Situace na trhu aut je tak zoufalá, že se za některé ojetiny platí víc než za nové vozy před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Kia

Nové auto je za normálních okolností věc, kterou jako novou koupíte za určitou cenu a pak už ji můžete prodat jen levněji. To ale nesmí trh vypadat tak, jako nyní, pak můžete později chtít i víc.

Pokud se vyznáte ve francouzské kinematografii, nejspíše víte, že v ní figuruje i snímek „Situace je vážná, nikoliv zoufalá“. Právě jeho název popisuje stav, v jakém se nachází automobilová branže, byť k zoufalé má už skutečně blízko. Je to znát prakticky všude ve světě, nejmarkantnější je to ale ve Spojených státech, kde je většina lidí zvyklá kupovat nová auta ze skladu, nikoli jej objednávat. A protože se mnozí dealeři vlivem globálního nedostatku čipů ocitli bez zásob, a tady i bez přísunu nových aut, má to za následek bizarní jevy.

Pochopitelně nečekejte, že by v Americe začalo pršet směrem vzhůru nebo že by kočky náhle začaly honit psy. S čím je ovšem třeba počítat, jsou rostoucí ceny aut všeho druhu, neboť relativně poptávka vyšší než nabídka k ničemu jinému nevede. Sekundární vliv to pak má i na ceny ojetin, neboť když lidé odchází s prázdnou od prodejců nových vozů, musí mermomocí zamířit do autobazarů. V nich je ovšem čeká překvapení, neboť ani nabídka ojetin není nekonečná, a tak ceny rostou i zde, někdy až na úroveň ceníkových cen úplně nových vozů.

Tento stav samozřejmě není spojen s každým vozem, málo jich ovšem rozhodně také není. Dle společnosti iSeeCars jde minimálně o šestnáct modelů, na jejichž vlastnictví jejich dosavadní majitelé ani zdaleka neprodělávají. A pokud si pořídili třeba takovou Kiu Telluride, pak si dokonce po pár měsících za volantem mohli přijít na slušné peníze. Za nové korejské SUV se totiž v Americe v průměru platí 44 166 USD (cca 949 000 Kč), zatímco za ojeté 47 730 USD (1 026 000 Kč).

S podobně velkým výdělkem je spojené rovněž GMC Sierra 1500, v případě Mercedesu třídy G je ale situace ještě extrémnější. Rozdíl mezi průměrnou cenou nového a ojetého vozu totiž vystoupal dokonce na 7 447 dolarů (160 100 Kč), což je šestinásobek toho, co můžete vydělat na Tesle Model 3. V případě takového Subaru WRX pak rozdíl činí sice jen 81 dolarů (1 750 Kč), ovšem stále jsou to peníze, o které nepřijdete, nýbrž které zastrčíte do své vlastní kapsy.

Z výše zmíněného je navíc patrné, že zoufalost je spojena se všemi segmenty, neboť v daném žebříčku figurují velké pick-upy a SUV, stejně jako hybridy či elektromobily. Nechybí tu ovšem ani MPV, sportovní modely či i taková Kia Rio, která se ve Státech prodává jako hatchback i sedan. Právě to jen dokazuje, kterak nedostatek čipů vnesl do automobilové branže naprostý chaos. S tím navíc dle jejich výrobců i analytiků máme počítat i v dalších měsících a nejspíše i příští rok.

Lze pak už jen dodat, že podobná situace jako v zámoří nastal i v českých luzích a hájích. Ceny ojetin sice nevzrostly tak vysoko, ve srovnání s loňskem jsou ale v průměru o 25 tisíc korun výše, což při průměrných cenách ojetin v ČR dělá už dost vysoká procenta. Individuální mobilita se tedy stává stále dražší, bohužel podle očekávání, třebaže hlavní faktor stojící za současným vývojem očekávaný nebyl.

16 aut, které se v USA prodávají dráže ojetá než nová

1. Kia Telluride - 8,1 % (rozdíl mezi cenou nového a ojetého vozu)

2. GMC Sierra 1500 - 6,4 %

3. Toyota Tacoma - 5,2 %

4. Mercedes-Benz třídy G - 4,1 %

5. Toyota RAV4 Hybrid - 3,9 %

6. Toyota Tundra - 3,7 %

7. Dodge Challenger - 3,5 %

8. Toyota 4Runner - 3,3 %

9. Hyundai Palisade - 2,9 %

10. Tesla Model 3 - 2,9 %

11. Honda Civic - 2,8 %

12. Dodge Charger - 2,3 %

13. Honda Odyssey - 1,2 %

14. Kia Rio - 0,7 %

15. Subaru Crosstrek - 0,6 %

16. Subaru WRX - 0,2 %

Na dřívější koupi Mercedesu třídy G lze v Americe nyní nejvíce vydělat, ojeté kusy se totiž prodávají o 160 tisíc Kč dráže, než na kolik vyjdou ty nové. Foto: Mercedes-Benz



I úplně obyčejná Kia Rio se ale dnes prodává dráž ojetá než nová. Foto: Kia

Zdroj: iSeeCars.com

Petr Prokopec