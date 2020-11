Šéf asi nejrespektovanější automobilky nevěří elektromobilům, argumentuje logicky před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ferrari

Mohlo by se zdát, že v současném automobilovém světě táhnou všichni za jeden elektrický provaz, realita ale není tak jednoduchá. Louis Camilleri říká, že Ferrari nebude v příštích dekádách elektrické ani z 50 procent, protože je to úplně jedno.

Současný tlak na elektrifikaci aut je v Evropě vskutku enormní. Brusel přišel s limity emisí CO2 tak nízkými, že bez elektrického pohonu, který v očích EU bere energii z ničeho, nelze splnit. Právě proto výrobci představují jednu elektrickou novinku za druhou, aniž by pro ně na trhu existovali zákazníci. Stranou pak nezůstávají ani malosériové automobilky, na něž sice EU pohlíží benevolentněji a které by navíc mohly veškeré pokuty snadno přenést na zákazníky, ovšem i ony do jisté míry kráčí s davem.

Platí to také o Ferrari, patrně vůbec nejrespektovanější automobilové značce světa. Ta s elektrickým pohonem koketuje již řadu let, ostatně takové LaFerrari se poprvé ukázalo již v roce 2013. Loni pak automobilka představila model SF90 Stradale, který zachází dokonce ještě dále. Zákazníkům totiž umožňuje jet zhruba 26 kilometrů čistě na elektřinu. Mohlo se zdát, že Italové budou od teď spalovací ústrojí s elektromotory párovat jako na běžícím pásu, jenže realita je jiná.

Další plány při prezentaci výsledků automobilky za uplynulý kvartál naznačil její šéf Louis Camilleri. Dle něj „Ferrari nikdy nebude na sto procent elektrické“. A co více, za jeho života by se prý automobilka neměla dostat ani na 50procentní laťku. Pokud si přitom uvědomíme, že Camillerimu je pětašedesát let a průměrně se muži v EU dožívají osmasedmdesáti let, pak se zdá, že zvučné spalovací jednotky budou v Maranellu bzučet ještě dlouho, ať už u Camilleri bude u vesla, nebo nikoli.

Je pochopitelně otázkou, zda jeho slova můžeme tesat do kamene - člověk míní a regulátoři mění. Stačí si ostatně uvědomit, jak rychle se situace v posledních letech vyvíjí, a to pod tlakem regulací neberoucích ohledy na jejich reálný přínos. Ještě v roce 2012 si bylo možné koupit BMW 130i a atmosféricky plněným šestiválcem, ještě v roce 2019 si šlo koupit BMW M140i s přeplňovaným šestiválcem. Letos si lze koupit už jen M135i s přeplňovaným dvoulitrem a za pár let budeme jistě jen vzpomínat i na něj. A změnilo se něco na trhu? Nekoupili by si dnes ti samí lidé, kteří si koupili původní 130i, srovnatelné auto i dnes? Patrně ano, ale nemohou, kvůli regulacím zejména EU.

Ferrari je ovšem v jiné situaci a důvody nejlépe shrnuje sám Camilleri. Šéf značky před investory také uvedl, že průměrné dvanáctiválcové Ferrari najede ročně jen okolo 3 tisíc kilometrů, a ve výsledku tak má tak generuje mnohem méně emisí než hatchback s malým motorem používaný dennodenně. To je jistě pravda, otázkou je ale, zda či jak dlouho to regulátory bude zajímat. I výše zmíněná BMW si lidé obvykle nekupovali na každodenní ježdění a skončit stejně musela. Ferrari může stihnout stejný osud - ať si jeho šéf myslí cokoli.

SF90 Stradale je první plug-in hybrid značky. Šéf značky říká, že další podobná auta ve velké míře očekávat nemáme, značka prý za jeho života nebude elektrická ani z 50 procent, protože je to v podstatě jedno. Její auta vzhledem k omezeným nájezdům podstatné emise negenerují tak či onak. Foto: Ferrari

Zdroj: Jalopnik

Petr Prokopec