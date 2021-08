Šéf Škody se otevřeně pustil do EU, snahy o zavádění elektromobilů a Euro 7 jsou prý směšné před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Docela překvapivý slovník zvolil při hodnocení současných automobilových plánů EU na další roky šéf největší české automobilky. Podle něj jen zabijí auta, jako je Škoda Fabia.

Nový šéf Škody nepůsobí jako člověk, který by chtěl dělat rozruch. Dělá dojem úředníka, který přišel zařídit, co bude zrovna třeba, nikoli muže s vlastní vizí, který by byl schopen bouchnout do stolu ve snaze prosadit si svou a když toho nebude schopen, klidně raději odejít. O to překvapivěji může nejnovější vyjádření Thomase Schäfera působit, třebaže si neděláme iluze, že by mohlo být spjato s jakoukoli snahou něco fakticky změnit.

Schäfer v rozhovoru s kolegy z Auto Expressu ostře varuje před současnými snahami EU zavádět emisní normu Euro 7 v momentě, kdy se beztak snaží o nařízení elektrických aut s na oko nulovými emisemi. Schäfer říká, že pokud bude norma Euro 7 schválena v její zamýšlené podobě a uvedena v platnost někdy okolo roku 2025, bude to znamenat úplný konec aut s cenou pod 20 tisíc euro (asi 511 tisíc Kč). A paradoxně i nůž do zad snahám o rozmach elektromobility.

„Pokud Euro 7 přijde v podobě, v jaké všichni říkají, že přijde, zdraží to auta jako Fabia o 5 000 Eur (asi 128 tisíc Kč). Dopad na menší auta bude proporcionálně mnohem intenzivnější než na větší modely. Je to šílené,” řekl doslova Schäfer. Jinými slovy, aby auta obstála před novými emisními pravidly, budou je muset výrobci osadit tak drahými anti-emisními systémy, že už to v případě vozů s cenou pod půl milionu korun vůbec nebude ekonomicky ospravedlnitelné.

Nemusíte být až tak bystří, abyste pochopili, že EU chce tímto krokem zvýhodnit elektrická auta, která se sice nestanou levnějšími, ale jejich spalovací konkurence se stane uměle dražší. Schäfer ale říká, že ani to fungovat nebude a paradoxně to rozmach elektromobilů zpomalí. Automobilky budou muset na jednu stranu mohutně investovat do vozů se spalovacími motory, aby je protáhly emisními testy a nabídly podstatné části zákazníků to jediné, co budou si schopni či ochotni koupit. A současně by měly cpát peníze do elektromobility? To se podle Schäfera nestane.

„Takže přijít s Euro 7 na cestě k úplné elektrifikaci na konci dekády je směšné, protože musíme utratit hodně peněz, abychom se dostali na tento stupínek, které bychom jinak mohli investovat do elektromobility. To jen poškodí celý přechod,” říká Schäfer. EU by si tak měla rozmyslet, co vlastně chce - pokud touží po rychlém nástupu elektromobility, s nějakým Euro 7 si ani nemusí dělat hlavu a může nechat dožít auta pod bičem současné, beztak extrémně přísné regulace „šestkové úrovně”.

EU ale podle všeho nepřemýšlí, a tak si ani nemůže nic rozmyslet, natož něco kloudného vymyslet. Z elektromobility se bohužel stalo spíše náboženství. A a slepá víra v cokoli lidstvu ještě nikdy nepřinesla nic dobrého.

Pokud EU nezmění svůj přístup k věci a zavede normu Euro 7 tak, jak aktuálně zamýšlí, žádnou další Škodu Fabia už podle šéfa automobilky neuvidíme, auta s cenou pod 20 tisíc euro, tedy asi 511 tisíc Kč, se stanou jen iluzí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Express

Petr Miler