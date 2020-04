Sedmistupňový manuál je znovu k mání, dokonce se pojí s vyšší výbavou před 4 hodinami | Petr Prokopec

Manuální převodovky jsou stále více druhem na vymření, minimálně jedna značka jim ale dále věří. Porsche tak do 911 opět vrátila ruční řazení, opět má 7 stupňů a k nim i dokonce paket Sport Chrono zdarma.

S novou generací Porsche 911 vyrukovala automobilka ze Zuffenhausenu již na sklonku roku 2018. V prvé fázi dorazily pouze verze Carrera S a Carrera 4S, nicméně loni se nabídka začala patřičně zahušťovat. A letos jsme se dočkali rovněž inovovaného provedení Turbo S. Je tedy zjevné, že zákazníci mají z čeho vybírat, byť v jednom ohledu zatím jejich možnosti byly značně omezené. Všechny varianty generace 992 dosud disponovaly pouze osmistupňovou automatickou převodovkou PDK. Nyní ale nastal čas na změnu.

Automobilka nově oznámila, že verze Carrera S a Carrera 4S, stejně jako jejich otevřená provedení, budou k dispozici rovněž se sedmistupňovým manuálem. Po tom budou moci zákazníci sáhnout, aniž by museli cokoliv doplácet, což vlastně jen vykresluje ducha současné doby. Zatímco dříve byla trojice pedálů standardem a kvůli automatu bylo třeba sáhnout hlouběji do peněženky, nyní se na obzoru začíná rýsovat pravý opak dané strategie. Manuál se začíná stávat tak výjimečným, že si za něj výrobci budou moci účtovat extra částky.

Jakkoliv lze ovšem předpokládat, že díky ručnímu řazení dojde k lepšímu propojení člověka a stroje, po stránce dynamické lze očekávat lehčí zhoršení. Manuál za převodovkou PDK zaostává o nemalých sedm desetin sekundy, respektive dokonce za devět, pokud je s automatem spojen paket Sport Chrono. Ten je přitom u verzí s manuálem součástí standardní výbavy, a to bez ohledu na to, zda zvolíte silnější či slabší provedení (385 versus 450 koní) nebo kupé či kabriolet.

Zajímavé přitom je, že na rozdíl od minulosti již s automatem není spojena nižší maximálka, místo toho došlo u obou převodovek ke sladění. V případě verzí Carrera S a Carrera S Cabriolet se tak můžete rozjet se dvěma i třemi pedály až na 308 km/h, čtyřkolky končí o čtyři kilometry v hodině níže. Stovku pak u manuálních modelů máte na tachometru za 4,2 sekundy u kupátek, respektive za 4,4 sekundy u kabrioletů. Volba pohonu přitom již v takové chvíli nehraje roli.

Přesunout se tak můžeme ke zmiňovanému paketu Sport Chrono, jehož součástí je i displej zobrazující teplotu pneumatik. Dále přináší funkci automatických meziplynů či dynamické úchyty motoru, stopky nebo okruhovou aplikaci. Zákazníci s ním pak nově mohou spojit systém InnoDrive, jenž využívá dat navigace k vypočtení optimálních bodů akcelerace či decelerace. Mimo to je novinkou i automatický zdvih přední nápravy usnadňující jízdu ve městech.

Ve finále Porsche představuje nový kožený paket 930, jenž přináší sedadla či dveřní panely zdobené diamantovými švy. Spárovat jej nově lze s odstínem Python Green, díky které bude 911 nepřehlédnutelná. To by značce v kombinaci s příchodem manuálu a rozvolněním koronavirových opatření mohlo nahnat zákazníky do showroomů v opravdu velkých houfech. Jakkoliv totiž hlavně malosérioví prodejci pláčou, Porsche krize zatím příliš nezasáhla.

Zdroj: Porsche

