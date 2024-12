Situace VW je horší, než se čekalo. Nejvyšší šéf zaskočeným zaměstnancům řekl, že celý koncern je zralý na bankrot před 4 hodinami | Petr Miler

Lidé ho v reakci na vyřčené vypískali a s bučením se musel potýkat ještě dřív, než otevřel ústa. Jistě může jít o součást vyjednávací taktiky, přesto tak silné vyjádření překvapilo i analytiky. Zvlášť pak v momentě, kdy jej Oliver Blume spojil s celým koncernem Volkswagen.

Je čas připravit se na to, že nás dění v největší evropské automobilové firmě bude pravidelně překvapovat. Dosavadní mohutné výstražné stávky reagující na snahu vedení Volkswagenu výrazně snížit platy, propustit spoustu lidí a zavřít několik továren kvůli hrozícímu úpadku za překvapení označit nelze. Co ale vypadlo z úst šéfa celého koncernu Olivera Blumeho při jeho vystoupení před asi 20 tisíci zaměstnanci automobilky v domácím Wolfsburgu, lze označit za menší šok.

Blume nebyl svými níže postavenými kolegy přijat s nadšením, jak shrnuje německý Business Insider, v to ale nemohl ani doufat. Jakmile se osobně objevil v přeplněné tovární hale, byl zaměstnanci vypískán a i během své přítomnosti byl opakovaně přerušován bučením a skandováním hesel jako: „Jsme připraveni stávkovat! Celostátně!” To ale lidé z firmy ještě nevěděli, co přijde.

Z Blumeho vyjádření totiž vyplývá, že ekonomická situace celé automobilky je horší, než se čekalo. Podle několika účastníků setkání citovaných Insiderem Blume řekl: „Celá skupina VW je zralá na restrukturalizaci.” Takto řečeno to může znít celkem nevinně, to je ale jen tím, že doslovný český překlad nedokáže vyjádřit sílu Blumeho slov. Nemluvil totiž o restrukturalizaci či reorganizaci toho typu, že se věci začnou dělat jinak, že třeba Kája přijde až v osm a Janča nebude mít k svačině párky. Použil německé slovo „Sanierungsfall”, což je terminus technicus používaný pro restrukturalizaci v rámci zákona o úpadku. A úpadek není nic jiného než bankrot, který formální restrukturalizaci musí předcházet.

Jak poslední dobou probíráme až nemile často, sám bankrot či úpadek automaticky neznamená konec firmy (typicky likvidaci), může to být pořád konstruktivní způsob vypořádání se s nadměrnými závazky třeba právě cestou restrukturalizace. Tu německé právo v definicích označuje za „případ, který obvykle nastává, když je společnost ve ztrátě, a to trvale. Sama firma je tedy schopna identifikovat, že je v problémech, ale neví, jak z nich ven”. Pokud tedy generální ředitel koncernu VW řekne, že celá skupina „je zralá” či „potřebuje” (záleží znovu na citlivosti překladu) restrukturalizaci, zdvihne to mnohá obočí.

Pozoruhodné je Blumeho vyjádření také v tom, s bezprostředními riziky jsme si dosud spojovali „jen” značku Volkswagen coby sice hlavní část celého koncernu, ale pořád jen část. Nyní šéf firmy mluví o skupině jako celku, což je též varovné. Jistě to můžeme brát jako jistou hyperbolu vyřčenou ve snaze naznačit zaměstnancům, jak těžká situace je. Ale také nemusíme. Člověk stojící ve vedení podobné firmy si musí dávat pozor na slova a nemůže ani toaletě mezi pár lidmi naznačovat, že VW Group je zralá na bankrot, protože není formální restrukturalizace bez formálního úpadku.

Podle Blumeho nyní firmě chybí zejména peníze z Číny, kde letos přijde asi o dvě třetiny zisků, které tak nebudou dál sanovat problematické evropské aktivity firmy. „Současná situace je vážná. Proto jsou naléhavě nutná opatření vedoucí k zajištění budoucnosti Volkswagenu,” uvedl dále v prohlášení Blume a dodal: „Naše výrobky jsou dobré, ale náklady jsou příliš vysoké. To se musí změnit. Umíme postavit nejlepší auta na světě, ale není nám to k ničemu, pokud na tom nedokážeme vydělávat,” řekl též.

Upřímně řečeno je VW už nějaký ten pátek zralý na zásadní obrat, ale hlavně ve smyslu návratu ke snaze efektivně uspokojovat přání svých zákazníků. Dnes se snaží spíš vyhovět všem zákonným povinnostem a označuje to za byznys - tohle mu žádná auta neprodá. Právě proto ale vyvolala rozhořčení další Blumeho slova pronesená před zaměstnanci: „My z vedení nežijeme ve světě snů,” řekl také. Jenže právě tak působí pokus uchvátit automobilový svět s pomocí elektrických aut, která dosud nadělala VW (a spřízněným značkám) spoustu problémů a znamenala jen minimální přínosy. To byl ryzí sen, který se neplní. Blume u jeho zrodu nestál, snad bude mít dost odvahy vrátit Volkswagen zpět do rozumnějších kolejí.

Šéf Volkswagen Group Oliver Blume si při vystoupení před 20 tisíci zaměstnanci nebral servítky. Do jaké míry lze jeho slova brát jako „supervážná” vyjádření a do jaké míry jako jistou nadsázku, je otázkou, na každý pád řekl, že celá skupina VW je nyní zralá na vyhlášení bankrotu a restrukturalizaci podle německých zákonů o úpadku. To nezní moc pozitivně, situace celé firmy je velmi pravděpodobně ještě horší, než se čekalo. Foto: Volkswagen

