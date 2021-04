Šéf technologického gigantu sepsul EU kvůli tlaku na rozmach elektromobilů, argumentuje logicky před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: dpa

Je velmi neobvyklé, aby se dlouholetý ředitel tak významné firmy veřejně postavil proti politickým tlakům na to či ono, v tomto případě se to ale stalo. Šéf Bosche otevřeně říká, že EU je krátkozraká a fixovaná na jediné řešení.

Žijeme ve zvláštní době. Na jednu stranu horujeme za soukromí až do té míry, že už ani není možné veřejně uvádět jméno školáka na listině přijatých k dalšímu studiu tam či onde, což je relativní banalita. Na tu druhou ale úplně tu samou hodnotu bez okolků jinde stíráme a dnes a denně dáváme své soukromí všanc v mnohem podstatnějších záležitostech.

To samé se týká svobody, které se nám v důležitých momentech dostává též stále méně, svobodu projevu nevyjímaje. Přijde nám normální mít názor, veřejně jej říkat a přišlo by nám normální, kdyby si jej jiní rádi vyslechli a zaujali k němu svůj vlastní postoj. Z takto rozjeté debaty by pak mělo vyjít to nejlepším možné řešení beroucí ohled na všechny - jistě neideální pro nikoho, ale tak už to v životě chodí. Bohužel, tohle už se nenosí, současný svět je stále více světem jediných „pravd”, které jsou akceptovány masami a namítat něco proti nim znamená dočkat se veřejného zostuzení. A protože předmětem něčeho takového nechce být nikdo, raději mlčí.

Zejména ve velkých korporacích se stalo běžným, že ten či onen člověk vám soukromě říká něco, veřejně ale raději hlásá něco jiného. O to více je třeba ocenit jakoukoli výjimku, neboť jen otevřenou debatou kvalifikovaných lidí dospějeme k výsledku, který bude možné označit za dobrý. Tou poslední výjimkou je Volkmar Denner, dlouholetý šéf technologického gigantu Bosch, jednoho z největších dodavatelů v automobilovém průmyslu.

Doktor Denner se na rozdíl od jiných rozhodl nepřidat k proudu tvrdícímu věci, jako že elektromobily jsou spása planety a nejlepší bude prodávat jen ty hned zítra. Naopak se v rozhovoru pro Financial Times ostře ohradil proti přístupu Evropské unie, která takový směr razí. Denner dokonce řekl, že EU je „krátkozraká”, pokud se nás snaží zbavit spalovacích motorů a stala se „fixovanou” na jediné řešení z mnoha.

Podle šéfa Bosche EU zcela nesmyslně přehlíží jiné alternativy, což může situaci jen uškodit. Pokud by skutečně chtěla bojovat s klimatickými změnami, zajímal by ji zdroj energie, nikoli způsob pohonu jako takový. Stejného výsledku lze totiž dosáhnout nejen bateriovými elektromobily, ale klidně i spalovacími motory - záleží, co v nich spálíte.

„Klimatická akce není věcí konce spalovacích motorů, je věcí konce fosilních paliv. A zatímco elektromobilita se zeleným dobíjením dokáže udělat silniční dopravu karbonově neutrální, obnovitelná paliva to dokáží také,” naráží Denner na možnost výroby syntetických paliv z obnovitelných zdrojů, které se postarají o stejný výsledek jako elektrická mobilita - pravda, minus menší efektivita při výrobě onoho paliva, na druhou stranu ale plus nulová nutnost výroby a vývoje úplně jiných aut, investic do infrastruktury atp.

Denner navíc zašel ještě dál, když říká, že zabíjet zrovna teď spalovací motory je nesmysl, když už nemají žádný podstatný vliv na kvalitu vzduchu. Vybízí tak k otevřenější debatě, větší pestrosti a ve výsledku větší efektivitě pro všechny, což lze označit za čistě racionální.

Je totiž třeba dodat, že Bosch nemá žádný ekonomický zájem na tom, aby se prosadilo to či ono řešení, je mu to v podstatě jedno. Dodává techniku pro spalovací, hybridní i elektrická auta, investuje miliardy Eur do všech myslitelných řešení a dodávat bude prostě to, co automobilky budou chtít. Šéf firmy tak jen bojuje s nerozumem, kterého jsme každodenně svědky při snaze odhadovat, co bude to správné technické řešení za 10 nebo 20 let, což je z podstaty absurdní. A v tomto smyslu má naši podporu.

Šéf Bosche je jako jeden z mála ohradil proti elektrické mánii Evropské unie, snad ho to nebude stát místo. Foto: Bosch

Zdroj: FT

Petr Miler