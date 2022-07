Se Škodou v Rusku je definitivně amen, říkají zdroje z firmy, její plány se hroutí jako domeček z karet před 6 hodinami | Petr Miler

Ruku na srdce, tahle možnost byla od začátku ve hře, každý rozumný člověk ale musel doufat, že se věci začnou vyvíjet správným směrem a Škoda o svůj další obrovský trh nepřijde. Teď už tomu zřejmě může zabránit jen zázrak.

Psal se rok 2018 a Škoda byla na koni, vedle kterého i Šemík vypadal jako líná herka. Česká značka tehdy prodávala po celém světě 1,2 milionu aut ročně a z jejích plánů šla hlava kolem - nejpozději v roce 2025 už měla prodávat 2 miliony vozů za jediný roky. Jak rychle se situace může změnit...

Jsme o 4 léta dál a z černého oře koncernu VW se stává spíše polomrtvý valach, bohužel. Automobilka za první letošní pololetí prodala pouhých 360 tisíc aut a pokud v tom druhém nezažije vzkříšení, bude za svým plánem pro rok 2025 zaostávat o neskutečných 64 procent. A zázraku zatím nic nenasvědčuje.

Na svém kdysi největším trhu, tedy v Číně, dál padá ke dnu. V posledním precizně zdokumentovaném měsíci (květen 2022), prodala pouhých 3 284 aut, což je její nejhorší výsledek od dob, kdy vstupovala na tamní trh. Na svém loni největším trhu v Německu se jakž takž drží, s 69 212 prodanými auty do června, což představuje více jak 18% meziroční pokles, ale nic nezachrání. A na svém loni druhém největší trhu, tedy v Rusku, jen odepisuje ztráty, které jsou stále větší. A pokud se nemýlí zdroje ruské Gazety uvnitř firmy Volkswagen Group Rus, která Škodu v zemi zaštiťuje, bude jen hůř.

Mateřský koncern VW se totiž měl rozhodnout, že Rusko se všemi svými značkami opustí a svou tamní továrnu v Kaluze prodá. Je to zatím neoficiální informace, upřímně řečeno ale dává smysl. Konflikt na Ukrajině nesměřuje k jakékoli formě svého konce a VW si nemůže dovolit financovat prakticky nečinnou továrnu a její zaměstnance věčně. Pochopitelně by to znamenalo i konec Volkswagenu v zemi, Škodu by ale toto rozhodnutí spláchlo s ním.

Gazeta informuje, že VW Group potichu vyměnil nedávno jmenovaného šéfa firma Jana Witteho za Gerrita Spenglera, který měl donedávna na starosti lidské zdroje. To je jeden ze signálů svědčících o konci aktivit VW v Rusku, neboť HR specialistu do takové pozice nejmenujete, pokud chcete byznys dále rozvíjet.

Rusové dále konstatují, že továrnu již navštívili potenciální zájemci o její koupi z Rakouska a Kazachstánu za přítomnosti zástupců ruského ministerstva obchodu a průmyslu. Není zcela jasné, co chce VW s továrnou dělat, expert Gazety ale tvrdí, že v nejlepším případě se bude snažit o zachování dosavadní výroby pod hlavičkou jiné firmy, která by ve fabrice licenčně vyráběla tatáž auta, která si ovšem nebudou říkat VW, Škoda ani jakkoli podobně. V tom horším se jí ale může chtít zbavit za jakoukoli přijatelnou cenu, ať si s ní nový kupec dělá, co uzná za vhodné.

Bez ohledu na konkrétní výsledek tak má být se Škodou v Rusku definitivní amen. A byť člověk nikdy nemá říkat nikdy, pochybujeme, že se po této anabázi bude chtít komukoli z koncernu VW do země vracet, i kdyby došlo ke státnímu převratu. Pro českou značku je to každopádně další smutná zpráva a potenciálně další tvrdá rána. Neboť po téměř úplném vyklizení pozic v Číně a odchodu z Ruska může i oněch 720 tisíc prodaných aut za rok skládat obtížně, za současné situace v Evropě rozhodně.

O komentář jsme požádali ruské zastoupení VW, které se ve slušnosti odmítlo k citovaným spekulacím vyjádřit a přidalo jen obvyklou reakci v tom smyslu, že její aktivity v Rusku zůstávají pozastavené, zaměstnanci jsou doma „na překážce” s částečným platem a firma zkoumá veškeré možné scénáře, aniž by dosud podnikla jakékoli jednoznačné rozhodnutí. Informace Gazety nepopřelo, a tak předpokládáme, že minimálně jako možnost VW Group prodej svých ruských aktivit zkoumá, finální rozhodnutí o dalším postupu ale zatím padnout nemuselo.

Fabrika VW provozovaná ve spolupráci s GAZem v Nižném Novgorodu byla ze strany VW Group i se Škodou opuštěna už dříve, teď má dojít i na tu v Kaluze (na hlavní fotce), která patří jen VW. Foto: Škoda Auto

