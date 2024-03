Sbohem, elektřino. Nový Fiat 500 po 4 letech v prodeji dostane spalovací motor, elektrická verze propadla před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fiat

Nelze hovořit o jakémkoli překvapení, spíš se divíme, že Fiat s tímto rozhodnutím otálel až do chvíle, kdy už nic jiného udělat ani nemohl. Odepsat jasnou většinu prodejů svého nejžádanějšího modelu v Evropě si jednoduše nemůže dovolit.

Když Fiat skoro přesně před čtyřmi roky odhalil čistě elektrického nástupce modelu 500, konstatovali jsme, že riskuje fiasko. Jakkoli elektrická technika tehdejší i současné doby z hlediska použitelnosti dokáže vyhovět potřebám městského auta, v jednom podstatném odhledu totálně selhává - je moc drahá. A pokud Fiat doufal, že se to časem změní, přepočítal se dodnes se na tom nezměnilo prakticky nic.

I když tedy spalovací auta za uplynulou dobu poměrně výrazně zdražila, pořád platí, že elektrický Fiat 500 nekoupíte levněji než za 699 900 Kč. Sedm set tisíc korun je příšerná cena za vůz s bateriemi o kapacitě 23,8 kWh, což je ekvivalent asi 6 litrů nafty - to může být málo i do města. Rozumnější alternativa s 42kWh akumulátorem startuje na 819 900 Kč, za to můžete mít i beztak předraženou Škodu Octavia po faceliftu - auto o dvě tři třídy výš, se 150 koňmi, už slušnou výbavou a neomezenou použitelností. Kdo si koupí 500e? Někdo relativně bohatý jako stylové, x-té auto do města? To asi ano, takoví lidé se ale podle dat SDA našli letos v Česku přesně čtyři.

Není tedy divu, že tohle auto bylo od začátku těžkým propadákem. A byť se s rozmáhajícími se dotačními mechanismy jeho odbyt postupem času o něco zvýšil, už 17 let starý spalovací předchůdce jej celou dobu tu prodejně masivně porážel. Naposledy jsme to připomínali zkraje března, kdy Fiat výrobu elektrické 500 omezil a pak dokonce zastavil. Teď se navíc dozvídáme, že stará spalovací verze coby pořád jeden z nejprodávanějších modelů značky v Evropě v létě skončí ve výrobě, protože se automobilka rozhodla novému balíku pravidel EU přizpůsobit pouze o něco novější Pandu alias Pandinu. A to Fiat dostává do slepé uličky, ze které existuje jediné východisko - cesta zpět.

Kolegové z Auto News tak s odvoláním na italský Corriere dela Sera i své vlastní zdroje informuje, že Fiatu po konci staré spalovací 500 nezbude než přijít se spalovací verzí nové generace vozu. Je to krajně neobvyklý krok, to ano, překvapené ale hrát nebudeme. A to nejen kvůli ekonomické sebevražednosti nabízení pouze elektrické verze.

I když někteří kolegové hovoří o tom, že Fiat bude muset na spalovací pohon složitě předělávat auto, u kterého se s něčím takovým při vývoji nepočítalo, pravda je přesně opačná. Fiat naopak už po mizerném přijetí 500e potvrdil, že má otevřená zadní vrátka, tedy že auto je připraveno na použití spalovacího pohonu, pokud to bude třeba. Je to stejný případ jako u nové Lancie Ypsilon, jde nakonec o vůz na stejných základech. A byť jistě vývoj spalovací verze není věcí na pár týdnů, neznamená ani klíčový zásah do konstrukce, v podstatě půjde jen o přizpůsobení existující techniky potřebám existujícího vozu.

Přesto se Fiat pro tento krok rozhodl zjevně až nyní, tedy pod tíhou okolností, nikoli dříve z vlastní vůle. Proto má v jeho nabídce v létě vzniknout po spalovací 500 díra, kterou zacelí nejdříve v roce 2025. Nepochybujeme ale, že se mu to bohatě vyplatí. Pokud přijde s novou spalovací pětistovkou za přiměřenou cenu, bude to prodejní superhit, ve své třídě bude mít jen minimum konkurence.

Dodejme, že ani stará 500 úplně neskončí, bude se vyrábět dál v Alžírsku pro africké a další mimoevropské trhy - krom EU na zmíněný balík pravidel nepřistoupil ve světě skoro nikdo, dokonce ani USA nebo Čína. Nová spalovací 500 se pak bude vyrábět v továrně Mirafiori v Turíně vedle elektrického provedení. Co se bude dít v polské továrně Fiatu, kde stará spalovací 500 vzniká dnes, není zatím jasné.

Nový Fiat 500 byl od začátku odsouzen k tomu dostat také spalovací pohon, divíme se, že mu ho automobilka nenadělila hned a dobrovolně. Nyní to musí neefektivně dělat pod tíhou okolností. Foto: Fiat

Zdroje: Auto News, Corriere dela Sera, SDA, JATO Dynamics

Petr Miler

