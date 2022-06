Šéf Stellantisu začal zuřivě bojovat za zachování dotací na elektromobily, jejich konec mu maří plány před 10 hodinami | Petr Prokopec

Tomu se říká obrat. Podle nás je čas plivnout si do dlaní a ze spirály rozhazování peněz „těch druhých” za neefektivní nesmysly pro některé se vrátit k hledání skutečně efektivních řešení pro všechny. To ale šéfové automobilek, které do oněch nesmyslů slepě nastrkaly miliardy, pochopitelně nechtějí.

Carlos Tavares je jistě člověk, který se nebojí pojmenovat věci pravými slovy. Zároveň se nicméně vyznačuje jistou schizofrenií, neboť zatímco v jednu chvíli bojuje proti politicky nařizované elektromobilitě, v jinou tu samou věc schvaluje. Vůbec bychom se nedivili, kdyby v prvním případě mluvil především sám za sebe, když ovšem hovoří jako šéf koncernu Stellantis, zmocní se jej oportunismus. A v posledním případě došlo na to druhé.

Tavares nejnověji prohlásil, že masová elektromobilita je dnes ohrožena stále vyšší inflací, která na starém kontinentu bují dekády nepoznaným způsobem. Rozpočty jednotlivých zemí se kvůli tomu propadají do hlubokých deficitů, které budou splácet ještě děti dětí našich dětí. Na podporu bateriových aut tak zbývá stále méně peněz, což naděje na jejich prodejnost značně snižuje. Přirozený zájem o ně je totiž velmi malý a pakliže v té či oné zemi nefungují masivní přerozdělovací mechanismy, mají na trhu podíl okolo 1 procenta.

„Pokud střední třída nebude schopna dosáhnout na elektrická auta, protože je budete podporovat méně, neboť nemáte peníze, musíte-li řešit rozpočtové deficity a nemůžete dluh navyšovat už kvůli splácení stále vyšších úroků, pak jen zvětšujete propast,“ uvedl Tavares k politikům. Zároveň je vyzval, aby si „přestali hrát s regulacemi“, neboť automobilová branže aktuálně ze všeho nejvíce potřebuje stabilitu. Zrovna té se jí ale nedostává.

Apel šéfa koncernu Stellantis vychází z reality nastalé situace. Tzv. Green Deal byl totiž přímo navázán na levný ruský plyn, od kterého chce však Evropa dát ruce pryč. Čekat tak lze další zdražování a aby politici neriskovali značné nepokoje, budou jednoduše muset přijít s větší podporou hlavně chudších rodin. V té chvíli ale znovu přilévají peníze do inflačního kotle. A stěží budou moci dále zvyšovat daně, neboť by se dostávali dále a dále do začarovaného kruhu. Omezování dotací se v takové chvíli vyloženě nabízí.

Že nejde o nepodloženou úvahu, ukazuje i krok Velká Británie, která s podporou elektromobility náhle skončila. Je překvapením, že jde právě o tuto zemi, která chce bateriové vozy nařídit dříve než Evropská unie. Nicméně po Brexitu a koronaviru její ekonomika není ve zrovna špičkové kondici. Britští zájemci o elektromobily tedy již musí počítat s tím, že nově zaplatí v showroomech plnou cenu, nikoliv tu sníženou o 1 500 liber (cca 43 tis. Kč), které šly z kapes všech daňových poplatníků kupujících konvenční vozy.

Je navíc třeba dodat, že šlo už jen o torzo někdejší podpory. Když Británie dotace zavedla, šlo nejprve o 5 000 GBP (dnes asi 143 tisíc Kč). Tato suma nicméně byla posléze snížena na polovinu, poté na oněch patnáct stovek liber a nyní na nulu. Ve hře ovšem stále zůstávají mnohé jiné podpory - od grantů podporovaných výrobcům na vývoj či výrobu až po všemožné daňové úlevy. Pořád se tedy mluví o tom, že Británie i po zrušení dotací nepřímo zvýhodňuje elektromobily čtvrt až půl milionem korun na každý kus.

Tavares to nemůže nevidět, a proto burcuje politiky, aby u dotací vydrželi co nejdéle. Přijde nám to naprosto bláhové - Evropa nepotřebuje dále zabředávat do přerozdělovací mašinérie, potřebuje se vrátit k racionalitě a efektivnímu fungování, s čímž jsou tlaky na zelenou budoucnost v přímém rozporu. To nakonec nepřímo přiznává i šéf Stellantisu, když investory připravuje na nepříliš lichotivou budoucnost, ve které by prodeje koncernu měly klesnout na pouhou polovinu současného stavu. Elektrická mobilita opravdu nebude pro každého.

Lze už jen dodat, že kromě onoho apelu Tavares oznámil, že Stellantis vystupuje z evropské asociace výrobců ACEA. O důvodu není třeba spekulovat, tato asociace totiž bruselské tlaky na stoprocentní elektrifikaci aut dlouhodobě kritizuje. Dle ní jsou ambiciózní záměry chvályhodné, mají ovšem dovolovat dojít k nim přirozeně nejefektivnější, nikoli předem nařízenou cestou. Taková slova ale nehrají Stellantisu do karet, ten na onu nařízenou cestu vsadil vše.

Koncern Stellantis letos představil strategii, jež má jednotlivé značky vést k masové elektrifikaci. Tyto záměry ale bez dotací nelze realizovat. Jelikož ale politici začínají od podpory ustupovat, Tavares připravuje investory na to, že prodeje koncernu mohou v budoucnu klesnout na polovinu. Foto: Stellantis

Petr Prokopec

