Šéf BMW setřel konkurenty: Tohle je důvod, proč byste neměli slepě následovat humbuk kolem elektroaut, říká včera | Petr Miler

Zatímco konkurenční Audi a Mercedes mají po slepé sázce na elektřinu problémy, BMW vykazuje velmi dobré výsledky, přestože elektromobily prodává též úspěšně. Šéf automobilky Oliver Zipse velmi sebevědomě řekl, co za tím vězí.

Audi, BMW a Mercedes po dekády až otrocky kopírovaly své strategie, byť jejich konkrétní interpretace se lišila. Vzpomeňme třeba dnešní optikou úchvatné výkonové války z počátku nového milénia. V třídě supervýkonných modelů vyšší střední třídy to bylo mezi léty 2003 a 2009 u Němců jako na houpačce - nejprve přišlo Audi RS6 C5 s 450 koňmi, na což Mercedes reagoval svým E55 AMG s 476 kobylami. Audi chtělo zvýšit výkon RS6 na 500 koní, ale narazilo na limity převodovky a zůstalo na 450 kobylách. Iniciativa tak přišla odjinud, když BMW v tomhle mariáši vytáhlo svou M5 F10 s 507 koňmi, ale to už Mercedes přepřahal na E63 AMG s 514 koňmi. Co na to Audi? Postavilo zcela nové auto, RS6 C6. A jeho kulové eso rozbilo bank s 572 koňmi přeplňovaného desetiválce.

Tyle tahanice dávno skončily, současné obdoby těchto modelů jsou výkonné téměř stejně. O tom ale mluvit nechceme. Ve výše zmíněném se zračí spíš to, že když jedna z těchto značek dělala něco, ať už se to zdálo sebenesmyslnější, ostatní ji - často preventivně - nechtěly nechat koupat se v jednom rybníku samotnou, a tak raději přišly s vlastními obdobami téhož. S příchodem elektrických snů se to změnilo.

I na tom je vidět, jak silný, racionalitu popírající dogmatismus okolo elektrických aut je, neboť s lehkostí zabíjí dekády osvědčené strategie. A má to své následky. Zatímco Audi a Mercedes, hrdě vsadily všechno na elektrickou budoucnost za pár let a začaly zanedbávat své spalovací portfolio (a Mercedes to dnes má přímo na talíři), BMW léta tvrdí, že s elektřinou nemá problém a taková auta nabídne též, nebude ale končit s benziny a diesely.

A přesně to reálně dělá - neupozaďuje spalovací auta, neohlašuje jejich zkázu a také o nich ošklivě nehovoří. A to je nakonec možná to úplně nejdůležitější - dosavadní faktické změny nemusí být ať tak zásadní, současná spalovací auta čtyř kruhů nejsou špatná, ale kolik už jsem poznal zákazníků Audi, kterým se hnusí přístup automobilky, která z nich v podstatě otevřeně dělá blbce, že vůbec chtějí něco jako svou oblíbenou A6 TDI. BMW nic takového nedělá a otevřeně dělat odmítá.

Zatímco v jiných dobách by se u konkurence ptali, zda to nemá něco do sebe, tentokrát do toho píchli vidle a řekli jednu z oblíbených frází typu: „Naše budoucnost je elektrická!” Na základě čeho? Vlastního přání? Od kdy to na trhu rozhoduje? BMW na to jde jinak, soustřeďuje se na každý specifický typ auta zvlášť a snaží se uspokojit každého zákazníka, jak to jen jde. Zjevně to nese své ovoce.

BMW totiž tento týden zveřejnilo své výsledky za druhý letošní kvartál, které byly v případě Audi a Mercedesu poněkud neuspokojivé. Mnichov nemá problém, jeho odbyt ve srovnání s loňským rokem roste a prosperuje i díky rostoucím prodejům elektrických vozů. Kdyby náhodou odbyt elektrických Audi šel nahoru tolik, jako jde dnes u BMW, čtyři kruhy na ně už definitivně vsadí úplně všechno. Generální ředitel BMW Oliver Zipse se tím ale nenechává unést a i za takové situace zdůrazňuje důležitost širokého portfolia, ve kterém hrají pořád daleko nejdůležitější roli spalovací motory.

BMW tedy prodalo za posledních šest měsíců o 2,3 procenta víc aut než o rok dřív. Za růst vděčí značka i 34procentnímu nárůstu prodejů elektrických modelů, daří se ale rovněž odbytu drahých luxusních modelů a sportovních typů divize M. Oliver Zipse tak při prezentaci výsledků, jejíž přepis si můžete přečíst třeba na Seekig Alpha, zdůraznil, jak důležité je pro BMW dál sázet na víc koní, a to zvlášť v době, kdy mnoho ostatních vsadilo jen na elektromobily. A právě výsledky jím řízené firmy předkládá jako důvod, proč by ani jiní soupeři neměli slepě sázet na jednu kartu a řídit se emotivními výkřiky.

„Mnohokrát jsem zdůraznil, že slepé následování humbuku bez pečlivého zvážení není strategie. Emocionalita a nervozita nikdy nebyly dobrými rádci. Naše strategie je založena na faktech, zkušenostech a neustálém realistickém vyhodnocování aktuální situace. Ukázalo se, že je robustní zejména v turbulentních časech. Přístup k řízení technologií zakořeněných v této strategii nás činí odolnými a zajišťuje náš úspěch na trhu. Jsme globálně sladěná, vysoce flexibilní výrobní síť. Jsme schopni reagovat na výkyvy poptávky lépe než ostatní,” řekl.

A má pravdu. Nikdo dnes neví, co vzejde z mixu regulací, ekonomického prostředí a měnících se zákaznických nálad. Nic jiného než „být připravený na všechno” dnes nedává smysl. Cokoli jiného je sázka, hazard, zvlášť pokud preferujete politiku před zákazníky. BMW v tomto zůstává pevné a věří, že vyhrají zájmy klientů a technická racionalita před zeleným dogmatismem: „Nadále věříme, že kategorický zákaz spalovacích technologií je špatný, a nadále se otevřeně zaměřujeme na účinné spalovací motory,” říká také Zipse.

Jen čas ukáže realitu, my ale věříme, že s tímto přístupem BMW zvítězí. Nakonec už proto, že se nezajídá nikomu, jak též roky tvrdíme. Však má někomu důvod vadit, že automobilka nabízí všechno? Nevidíme ho, nám to nevadí, proč by mělo, ať si každý koupí, co chce. Má ovšem někomu důvod vadit, že automobilka nabízí jen to, co sama chce? Odpovězte si sami.

Oliver Zipse dál dokazuje, že je jako jediný z šéfů evropských prémiových automobilek mužem na svém místě. Je to byznysmen, obchodník, ne úředník. A podle toho jedná. Foto: BMW

