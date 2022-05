Šance bestselleru Fordu na příchod do Evropy se začínají blížit nule, se spotřebou 15,7 l/100 km určitě před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford v Evropě pomalu nemá co prodávat, jeho zdejší odbyt je nejnižší v historii detailních měření. Sám se tak nechal slyšet, že by rád na starý kontinent dostal svůj největší současný hit, model Bronco, naplnění takového scénáře ale nic nenasvědčuje.

Vozům kategorie SUV příliš nefandíme, šestá generace Fordu Bronco ale má naše sympatie. Modrý ovál po pětadvacetileté odmlce přišel s designově přitažlivým vozem, kterému nadělil řadu fakticky zajímavých řešení. Rozhodně se tedy nelze divit velkému zájmu amerického publika. A nejen toho, palce nahoru ukázali vozu lidé po celém světě. Ford se tak nakonec nechal slyšet, že Bronco chce nabízet také v Evropě, jakkoli původně mělo jít jen o ryze americkou záležitost.

Třebaže značka původní záměry pozměnila, neuvedla už, kdy přesně by se novinka na starém kontinentu měla objevit. A nyní je otázkou, zda se tak skutečně někdy stane, hned ze dvou důvodů.

Jednak platí, že Ford má velké problémy s nedostatkem čipů, dlouhodobě jej trápí víc než většinu ostatních výrobců. Přibývá mu tak nedokončených aut, jejichž dodělání, a tedy i dodání musí stále odkládat. Auta, která sjela z výrobních linek v lednu s pár chybějícími čipy, tak stále nejsou hotová, ač hotová být měla. Automobilka nyní slibuje jejich dodání v srpnu, je to ale pořád jen teorie.

Problémem navíc je, že tyto vozy skladuje pod širým nebem na Belleville Road poblíž továrny v Michiganu. A jelikož je flotila stále četnější, začíná přitahovat stále více pozornosti. Zákazníci jsou přitom neustálými odklady již znechuceni, a proto své objednávky začínají rušit.

Za této situace se nezdá být pravděpodobné, že by na debut evropské varianty mohlo dojít v jakkoli dohledné době. A i pokud by se to jednou přece jen stalo, nedá se očekávat, že by tu bylo k mání vrcholné provedení Raptor. S tím je totiž spojena tak vysoká spotřeba, že půlka europarlamentu by umřela hrůzou již během cesty vozu přes Atlantik. A kdyby ne, Ford by se nedoplatil ani na pokutách EU, natož pak na různých lokálních poplatcích.

Je nicméně třeba dodat, že pro Brusel je vlastně nepřijatelné jakékoliv provedení. Základní Bronco s 2,3litrovým čtyřválcem naladěným na 304 koní má totiž dle EPA průměrnou spotřebu 21 MPG, tedy asi 11,2 l/ 100 km. S výše postavenou variantou Badlands osazenou 2,7litrovým šestiválcem s 335 koňmi se pak pojí spotřeba 17 MPG, tedy asi 13,8 l/100 km. Bronco Raptor pak vyfasovalo šestiválec třílitrový, jenž posílá na všechna čtyři kola 406 koní. S tímto stádem je nicméně spojena spotřeba krutých 15 MPG, tedy asi 15,7litrová žíznivost.

To odpovídá nějakým 364 gramům CO2 na kilometr, současný flotilový limit v EU je 95 g/km. Za každý gram navíc se pak platí 95 Eur, takže Bronco Raptor by touto metrikou bylo v Unii zatíženo pokutou 25 555 Eur, tedy asi 630 tisíc Kč (vážně tak moc). A to ani nemluvíme o ještě brutálnějších pokutách v některých zemích, třeba ve Francii. To bude chtít opravdu velké fandy, aby za pořád docela obyčejný Ford dali miliony, z nichž snadno polovina padne na pokuty za nadlimitní emise. Podle nás je to nereálné, dost možná tak Ford nakonec odvolá odvolané a slíbí původně slíbené...

O nový Ford Bronco je enormní zájem, značku nicméně trápí nedostatek čipů. Auta proto vyrábí nedokončená a později se k nim vrací. To, stejně jako vysoká spotřeba, zvláště verze Raptor, je pak důvodem, proč na evropský debut moc nevěříme. Foto: Ford

Zdroj: Bronco6G poprvé a podruhé

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.