Šéf týmu v afektu prozradil přesnou cenu motoru pro Formuli 1, „raketa" je tu slabé slovo

Každý ví, že Formule 1 je extrémně drahý sport, konkrétní ceny některých komponentů jsou ale přesto fascinující. Tady navíc nejde jen o samotnou cenu, ale i okolnosti, za kterých o ní principál týmu promluvil.

Kolotoč Formule 1 se po Velké ceně Maďarska na chvíli zastavil, aby se pekelnou rychlostí - budeme svědky tři závodů během tří týdnů - znovu rozjel už koncem srpna. Většina pilotů i novinářů sledujících dění v seriálu tak rozjela po dovolenkových destinacích, to ale neznamená, že by se nedělo nic zajímavého. Vlastně je to právě naopak.

Zatímco kolotoč samotného sportu se zastavil, kolotoč přestupů pilotů mezi jednotlivými týmy se naopak rozjel. Vše odstartoval čtyřnásobný šampión Sebastian Vettel, když k překvapení týmu Aston Martin oznámil, že letos ve Formuli 1 nadobro skončí a bude se raději věnovat rodinně. Tím se rozjela pomyslná patnáctka, ve které se jako druhý pohnul další zasloužilý pilot, Fernando Alonso.

Jeho budoucnost se zdála být spojena s týmem Alpine, který má poměrně velkolepé plány pro další roky, protože mu ale tým byl ochoten nabídnout kontrakt jen na jednu další sezónu, skočil po nabídce Astonu Martin, který mu nabídl smlouvu na roky dva. Pikantní bylo, že Alonso to nikomu neřekl, Alpine se to dozvěděl z médií stejně jako my. Tím se ale sled podivných událostí teprve rozjel, ne naopak.

Francouzský tým ovládaný Renaultem to sice neocenil, šéf stáje Otmar Szafnauer ale řekl, že Alonsa chápe, však kdo by v jeho věku raději nechtěl smlouvu na dva roky. Pro Alpine to navíc chvíli vypadalo jako řešení, neboť už léta „vychovává” Oscara Piastriho, nadějného australského pilota, který vyhrál Formuli 3 i Formuli 2 a (protože bývalí mistři F2 a F3 nesmí do závodů znovu nastoupit) letos dělal záložního pilota týmu F1 Alpine. S jeho bilancí chtěl být ve Formuli 1 co nejdříve a příští rok v ní být mohl. Alpine hned po odchodu Fernanda Alonsa oznámil, že za něj příští rok bude jezdit, sám Piastri tím ale nakonec pohrdl, znovu k překvapení Alpine.

Důvod zatím není oficiálně znám, neodmítnete ale místo v týmu Formule 1, pokud nemáte zajištěné místo v jiném týmu Formule 1. Pravděpodobně jde o McLaren, odkud má odejít zase Daniel Ricciardo, ale to dnes nechme být. K celé věci se poprvé vyjádřil zmíněný Otmar Szafnauer, který pro Piastriho pochopení určitě nemá. Věc staví tak, že jde o neseriózního člověka, jakéhosi hada, kterého si Alpine (potažmo Renault) hřál léta na prsou. Jeho vyjádření k celé věci pro El Confidecial je celkově hodně osobní.

„Ne, tohle jsem nečekal,” začal Szafnauer v rozhovoru. „Vždy jsem viděl, jak se Laurent Rossi (generální ředitel Alpine i sportovních aktivit - pozn. red.) snaží dělat to nejlepší pro oba jezdce. Se smlouvami, s Fernandem, s Oscarem, který chtěl místo v roce 2023... Laurent velmi tvrdě pracoval, aby mu to místo na příští rok našel. V Alpine jsme se snažili udělat to, co bylo nejlepší pro oba jezdce. Nesnažili jsme se s nimi hrát hry, ale byli jsme transparentní. Každý pilot věděl, co se děje. Bohužel Alonso podepsal smlouvu s Aston Martinem a chápu ho. Ale Piastriho, toho ne,” uvádí dále, to se ale teprve rozjížděl

„Měl by mít loajalitu k týmu, který se o něj staral, který ho přivedl na světová kolbiště a hlavně ho loni posadil do Formule 1, aby byl připraven a znal tratě. Čekal jsem víc loajality. Ve Formuli 1 pracuji od roku 1989 a nikdy jsem nic podobného nezažil. Jde o vaši integritu jako člověka. Podepsal papír, dokument a teď dělá něco jiného. V prostředí, ve které jsem vyrostl já, ani nemusím podepisovat papír. Pokud řeknu: 'Hej, pomozte mi, zítra pomůžu vám,' nikdy své slovo nevrátím zpět. Určitě ne. Alpine udělal vše, co Piastri požadoval. Pak by ani neměl být potřeba papír stanovující, za jakých podmínek se odsud může dostat,” řekl dále poněkud hořce šéf týmu Alpine.

V afektu pak prozradil i věci, o kterých se jindy nemluví, zejména to, kolik tým do Piastriho nasypal peněz. Zatímco fakticky je Australan zjevně ze hry, věc jistě bude mít právního dohru. „Nejprve se podíváme, jak si s Oscarem stojíme po právní stránce. Máme smlouvu, která říká, že ho musíme podpořit v jeho kariéře až do Formule 1 investováním spousty peněz. V rámci této smlouvy loni ujel s ef-jedničkou 3 500 kilometrů, absolvoval sedm samostatných testů. To není levné. Však jen náklady na samotný motor dosahují 1 750 000 Eur. Pak máte mechaniky, tým, který prováděl ty testy, lety a další cestování... Zkrátka, utratili jsme za Piastriho hodně, hodně peněz, abychom ho připravili na jeho budoucnost v F1. Pokud tato budoucnost teď není spojena s námi, je logické a férové, že budeme požadovat náhradu,” uzavřel Otmar S.

Nyní tak i přesně víme, kolik stojí motor Renaultu pro Formuli 1, je o 1 750 000 Eur za kus, jeden a tři čtvrtě milionu euro, 43 milionů korun. Za jediný motor, který se někdy rozletí po polovině závodu. To je neskutečná suma, která samozřejmě nereflektuje jen materiály a práci potřebnou na jeho výrobu, ale zejména velmi drahý a náročný vývoj. Třeba Red Bull nyní ve své divizi Powertrains (kterou nakonec ani pořádně nepotřebuje, protože motory pro něj dál dělá Honda) zaměstnává 300 lidí. Tři stovky zaměstnanců, kteří vymýšlí jen to, jak nejlépe vyrobit pár jednotek motorů za rok. Vskutku fascinující svět.

I Oscar Piastri jich při svých testech pro Renualt pár musel spotřebovat. A připusťme, že i pravděpodobně víc jak 100 milionů investovaných jen do motorů bylo spíše tou menší částí nákladů, kterou za jeho „výchovu” musel snést. Pozoruhodný příběh, až čas ukáže, co vše za ním stojí a co všechno díky němu vyplyne na povrch. Už nyní toho víme docela dost...

Týmy Formule 1 dnes používají v principu stále stejný motor jako tento stroj Renaultu z roku 2017. Není to tedy tak, že by každý rok musely vyvíjet něco úplně nového, i průběžná snaha dostat z této koncepce maximum je ale stojí tolik, že cena jedné pohonné jednotky vychází na neskutečných 43 milionů korun. Foto: Renault

