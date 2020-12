Sen o návratu homologačních speciálů závodních aut se rozplynul, v pravidlech je mezera před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Peugeot

Vypadalo to jako splněný sen a návrat do dob, kdy výrobci museli kvůli homologaci závodních speciálů stavět omezené série jejich silničních verzí a nabídnout je všem. Mělo to tak být, do pravidel se ale dostala mezera, která to reálně znemožní.

Peugeot se před pár dny pochlubil hybridním speciálem, se kterým od roku 2022 začne závodit v sérii Le Mans v nové kategorii hypersportů. Po tomto oznámení automobiloví nadšenci propukl v jásot, neboť organizátoři vstup do dané třídy podmiňovali výrobou 25 silničních homologačních kousků podobně, jako kdysi u speciálů rallyové skupiny B a dalších slavných sérií. Ony vozy navíc měly být vyrobeny do konce toho roku, v jakém se automobilka postaví na start. Následně pak do konce roku následujícího mělo vzniknout ještě dodatečných sto vozů. Vypadalo to jako splněný sen, jenže nakonec se nesplní, ani trochu.

Peugeot oznámil, že nepočítá ani s jedním takovým autem, žádný silniční soutěžák od něj neuvidíme. „Vstupujeme do kategorie hypersportů (zvané LMH) skrze stoprocentní závodní prototyp. Nechystáme se vyrobit žádný silniční hypersportovní model, abychom jej mohli homologovat,“ uvedla francouzská automobilka. Vypadá to jako odhodlanost pravidla série porušovat ještě dříve, než vůbec začne, jenže realita je ještě smutnější.

Omezená série aut s registrační značkou skutečně byla podmínkou, nicméně patálie spojené s koronavirem hrozily tím, že automobilky kvůli ní závody opustí. A tak se do pravdiel dostala mezera, kterou Francouzi hodlají využít.

Pro vstup do závodů je sice dále možné vyrobit oněch 125 aut, není to ale nezbytné. Pro to stačí použít pohonnou jednotku, která je v příbuzenském vztahu s motorem, který užívají silniční auta. Čekat v případě Peugeotu příchod nového vidlicového šestiválce dopovaného dvěma turbodmychadly by ale bylo velmi bláhové. Automobilka tak nejspíše řekne, že produkční hybrid s motorem 1,6 turbo a elektromotorem je příbuzný až až. A bude vymalováno.

Peugeot ostatně již potvrdil, že mezi závodním programem a sportovní silniční divizí budou jen jisté „můstky“. Pochopitelně, přístup Francouzů nemusí znamenat, že k věci přistoupí všichni stejně. Do seriálu se žene i Porsche, pro nějž by silniční derivát hybridního závoďáku byl jistě prodejný ještě lépe. A mnohé může napovědět i Toyota, která bude start na startu již v příštím roce. Zapomeňme ale na to, že by se v prodeji objevila záplava homologačních speciálů i od automobilek, které běžně mnoho rychlých či řidičsky zajímavých aut nenabízí, to už je zkrátka sen, který se nesplní.

Po spuštění nové třídy vytrvalostních závodů jsme doufali v příchod aut, jako byl Peugeot 205 T16. Foto: Peugeot



To se ale nestane, nový hybridní závoďák Peugeotu zamíří pouze na okruhy, svět silničních aut se dočká leda pojítek, která reálnými pojítky zřejmě vůbec nebudou. Foto: Peugeot

Zdroj: Car Throttle

Petr Prokopec