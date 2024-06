Šéfka GM přiznala, že přechod na elektromobily zabere dekády, je prý hrdá na nabídku benzinových aut před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: General Motors

„Naše elektrická budoucnost je teď,” říkala v roce 2020. ”Naše elektrická budoucnost je za několik dekád,” říká v roce 2024. No kdo se kdy nespletl, že?

Volkswagen, Ford, General Motors. Přinejmenším tyto tři obrovské světové automobilky spojuje jedno - byly po léta doslova posedlé rychlým přechodem na elektromobilitu, do světa pouštěly jednu tiskovou zprávu za druhou ohledně obrovského zájmu o tyto vozy, o rozšiřování jejich nabídky i výroby a o úžasných plánech znamenajících produkci elektrických aut také tam, onde a v určitém počtu.

Všechno to vylétlo komínem.

VW se letos potýká s masivně klesajícím zájmem prakticky o všechny elektrické modely, Ford ve stínu přetrvávajících masivních ztrát kompletně otáčí a GM, ten nejméně od přelomu roku ví, že se ani jemu na tomto poli nedaří. I za takových okolností ale vždy chvíli trvá, než přijde jistý druh kapitulace, té jsme svědky až nyní.

Poněkud tragikomicky sama Mary Barra, dlouholetá šéfka General Motors a velká zastánkyně elektrického pohonu, v rozhovoru pro NBC zásadním způsobem změnila rétoriku. GM už od roku 2018 pravidelně avizoval ústup od spalovacího pohonu směrem k bateriovým elektromobilům, na dnes památné prezentaci v roce 2020 firma oznámila, že do roku 2035 přejde jen na elektromobily. „Naše elektrická budoucnost je teď,” říkala tehdy přímo Barra s tím, že do roku 2035 firma bude prodávat jen elektrická auta a nebere zajatce.

Od té chvíle uběhly pouze čtyři roky a její postoj je rázem úplně jiný. „Víte, už v roce 2018 jsme řekli, že jsme oddáni čistě elektrické budoucnosti. Ale jak tato transformace probíhá, bude to spíš proces na dekády. A to je důvod, proč jsem nemohu být víc hrdá na naši nabídku benzinových aut,” řekla doslova Barra s tím, že GM bude i nadále nabízet rozmanitou škálu aut, která uspokojí preference zákazníků, ať už touží po jakémkoli pohonu.

Je to změna rétoriky o 180 stupňů - místo oddanosti jednomu řešení stůj co stůj přichází pochybnosti a oddanost přání zákazníkům, ať jsou jakákoli. Nedivíme se to a ve výsledku to nekritizujeme - divíme se předchozím prohlášením a kritizujeme ta -, to by ale nebyl ten správný rok 2024, kdyby tohle byl úplný konec.

Taková slova pochopitelně vyděsila ty, kteří o žádných pochybnostech slyšet nechtějí, a tak GM po bouřlivé reakci na vyjádření šéfky firmy v absurdním pokračování tohoto elektrického divadla vydal prohlášení, ve kterém mluvčí firmy uvádí řekl, že společnost má ve skutečnosti dál za cíl prodávat výhradně elektrická vozidla do roku 2035. Tak nevíme, kdo tuto firmu řídí. Asi mluvčí.

To ale berme jen jak úsměvnou hříčku. Je zjevné, že uvažování firmy se změnilo, ostatně i jí vlastněný Cadillac už dříve plán prodávat jen elektromobily zrušil a zruší ho samozřejmě i GM. Zruší ho každý, kdo chce přežít. Takto prosté to je a zruší ho nakonec i EU, je to technicky i ekonomicky utopická, nenaplnitelná vize.

Bylo směšné si myslet, že by elektrická auta jako elektrický Chevrolet Equinox byla jedinou možnou budoucností GM. Plán se zjevně změnil, jen všechny struktury firmy o tom zatím zjevně neví. Foto: Chevrolet

Zdroje: NBC News, General Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.