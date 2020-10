Je nové nejrychlejší auto světa podvod? Šéf automobilky se vyjádřil k obviněním před 3 hodinami | Petr Miler

Příliš rychlé na to, aby to byla pravda? Tak nějak od začátku působila zpráva o překonání světového rychlostního rekordu silničních aut ze strany SSC. Zpochybňovat ji nebylo proč, až do včera.

Chvíli se zdálo, že letošní rok bude zapsán do historie automobilismu jako moment, kdy poprvé došlo k pokoření rychlostní mety 500 km/h ze strany auta homologovaného pro běžný silniční provoz. SSC Tuatara po letech příprav dosáhla rychlosti až 533 km/h a byť nemělo jít o procházku růžovým sadem, vše se po důkladných technických přípravách mělo podařit. Teď je ale otázkou, zda se to vůbec stalo.

Ti pozornější si totiž o pár dnů později všimli, že na videu dokumentujícím pokus o údajný rychlostní rekord leccos nesedí. Vše jsme detailně probírali včera a můžeme bez váhání říci, že auto na zveřejněných záběrech nejede přes 500 km/h ani náhodou, není to fyzikálně možné hned z několika důvodů. Znamená to ale, že rekordu skutečně nedosáhlo? To už je jiná otázka.

Jak jsme včera zmínili, SSC a Top Gear, který na přípravách záznamu pokusu spolupracoval, mohli chtít zabránit tomu, aby auto bylo prezentováno jako nepříliš jisté ve vysokých rychlostech, jak popisoval jeho pilot. A vše v kombinaci s daty rekordní jízdy nakašírovat tak, aby vznikl dojem bezproblémové jízdy.

K obviněním se záhy po jejich zveřejnění vyjádřil Jared Shelby, šéf SSC, žádnou z konkrétních námitek ale nekomentoval. „Zde v SSC se soustředíme na vývoj hyperaut, která překonávají světové rekordy. Dewetron (firma, která dodala měřící techniku i měření samotného rekordu - pozn. red.) se mimo jiné soustředí na měření a ověřování hyperaut, která překonávají světové rekordy. Udělali to ve čtyřech z posledních pěti případů nových světových rekordů. Jsme nadšeni, že Dewtron právě certifikoval rekordní jízdu Tuatary,” uvedl Shelby.

Dále dodal, že ví, že je pro lidi obtížné pochopit, že SSC postavilo auto schopné něčeho takového, ale čísla jsou prý na straně firmy. Vyjádření tedy neřeší nic krom toho, že automobilka nepochybuje o schopnostech svého auta a odvolává se na certifikaci firmy, jejíž závěr si dosud nikdo nedovolil rozporovat.

Je tedy video zjevně nekorespondující s udávanou rychlostí vozu jen divadýlkem majícím zakrýt nepřesvědčivé chování auta v extrémně vysokých rychlostech? Stále více to tak vypadá, další vývoj ukáže čas - nepředpokládáme, že by bez reakce na konkrétní vznesené námitky všichni rázem přestali v rekordu SSC „vrtat”.

