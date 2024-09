Šéf Fordu netruchlí za Fiestu, Focus ani Mondeo: „Končíme s nudnými auty,“ říká před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Že si šéf modrého oválu nasypal na hlavu popel kvůli od počátku nesmyslnému pokusu vnutit všem zákazníkům elektrické modely ještě neznamená, že se také podíval z okna a zjistil, jak vypadá skutečný svět, ve kterém žijí zákazníci jím řízené automobilky.

Kdybych měl sestavit žebříček nejzábavnějších aut, která jsem ve svém životě poznal, první Ford Fiesta ST ještě s motorem 2,0 bez turba, většina Focusů ST a jistě všechny Focusy RS by byly vážnými kandidáty na přítomnost v něm. A vlastně téměř jakýkoli Focus zejména prvních dvou generací patřil mezi řidičsky velmi podmanivá, v tomto ohledu mimořádně uspokojivá auta. Spolu s Mondeem ve většině jeho provedení bych je pak bez okolků označil za evropské ikony značky, které mají tu schopnost prodávat se prakticky samy, pokud alespoň za něco stojí a automobilka za ně nechce nesmyslné peníze.

Co na to šéf Fordu? Nuda, šeď, konec bez ukápnuté slzy a nulové vyhlídky na další existenci.

I tak lze shrnout vystoupení Jima Farleyho před kolegy z magazínu Car, které zvedá obočí víc, než by bylo zdrávo. Můžeme sice kvitovat, že si Farley po oznámení naprosto nesmyslného plánu elektrifikace v roce 2021 konečně vytáhl hlavu z míst, do kterých nesvítí slunce, označil to za pitomou vizi a celou tuhle absurditu odpískal i pro Evropu. To ale ještě neznamená, že by byl schopen si také otevřít okno, nadechnout se čerstvého vzduchu a podívat se, jak funguje svět mimo jeho ředitelskou kancelář.

Farley totiž Caru i za současného stavu věcí potvrdil, že Fiesta, Focus a Mondeo skončily či skončí bez nástupce a neexistuje žádný plán na jejich návrat do nabídky. A v tomto případě Farley ani ničeho nelituje. Prý chce dostat Ford „z obchodu s nudnými auty a posunout ho do byznysu s ikonickými vozy”. Soudě podle kroků firmy z poslední doby ale myslí tak nanejvýš s „vozy ikonických jmen”, neboť třeba model Capri se vrátil jako naprosto zbytečné, nepřitažlivé a nic neřešící auto leda znesvěcující slavné jméno, které nemá snad ani teoretickou šanci uspět u kohokoli krom Farleyho rodiny a pár příznivců značky z jejich opravdu tvrdého jádra.

Generální ředitel Fordu je přitom schopen uznat, že zmíněné vozy „milovala spousta zákazníků”. A jak jsem uvedl, dokázaly být všechno, jen ne nudné. Automobilka do nich prý přesto nemíní nalévat další peníze a místo toho využije slávy jmen modelů jako Bronco, Mustang nebo Raptor. Jistou atraktivitu jim upřít nelze, ale ruku na srdce - kolik Fordů Bronco a verzí Raptor jste kdy viděli na českých nebo vůbec evropských silnicích? Je to hrstka aut. Mustang je o kus dál, ale necelé 2 000 aut, které letos vidíme v prodejních statistikách Dataforce (Bronco něco málo přes 500 vozů, mimochodem) pro celou Evropu, automobilku na starém kontinentu rozhodně nespasí.

Farley přesto říká, že takové vozy byly dříve okrajovou záležitostí a nebyly si schopny na sebe ani vydělat, nyní se ale prý stanou hlavním předmětem zájmu a zdrojem zisků. Ford tak zjevně dál táhne výš kamsi k prémiovému segmentu, v podstatě opakuje stejnou chybu, která jej postupně stála zejména v Evropě téměř všechno, akorát bez elektrického pohonu. Nebo bez výlučně elektrického pohonu.

Může zrovna s tím Ford uspět? Nemyslíme si, na to prostě nemá jméno, image, pozici na trhu. Pouze tak dál vyklidí prostor konkurenci a bude si lámat zuby v soubojích s prestižnějšími, zejména německými značkami jako BMW nebo Porsche.

Farley tak zjevně musí dostat ještě jednu ránu, aby prozřel a pochopil, kam Ford patří, kde může uspět a co může znamenat „zábavný, na trhu úspěšný Ford”. Kolik s ním do té doby vydrží dealerů, zákazníků a zda se toho dožije ve funkci ředitele on sám, nechceme předjímat. Jistě ale tušíte, že optimistické odhady v těchto věcech by nebyly naší silnou stránkou.

Takový Ford Capri coby pomalu neprodejný VW ID.4 s jinou karoserií se základní cenou od 1 359 900 Kč, to je panečku ikona, takové auto modrý ovál jistě spasí. Foto: Ford

Zdroj: Car Magazine

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.