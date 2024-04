Se sportovními Peugeoty je amen, říká šéfka značky, po současné 508 PSE už přijde jen prázdnota před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Není to tak dávno, co jste si u Peugeotu mohli ze sportovních aut vybírat a modely jako 208 GTi, RCZ R nebo 308 R měly čím ohromit. Dnes si pořád můžete koupit 508 PSE, tedy alespoň někde, i s ním ale bude brzy konec a nic dalšího není v dohledu.

Ještě před několika málo lety byla nabídka Peugeotu doslova napěchovaná sportovními vozy. Pokud jste tedy měli omezenější rozpočet, mohl vám vyhovovat menší hatchback 208 GTI. Jakmile ovšem vaše kapsy začaly přetékat, nebyl problém vyměnit jejich obsah za 308 GTI. Či třeba za kupé RCZ osazené prakticky toutéž technikou. Tedy v případě vrcholné verze R přeplňovaným 1,6litrovým čtyřválcem, jenž přední nápravu zásoboval 270 koňmi. Stovku tak dvoumístný vůz zdolal za 5,9 sekundy, což je působivé číslo i dnes - před deseti lety ovšem působilo ještě impozantněji.

RCZ nicméně v roce 2015 skončilo bez nástupce, a jakkoliv spřízněné GTI mělo o pár let delší život, v rámci stávající generace 308 již s tímto derivátem nelze počítat. A podobné je to také u menšího sourozence. V podstatě tak jediným sportovně laděným modelem francouzské automobilky je Peugeot 508 PSE. Ten disponuje rovněž přeplňovanou jedna-šestkou, páruje ji ovšem ještě se dvěma elektromotory. Výkon tak narostl na 360 koní, zatímco akcelerace klesla na 5,2 sekundy. Jenže kvůli bateriím je třeba počítat také s hmotností 1 850 kg a akceschopností omezenou právě kapacitou baterek.

To ovšem nebyl ten zásadní problém vozu, jeho rozletu místo toho zabránila až příliš sebevědomá cena. Francouzi totiž vůz začali nabízet za vyšší sumu, než za jakou jste mohli pořídit třeba BMW M340i xDrive. Tedy vůz mnohem prestižnější značky, který se pyšnil daleko lepší a navíc stabilní dynamikou - jeho 374 koní totiž zvládalo stovku za 4,4 sekundy. A to prakticky pokaždé, když jste o to přeplňovaný třílitr požádali. V případě Peugeotu ale výsledek sprintu závisel na aktuálním stavu oněch baterií.

Ve finále tak nepřekvapí, že během úvodních dvou let vyrobila automobilka pouze dva tisíce kusů a verzi PSE někde ani nenabídla. Česko mezi takové trhy patří, marně pátrat po sportovním derivátu budete i v ceníku faceliftovaného provedení. Šéfka Peugeotu Linda Jackson pak během závodu 6 hodin Imoly, který se jel během uplynulého víkendu, kolegům Car Throttlu potvrdila, že Francouzi pod daným kotlem rozhodně topit nehodlají. Místo toho se rozhodli, že se budou věnovat technologii, jíž u nás upřednostnilo pouze 1,55 procenta zákazníků.

„Přemýšleli jsme o tom,“ uvedla Linda Jackson v reakci na dotaz, zda by nemohlo stávající vlajkovou loď doplnit více sportovních modelů. „Ale poté přišly na přetřes priority a vše se stočilo k elektrifikaci. Do konce letošního roku tak bude každá modelová řada Peugeotu obsahovat elektromobil,“ dodala. To nejsou dobré zprávy, zvláště pak v zemích, kde po elektromobilech skoro neštěkne pes. Navíc ani spalovací modely značky nejsou zdaleka tak levné, jak tomu bývalo.

Pokud se dnes rozhodnete třeba pro Peugeot 208, musíte si na základ se 75 benzinovými koňmi připravit 397 000 Kč. V případě elektromobilu se již jedná o 136 koní a 785 tisíc korun, respektive dokonce 910 000 Kč, pokud je jednotka naladěna na 156 koní. To jen vysvětluje, proč už sportovní modely nemáme čekat. Kdyby 208 měla v elektrické formě nabídnout výkon odpovídající někdejšímu GTI, zamířila by cena vysoko nad milion korun. A v takové chvíli by auto nekoupil skoro nikdo.

Žádný nový sportovní Peugeot tedy není v plánu a výhledově můžeme očekávat leda oznámení, že modely PSE pro nedostatek zájmu končí. Z vytrvalostních závodů se ovšem Peugeot přesto stáhnout nehodlá. „Motorsport pro mne představuje dvě věci. Je to brilantní oslí můstek k tomu, aby se o značce mluvilo po celém světě. A také je tak trochu laboratoří. Můžete zde testovat různé věci, a to i jejich design. Můžeme zde vyvíjet podvozek, hybridní ústrojí, aerodynamiku.“ Tím ale sportovní aktivity Peugeotu zkrátka skončí.

508 PSE spojuje spalovací motor s elektrickými, přičemž na všechna čtyři kola míří 360 koní. To není zrovna málo, nicméně třeba v Německu za vůz musíte dát 70 900 Eur, tedy 1,79 milionu Kč. Není tak divu, že jde spíše než o cokoli jiného o prodejní propadák. Foto: Peugeot

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.