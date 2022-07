Situace je hodně zlá, když kapituluje i největší automobilka, odpískala už výrobu 1,3 milionu aut před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toyota

Zdá se, že už není důležité, kdo se jak připravil na těžké časy, problémy nakonec dohání všechny. Výjimkou tak není ani Toyota, která pro letošek plánovala rekordní výrobu aut. Už ji neplánuje a své plány znovu a znovu redukuje.

Když automobilky mluví o krizi způsobené nedostatkem dílů a následky konfliktu na Ukrajině, mají někteří pocit, že přehánějí. Nebudeme to šmahem odmítat, mnohé firmy se rády stylizují do role obětí, volají po státní pomoci a pak vykážou multimiliardové zisky. Nic to ale nemění na tom, že situace je složitá, výroba aut vázne a ke zlepšení nedochází.

Ne na každou firmu ale dopadl dosavadní vývoj stejně, taková Toyota - navzdory své velikosti - dokázala s nedostatkem čipů bojovat řádnou přípravou. Japonci se poučili zejména z následků ničivého zemětřesení v roce 2011 a upravili své vztahy s dodavateli tak, aby i tak dramatický výpadek výroby dokázali napodruhé ustát. Každé záložní řešení ale jednou selže a přesně to se v případě Toyoty stalo.

Japonci přitom byli loni velmi úspěšní, stali se největšími výrobci aut na světě. A i poté hýřili optimismem, když plánovali vyrobit rekordní množství aut. To se ale ještě nebojovalo na Ukrajině a Čínu nesvíraly lockdowny. Jen pár měsíců půl staré plány tak rázem přestávaly platit a už musely být redukovány. Řešení situace je ale zjevně v nedohlednu, a tak přichází další změna.

Toyota dnes oznámila nejen další snížení výrobních plánů, ale také další kolo uzavírání celkem 6 továren až na 18 dnů. Dojít k němu má v srpnu, kdy mělo původně sjet z linek automobilky 850 tisíc vozů, nyní už firma počítá jen se 700 tisíci aut. Bavíme se tak o dalších 150 tisících nevyrobených automobilech a redukci o 16 procent, to rozhodně není málo. A jde i jediný měsíc roku, který následuje obdobná oznámení pro ty předcházející.

Důvody už jsme naznačili - přetrvávající nedostatek některých dílů, zejména pak čipů, následky konfliktu na Ukrajině a jarních omezení zavedených v Číně. Stačilo tedy docela málo a z velkého optimismu se stal nebývalý smysl pro realitu až pesimismus. Právě tento obrat nejlépe vykresluje rozsah současné krize. Pokud ani největší automobilka světa nedokáže precizně plánovat výrobu na pár měsíců dopředu a držet se svých záměrů, kdo jiný by měl?

Toyota tak nyní očekává, že do konce března 2023 vyrobí za 12 měsíců celkem 9,7 milionu aut, což nezní jako malé číslo. Ve skutečnosti jde ale o snížení hodnoty platné ještě zkraje roku už o 1,3 milionu vozů. Skončí patálie s výrobou aut někdy? Zatím tomu bohužel nic nenasvědčuje.

Výroba aut Toyoty měla být letos rekordní, ale nebude, jen v srpnu nevznikne dalších 150 tisíc aut, za fiskální rok to má být 1,3 milionu aut pod plánem. A nikde není psáno, že září, říjen nebo listopad budou lepší. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.