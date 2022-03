Šéfdesignér Škody promluvil o poslední novince, řekl i, co značku a celý průmysl čeká do budoucna před 8 hodinami | Petr Prokopec

Designéři jeho úrovně musí vidět do budoucna, neboť dnes malují něco, co se má lidem líbit až za řadu let. V této souvislosti zaujmou slova Olivera Stefaniho jak o práci na Enyaqu Coupe, tak hlavně o jeho očekáváních do budoucnosti.

Před měsícem Škoda po dlouhé době představila nové kupé. I když je třeba zmínit, že Enyaq zrovna nekráčí ve stopách modelů Rapid, Garde či 110 R, jakkoliv taktéž může disponovat pohonem zadních kol. Že je roztáčí elektrická jednotka a nikoli spalovací motor, by nutně nevadila, rozdíl je spíše v tom, že výše zmíněná trojice dostala do vínku vždy jen jeden pár dveří. V posledních letech jsou ale jako kupátka označována i čtyřdvířka s větším sklon střechy a na tuto strategii najeli i v Mladé Boleslavi.

Šéfdesignér značky Oliver Stefani si nicméně i přes jeden extra pár dveří práce na novince užil, zejména proto, že kupátek je v historii Škody méně než šafránu. Enyaq Coupe prý navrhl hned společně s konzervativněji střiženým příbuzným, jak ale uvádí, nešlo zrovna o jednoduchý proces. „Občas musíte udělat krok kupředu, občas zase zpátky. Musíte vyzkoušet všechna řešení, abyste následně zjistili, že zatímco na jednom modelu fungují, na tom druhém nikoli. Ve finále však oba vozy musí stát za to.“

Stefani mimo to dodává, že jakkoliv došlo na inovace v motorovém prostoru, ve všech ostatních ohledech je Enyaq Coupe nadále typickým zástupcem značky. „Škoda je známa funkčními a praktickými vozy. Nyní jsme ale chtěli více zahrát i na designovou strunu. Kupé tak dodává daleko více emocí, stejně tak ale zůstává i velmi praktické. Ostatně, sedněte si na zadní sedadla, a zjistíte, že máte dostatek místa nad hlavou. A zavazadlový prostor je ve srovnání s klasickým SUV jen o chlup menší,“ říká Stefani.

Zachována pak byla i typická čelní maska, jakkoli zrovna elektromobily ventilační mřížku na přídi nepotřebují. Dle šéfdesignéra automobilky se však z tohoto prvku stalo jedno z poznávacích znamení značky, jehož kořeny se táhnou k první generaci Škody Octavia. Takový odkaz značka nechtěla narušit, a to i proto, že s kupé hodlá cílit na typické zákazníky. Něco takového ale nezavání zrovna úspěchem, neboť lidé kupující Škody obvykle neutrácí za auta 1,5 milionu korun či klidně miliony 2.

V elektrifikaci nicméně Stefani vidí budoucnost automobilové branže, či minimálně se tak musí vyjadřovat na veřejnosti. Uvádí totiž že „další vývoj v rámci velikosti baterií bude znamenat, že uložit je můžete kdekoliv. Odlehčování pak změní způsob, jak s nimi nakládáme, v tomto ohledu se odehrají velké věci. Totéž platí o interiéru, kde velký vliv bude mít autonomní řízení. Dorazí tak velké obrazovky, důraz bude kladen na palubní zábavu a auta se změní ve váš druhý obývací pokoj“.

Stefani si přitom myslí, že do budoucna zaniknou i tradiční pojetí karoserií, neboť kvůli aerodynamice bude upřednostňován víceméně jediný tvar, a to právě kupé. Podle něj celý průmysl přejde na SUV-kupé, neboť dobře vypadají a aerodynamicky lépe fungují. To zavání další unifikací, a tedy i rizikem ztráty loajality zákazníků, Škoda si je nicméně tohoto risku vědoma, a proto přichází s lišícími se prvky, jako je třeba největší zadní převis v rámci koncernu, jenž slibuje větší praktičnost.

Zda to bude stačit, je nyní pochopitelně ve hvězdách. Při pohledu na reakce publika zejména na ceny Škody Enyaq Coupe RS se však nezdá, že by veřejnost mladoboleslavskému vedení zobala z ruky. Ve chvíli, kdy prudce stoupají ceny skoro všeho, se první obětí na seznamu přání všech běžných rodin stane nové auto, zvláště pak takové, které pod milionem korun nezačíná ani s výbavou „holobyt“.

Škoda Enyaq Coupe je stoprocentně emotivní..., zvláště pak ve verzi RS, která nabídne až 299 koní. Jenže s cenou startující na 1 559 900 Kč to s oslovením typických zákazníků značky bude mít těžké.

