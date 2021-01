Škoda dál ztrácí u soukromých českých zákazníků, i když trh překvapivě roste před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Vypadá to, ze škodovka to s cenami opravdu přehnala. Po listopadovém, skoro dvoutřetinovém propadu prodejů soukromým klientům přišel další pád v prosinci. Sice menší, ale za situace, kdy trh překvapivě zamířil opačným směrem.

Zprávy o prodejích nových aut teď budou nějaký ten čas naším denním chlebem. Dáno je to pochopitelně tím, že jsme nejen na počátku nového měsíce, ale rovněž i nového roku. Rekapitulovat se tedy bude předchozí období, které výraznou měrou ovlivnil koronavirus. Ve Velké Británii kvůli tomu bylo prodáno nejméně aut za poslední zhruba tři dekády. A co více, meziroční sešup o 29 procent je vůbec největším výkyvem od druhé světové války, kdy výrobci museli přepřáhnout z automobilů na armádní techniku.

Po ostrovním království se nyní podíváme do českých luhů a hájů, kde v porovnání s Británií není tak zle. Jakkoliv to pochopitelně neznamená, že by výsledky byly vyloženě dobré. Celkově bylo loni prodáno 202 971 nových vozů, což představuje meziroční pokles o 18,8 procenta. Jde také o nejhorší výsledek za posledních šest let. Co je ale pozitivní, v prosinci se prodejům dařilo, a to tak moc, že rostl nejen oproti roku 2019, ale byl dokonce druhým nejlepším v historii ČR.

Pokud jste aktuálně zalapali po dechu, vůbec se vám nedivíme. Nicméně čísla hovoří jasně - během prosince se prodalo 20 333 nových aut, lépe tak bylo jen v roce 2016, kdy na dvanáctý měsíc připadlo 21 913 vozů. Jak se tedy zdá, o krizi se sice v Česku neustále mluví, ovšem kromě hoteliérů či provozovatelů restaurací, fitness a wellness center či kin a divadel ji mnoho lidí nezažívá. Možná i o to více bychom se měli obávat letošního roku, kdy snadno může být hůře.

Je prakticky jisté, že i první polovina letošního roku se ponese ve znamení rozličných omezení. A čím déle budou zůstávat v platnosti, tím více bude ekonomická nejistota sílit. Problémy se tedy může přesunout i na další obory, což by pochopitelně nutně poznamenalo právě automobilový průmyslu. Hned 74 procent loni koupených aut totiž šlo za firmami.

Tento stav se v prosinci dokonce navýšil na více než 80 procent, evidentně tedy docházelo na omlazení firemních flotil. Privátní klientela se stáhla do pozadí a znovu na to doplatila Škoda, která v listopadu přišla meziročně o 63 procent soukromých zákazníků. Tak zle v prosinci nebylo, ale i když celý trh šel nahoru a Škoda jako taková za prosinec rostla též (+15,83 %), soukromá klientela ji znovu opouštěla - přišla tentokrát o 6,2 procenta zákazníků.

Celkové prodeje Škody za loňský rok pak skončily v minusu, a to o takřka 13 procent. Druhý Volkswagen pak prošel podobným vývojem, zatímco třetí Hyundai již sčítalo ztráty jak v prosinci, tak v celém roce. Opravdu drastický pád pak zažila pátá Dacia. Že jsme přeskočili čtvrtou příčku? Máte pravdu, na ni se skrývá absolutní překvapení roku, a to Toyota, která je v plusu v obou ohledech. Japonská automobilka je přitom vůbec jedinou velkou značkou, která loni rostla. Mimo ni je pak pozitivní vývoj spojen ještě s DS, o takřka 57 procent si pak polepšilo i Ferrari. A opominout nesmíme ani Teslu, která má ale na kontě pořád mizivých 396 registrací.

Co se jednotlivých modelů týče, pak lídrem v rámci celého roku zůstává Octavia. Nicméně ta musela v prosinci udělat místo na trůnu starší Fabii, což asi v Mladé Boleslavi nebudou sledovat zrovna s úsměvem na rtu. Na druhou stranu je ovšem může těšit zájem o elektrický Enyaq, který je s 741 kusy nejprodávanějším SUV prosince. Dá se ale předpokládat, že jde hlavně o projev hromadného uspokojení prvních objednávek a zásobením dealerů.

Bližší data naleznete v přiložených tabulkách, pročež my už jen dodáme dělení dle paliva. Překvapení se však již konat nebude, neboť dominantní jsou benzinové motory (64,6 %), za nimiž následují diesely (29,6 %). Elektromobily se pak vyhouply na 1,4 procenta, načež dokonce překonávají 0,9procentní podíl plug-in hybridů. Ovšem jen díky zmiňované Škodě Enyaq, na níž z celkových 1 684 registrací připadá takřka polovina.

Prosincové prodeje v ČR nečekaně vzrostly, jakkoliv v rámci celého roku je i místní trh v minusu. Grafika: SDA



Překvapením je zájem o elektrickou Škodu Enyaq, která byla v prosinci nejprodávanějším SUV. Zároveň má na kontě takřka polovinu elektrických registrací za celý rok. Sama Škoda má ale i důvody ke smutku - u soukromých zákazníků dál ztrácí. Foto: Škoda Auto

Zdroj: SDA

Petr Prokopec