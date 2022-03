Rusové zkouší pozoruhodné cesty, jak obejít sankce západu a udržet výrobu aut v zemi před hodinou | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Po ekonomické stránce je Rusko v kleštích a má jen malý manévrovací prostor, aby zamezilo devastujícím dopadům sankcí na dění v zemi. To ale neznamená, že nemá žádný, a tak sahá po pozoruhodných cestách, jak zabránit nejhoršímu.

Konflikt na Ukrajině pokračuje už druhým měsícem a navzdory některým pozitivním signálům se nezdá, že by v dohledné době mohl reálně skončit. V platnosti tak zůstávají i sankce podstatné části zbytku civilizovaného světa, které Rusům komplikují fungování kde čeho, ať už to s válkou přímo souvisí nebo nikoli. A tak velmi citelně dopadají i na automobilový průmysl.

Jednou kapitolou je dovoz a prodej zahraničních aut v zemi, o tom jsme psali naposledy včera. Ten je dnes do značné míry neexistující věcí, neboť většina automobilek se ze země stáhla sama. A pokud pochází z „nepřátelských států”, pak už své vozy nemůže prodávat v Rusku, ani kdyby chtěla. Čína je dnes zřejmě jedinou opravdu velkou zemí, ze které do země nadále proudí auta a žádná ze stran s tím nemá problém, pak je tu ale ještě druhá kapitola - lokální výroba.

Zahraniční automobilky, nevyjímaje třeba ani Škodu, mají v zemi své velké továrny, které dnes povětšinou stojí. Rusové nemají problém s tím, aby byly dále provozovány, západní automobilky je ale obvykle provozovat nechtějí či kvůli nezbytnému dovozu zakázaných komponentů nemohou. Zachování fungování automobilového průmyslu v Rusku tedy momentálně závisí hlavně na zachování výroby domácích automobilek, které je ale též složité.

Rusko není zase takový skanzen, jak jej někteří prezentují, a tak i domácí výrobci nakupují desítky procent dílů pro svá auta od zahraničních dodavatelů. A to dále dost dobře nemohou dělat. Tušíme, že ze střednědobého hlediska se tomu přizpůsobí tak, že přejdou co nejvíce na lokální produkci či dovoz ze spřátelených zemí, něco takového se ale zejména u některých komponentů nestane hned. Rusové tak sahají po vskutku neobvyklých krocích, aby toto období překlenuli.

Jednak jde o samotné automobilky. Ruská agentura Avtostat informuje, že Lada hodlá pustit na trhu speciální provedení modelů Granta, Niva Legend, Niva Travel a Vesta, které budou zbavené některých elektronických komponentů, které dnes Rusové neumí vyrobit. Auta tak přijdou na trh mimo jiné bez ABS, ESP, airbagů či systému automatického volání pomoci při nehodě. Některé modely, které jsou ale značně postavené okolo techniky Renaultu, nebudou nyní vyráběné vůbec. Týká se to přinejmenším typů Largus a XRAY.

Pomáhá ale i vláda. Co je tedy nakonec ještě pozoruhodnější, nové Lady budou moci být zbavené některých senzorů výfukových systémů, které je momentálně též nemožné zajistit. To pochopitelně bude mít neblahý vliv na generované emise, což ale Rusko snadno přejde uvolněním limitů. Místo ekvivalentu normy Euro 5 tak budou muset nová auta plnit jen ekvivalent emisní normy Euro 2. To jistě není dobré pro přírodu, autům to ale může vrátit švih, který s příchodem novějších norem pozbyly - kdo pamatuje časy příchodů zejména Euro 4 a 5, ví, co to udělalo s auty a nejprve benzinovými, později i dieselovými motory.

Jak už dříve AvtoVAZ přiznal, na nových Ladách se zahraniční komponenty, které dnes není možné dovézt, podílí z asi 20 %. Předpokládáme, že v nejprve budou tyto dodávky nahrazeny hlavně komponenty z Číny, než se tak ale stane, vrátí se automobilové Rusko do hluboké minulosti. Vozy s Euro 2, bez ABS, ESP a airbagů... To je skutečně znak časů dnes už nejméně 20 let vzdálených.

Rusové vlastní automobilovou výrobu udrží, ale za jakou cenu. Taková Niva Travel se bude dělat dál, ale bez řady elektronických systémů zejména bezpečnostního a anti-emisního charakteru. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

