webu prodejců UAZu v Rusku.

Levné ruské SUV až pro 9 lidí je svérázný stroj, zvlášť v konfiguraci se zadními „sedadly” po stranách. Je to jednoduché auto, cena ale bude jeho pojetí odpovídat. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ

Mirek Mazal