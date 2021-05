Šéf divize Mercedesu oznámil, že firma postupně propustí polovinu lidí, důvod je jasný před hodinou | Petr Prokopec

Fabriku má i v České republice a je dost nepravděpodobné, že by propouštění nepřišlo ke slovu i tady. Celkem ale ve světě zaměstnává skoro 84 tisíc lidí, s polovinou v horizontu 15 let nepočítá už teď.

V loňském roce v souvislosti s koronavirem došlo k rychlému útlumu prodeje nových aut, byť je třeba dodat, že zájem ně začal klesat už před příchodem pandemie. K tomu se v případě některých výrobců přidali kostlivci, kteří začali padat zejména z dieselových skříní. Důsledkem tak bylo rychlé vyprazdňování firemních pokladen, na které přímo navazovaly informace o výrazném propouštění. Asi nejdále v tomto směru zašel Mercedes-Benz, který nejprve uvedl, že už nepočítá s 10 tisíci zaměstnanci, posléze však toto číslo navýšil na 15 tisíc.

Nyní je jasné, že jen u tohoto počtu se třícípá hvězda zdaleka nezastaví, otázkou je pouze to, v jakém časovém horizontu se na věc podíváme. Už je oficiální, že v příštích 15 letech bude propuštěna hned polovina lidí, kteří pracují pro divizi Mercedesu zabývající se výrobou nákladních aut a autobusů. Ta podle své vlastní webové prezentace v tuto chvíli zaměstnává 83 587 lidí po celém světě, z nichž přes 400 pracuje i v českém Holýšově. Propouštění bude jistě nestejnoměrné, přes 40 tisíc výpovědí je ale, ať už se na věc podíváme jakkoli.

Z Mercedesu je to navíc pořád ta menší část, větší zabírá výroba osobních aut. Celkově tak dnes Mercedes zaměstnává okolo 300 tisíc lidí - pokud by jich 50 procent mělo o práci přijít všude, jsme ještě u citelně vyšších čísel. A bez ohledu na finální bilanci se k těmto lidem přidá i řada zaměstnanců pracujících u subdodavatelských firem.

„Musíme přiznat, že zhruba 50 procent našich pracovních pozic zmizí, protože palivové články a baterie jsou mnohem méně složité než dieselové motory a převodovky současnosti,“ uvedl k tématu šéf divize Daimler Trucks Martin Daum. Ten si sice pochvaluje, že na danou změnu má automobilka 15 let a může se na ni připravit, jeho nadšení ale z řadových zaměstnanců bude sdílet asi jen málokdo. Pochopitelně, 15 let je dlouhá doba, takže spousta vyhazovů proběhne nepřímo tak, že někdo odejde do důchodu a nebude na své pozici nahrazen nikým jiným, na trhu práce ale budou tyto pozice chybět tak či onak.

Jak už naznačují Daumova slova, Mercedes hodlá pořádně zabřednout do elektrifikace, přičemž tu bateriovou ponechá osobním vozům a menším náklaďákům. Ty větší a autobusy, s nimiž jsou spojené delší trasy, budou totiž poháněny palivovými články a tedy vodíkovou technologií. Divize Daimler Truck přitom počítá s tím, že do roku 2030 bude 60 procent její produkce disponovat tímto ústrojím, jenž pak od roku 2039 bude jediné nabízené. Třícípá hvězda by tak chtěla co nejvíce zredukovat svou uhlíkovou stopu, jak také jinak.

Daum přitom dodává, že startovat bude tento program v Evropě, na kterou je zaměřen především. To ve výsledku není až tak překvapivé, tlaky Bruselu na zelenou mobilitu jsou více než známé. Zatlačit nicméně bude muset i třícípá hvězda, a to v případě infrastruktury. Ta vodíková je totiž aktuálně horší než bateriová, což si uvědomuje i Daum. Ten totiž poměrně upřímně dodává, že v současné době by firma neprodala jediný vůz s palivovými články, protože by jej nebylo kde tankovat.

Uvidíme tedy, jak rychle se Mercedesu podaří popotlačit káru vpřed, tak či onak je ale třeba počítat s tím, že pokud nezmizí nekoncepční tlak na rozmach elektrického pohonu ve všech autech bez rozdílu typu a zaměření, podobné následky budou nevyhnutelné. A Mercedes jistě není žádnou výjimkou, jen otevřeněji hovoří o tom, co budou muset udělat prakticky všichni. Ve výsledku tak nepůjde o desetitisíce ani statisíce lidí, ale spíše o miliony.

Mercedes s vodíkovou technologií naplno počítá u kamionů, které najíždějí velké vzdálenosti. Kvůli tomuto posunu bude třícípá hvězda znovu hromadně propouštět, z divize zaměřené na náklaďáky a autobusy zmizí přes 40 tisíc zaměstnanců. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec