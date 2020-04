Sen o autopilotech umožňujících kochat se za volantem se rozplývá, vzdává to i Audi před 6 hodinami | Petr Prokopec

Německá automobilka chtěla příští rok přijít s s inovovanou verzí limuzíny A8, jenž by umožnila řidiči sundat oči z vozovky. Zatímco vůz ale opravdu dorazí, technologie nikoliv.

První polovina roku 2020 se pomalu chýlí ke svému závěru a mělo by tedy před námi být už jen pár měsíců, než bude možné přestat sledovat vozovku, sundat ruce z volantu a přelézt na zadní sedadla. S rokem 2021 totiž řada výrobců spojila autonomní řízení těch nejvyšších úrovní. Nicméně je třeba dodat, že takové byly plány, na jejichž spřádání došlo někdy v úvodní dekádě nového milénia. Tehdy totiž automobilky věřily, že s pomocí pokročilých počítačových algoritmů zvládnou chaos moderního světa.

Od té doby se ovšem situace diametrálně změnila, někdejší závazky jsou tak nově klasifikovány spíše jako vize, pokud nejsou rušeny zcela. A jakkoliv výrobci i nadále hodlají maximalizovat komfort i bezpečí, již nemají hlavu v oblacích a naopak si začínají uvědomovat zemskou přitažlivost a do světa posílají reálnější zprávy. Ta nejnovější pochází od Audi, které vzdalo snahu o představení autopilota úrovně SAE3 u faceliftované limuzíny A8, jenž se ukáže příští rok. Značka totiž uvádí, že na doladění systému nemá dost času, to je ale jen diplomatické vyjádření faktu, že podobný, spolehlivě fungující systém dnes není možné vyvinout.

Ještě než se posuneme dále, je třeba připomenout, že onou úrovní SAE3 je míněn autopilot, díky kterému můžete sundat oči z vozovky a věnovat se i jiným činnostem. Byť se samozřejmě předpokládá, že stále budete schopni převzít v rámci relativně krátké chvilky kontrolu nad vozem. Nejpodstatnější je ovšem ta skutečnost, že v případě nehody již nebude zodpovědnost čistě na řidiči, zodpovídat se bude muset i výrobce.

Právě tento strašák je pro automobilky asi největším. Navíc vyžaduje oporu v legislativním systému. Audi tak předpokládalo, že autonomní řízení pokročilejší úrovně nabídne pouze v některých zemích. Ovšem ani na to nedojde, místo toho se představení systému Traffic Jam Pilot, který by v podstatě sám řídil v kolonách, odkládá na neurčito. Díky tomu by se se ovšem čtyři kruhy mohly ocitnout v závěsu za BMW a Mercedesem, neboť tyto značky mají nabídnout úroveň SAE3 u produkčního iNEXT a příští třídy S.

Ovšem ani bavorská, ani stuttgartská automobilka zatím své záměry definitivně nepotvrdily. Navíc jak dodává vývojový šéf Audi Hans-Joachim Rothenpieler, v současné době „nelze nikde na světě homologovat takové funkce v produkčním voze“. Právníci čtyř kruhů pak navíc ještě zmiňují, že nikde není jistota, že zákazníci budou svá auta servisovat přesně dle pokynů. To ovšem navyšuje riziko nehody, přičemž odpovědnost za ni stále leží hlavně na automobilce.

Je navíc třeba si uvědomit, že od dané úrovně dává aktuálně ruce pryč i takové Volvo, které ji považuje za „nebezpečnou“. „Euforie značně vyprchala,“ shrnuje situaci trefně Rothepieler. Uvidíme tedy, zda se nakonec nepovede průlom Tesle, ostatně Elon Musk o ještě lepších autopilotech mluví od rána do večera. Ovšem i pro něj je nejspíše problémem ono převzetí odpovědnosti, které může zruinovat i ty nejhodnotnější automobilky světa.

Audi A8 nakonec zůstane pouze u autonomního řízení SAE2, snahy o brzké uvedení vyšší úrovně do sériové výroby vzdalo

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec