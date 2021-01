Situace na jednom z klíčových trhů v Evropě maluje pro Teslu nepěkný obrázek před 3 hodinami | Petr Miler

Myslet si, že Tesla může z pozice v podstatě pár let staré značky s omezenými produkčními kapacitami a podivným přístupem k zákazníkům dlouhodobě vládnout prodejům elektrických aut kdekoli, je liché. A situace v Norsku to ukazuje v plné nahotě.

Norsko by za normálních okolností nepředstavovalo zajímavý automobilový trh pro kohokoli jiného než pro Nory samotné, protože se tam ale rozhodli rozjet elektrický experiment nevídaných rozměrů, dostává se toto odbytiště do řečí poměrně často i jinde ve světě jako jeden z klíčových trhů pro výrobce elektromobilů. Nyní před sebou máme data o tamních registracích aut za loňský rok a dokáží překvapit.

Není to tím, že se v Norsku loni prodalo více aut na elektřinu než na benzin a naftu dohromady, to se vzhledem k tamním podporám dalo čekat. Elektrická auta jsou uměle extrémně zvýhodňovaná, ostatní uměle ještě více znevýhodňovaná a spíše se divíme, jak málo vlastních preferencí do volby vozu promítají - ještě v roce 2011 bylo Norsko jednou z bašt dieselových motorů s podílem 75,7% na celkových prodejích, protože diesely byly daňovým zatížením preferovány. Teď už nejsou a volí je pouze 8,6 % lidí, 54,3 % si koupilo elektromobil.

A není to zadarmo - cenu dotací a ušlých příjmů z daní odhaduje norské ministerstvo financí za loňský rok na 20 miliard tamních korun, asi 50,2 miliardy Kč. V době, kdy i českým éterem létají informace o schodku rozpočtu v řádech stovek miliard, to může vypadat jako malé číslo, ale není. Pro představu - kdyby Norsko více než polovině všech kupců nových aut dalo loni Octavii IV v základním provedení zdarma, vyjde jej to levněji. Jde tedy o vskutku masivní přerozdělování majícím na trh enormní vliv.

Ale výsledek je zkrátka takový, jaký je, na norských číslech je nejzajímavější jiná věc - mimořádně rychlý ústup Tesly ze slávy. V roce 2019 jasný vládce trhu s více jak 11% podílem a 15 683 prodanými vozy jen Modelu 3 se se loni smrskl s celkovým odbytem 8 747 vozů všech typů na méně než 6 %. A to je třeba dodat, že z tohoto čísla bylo 4 423 aut registrováno jen v prosinci.

Jakkoli je obvyklé, že Tesla dodává více aut na konci kvartálu než v předchozích měsících, je velmi zvláštní, aby do jednoho měsíce spadlo více jak 50 % ročního odbytu celé značky. A někteří tak americkou automobilku podezírají z toho, že si velkou část těchto vozů registrovala na sebe (z norských dat to nelze poznat, například ve Švédsku šlo loni o 11,1 % všech prodaných vozů), aby ve statistikách vypadala aspoň o trochu lépe.

I kdyby ale Tesla měla skvělý prosinec, nic to nemění na tom, že všechny její celoroční prodeje zastínilo jedno drahé Audi (e-tron, 9 227 aut), skoro vyrovnal jediný VW prodávaný od září (ID.3, 7 754 aut) a z pohledu prodejů čistě elektrických aut jako celek daleko zaostala za Audi i Volkswagenem, který dále prodával elektrický up! a stále i e-Golf (celkem 14 083 aut).

Co to značí, není třeba dlouze dodávat, mnohokrát o tom v poněkud dramatičtější formě hovořil bývalý šéf BMW, Fordu či GM. Jakmile větší značky přijdou se svými elektrickými auty, která nejsou dobrá leda k tomu, abyste si o ně opřeli kolo, bude Tesla jen ztrácet svůj tržní podíl. Cokoli jiného je neudržitelné - nemá tradici, kvalitu, péči o zákazníka nebo síť servisů srovnatelnou se značkami, jako je třeba zmíněné Audi. A lidé, kteří stejně jezdí většinu času podle předpisů stylem „jedu autobusem, který si musím sám řídit”, nebudou dostatečně ohromováni tím, že mají auto schopné akcelerovat na stovku o sekundu rychleji.

To nakonec nejlépe dosvědčuje pozice Audi e-tron - obecně příliš nezajímavé elektrické SUV za více jak 2 miliony Kč opravdu není ani v Norsku předurčeno k tomu, aby vládlo trhu. Ale vládne, protože s dotacemi je relativně dostupné a je to Audi - kvalitní vůz relativně prestižní značky s celkem slušnou úrovní péče o zákazníka.

Nečekejme, že budoucnost Tesly kdekoli - nejen v Norsku, nejen v Evropě - bude vypadat zásadně jinak. Ostatně, pokud odbyt elektrických aut tlačený dotacemi všeho druhu nabere takovou rychlost, jak někteří očekávají, Tesla ani nebude s to si podíl na trhu držet kvůli omezením výroby, kterou nenafouknete ze dne na den.

