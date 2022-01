Sébastien Loeb se ve 47 letech vrátil do WRC. Omladinu porazil rozdílem třídy, nakonec udolal i mistra světa před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: M-Sport Ford

Teprve v takové momenty je vidět, jakým rozdílem převyšuje veškeré své soupeře. I s padesátkou na krku - a právě tak starou spolujezdkyní - dokáže porážet všechny z nich, dokonce i po zásadních změnách technických regulací.

Svého času se říkalo, že ze světového šampionátu v rallye odchází jen proto, aby také nechal vyhrát někoho jiného. A byť to mohlo znít jako úsměvná nadsázka, dnešní optikou to přesně tak vypadá. Řeč je o Sébastienu Loebovi, devítinásobném světovém šampiónovi, který uzavřel svou kariéru stálého pilota týmu WRC v roce 2012 a od té doby se potlouká po různých automobilových závodech všeho druhu. Ještě v roce 2013 si střihnul 4 závody a vyhrál 2, v roce 2018 zvládl 3 a vyhrál 1 a letos se na start postavil po dvouleté pauze znovu.

Stalo se tak na čerstvě dojetém podniku v Monte Carlu, jedné z nejslavnějších soutěží vůbec, které se neobvykle zúčastnil v barvách Fordu (resp. týmu M-Sport, který lze označit za polotovární). Účast to byla o to specifičtější, že nová sezóna přinesla podobně podstatnou změnu pravidel, kterou za pár týdnů čeká i Formulei 1 a ze soutěžních speciálů udělala 500koňové hybridy. Jsou těžší, ale také rychlejší, takže jde o dost jiná auta, než na jaká mohl být Loeb zvyklý. A přizpůsobujte se... čemukoli ve 47 letech, navíc s 50letou spolujezdkyní Isabelle Galmiche jako navigátorkou.

Jenže tohle duo „sportovních důchodců” nakonec soutěž vyhrálo. A nebylo to nic ani trochu náhodného, ale projev naprosté dominance legendy rallyového závodění, které stačil jeden jediný člověk. Muž, který tak trochu vyrostl po jeho boku a získal osm titulů mistra světa po jeho odchodu včetně toho loňského, Sébastien Ogier.

Právě tohle duo si z Monte Carla udělalo vlastní show a svedlo v něm úchvatný souboj daleko před veškerou konkurencí. Za delší kus provazu nejprve tahal Loeb, v sobotu se ale štěstí přiklonilo na stranu Ogiera, který si postupně vybudoval více jak 20sekundový náskok zejména na horských pasážích střídajících sníh a mokrý povrch. V neděli se ale situace znovu otočila - Loeb nepolevil a poté, co se Ogier musel potýkat s defektem pneumatiky, nastupoval 47letý harcovník do poslední erzety s 9,5sekudovým náskokem. V té Ogier ulil start a dostal 10sekundový trest, ovšem i kdyby jej nedostal, prohrál by stejně - Loeb byl beztak o sekundu rychlejší.

Slavnější z obou Sébastienů se tak postaral o senzační 80. vítězství své kariéry a první pro svou spolujezdkyni. Její úspěch navíc znamená první vítězství ženy v závodě mistrovství světa po 25 letech. Je to fascinující věc a můžeme se jen ptát, co všechno by Loeb dokázal, kdyby po uplynulých 10 let nadále působil ve WRC. Extrémně talentovaný pilot, který svou kariéru začal tak, že jako elektrikář na stáži jezdil „jako blázen” ve firmě, kde si jej všiml jeho šéf coby majitel Ferrari a automobilový nadšenec, je tak mimořádným zjevem, že je i 10 let po konci vysloveně aktivní kariéry pro naprostou většinu mladších pilotů nedostižný. Škoda, že letos nepojede znovu celý ročník...

M-Sport Ford letos nasadil do prvního závodu sezóny legendárního Seba Loeba a nebyl to jen marketingový tah. V rallye Monte Carlo vyhrál, když nakonec udolal i úřadujícího mistra světa Sébastiena Ogiera. Foto: M-Sport Ford

Zdroj: WRC

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.