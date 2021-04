Škoda možná zkusí zvrátit úpadek svých prodejů v Číně neobvyklými verzemi Octavie před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MIIT

Tonoucí se stébla chytá? Je to jedna z možností, která člověka napadne při pohledu na nejnovější patentové operace Škody v Číně. Může se ale také jednat jen o registraci směřující k omezení možností napodobování modelů, které tam nenabízí.

Kolik aut dnes prodává Škoda v Číně? To je otázka, na kterou zřejmě nedokáže nikdo jednoznačně odpovědět. Jisté je jen tolik, že to není mnoho, když i prodejní šéf koncernu VW Christian Dahlheim říká, že „Jetta Škodu trochu zahnala do kouta a není tajemstvím, že škodovka se v Číně trápí. Je to něco, co řešíme s našimi partnery ve společných čínských podnicích - jak Škodu pozicovat, aby byla znovu úspěšná.”

Říkáte si, že se stačí podívat na prodejní statistiky? Dobrý nápad, to děláme pravidelně a naposledy jsme vám přinesli informace téměř nulových lednových prodejích, kterým odpovídaly i hodnoty odbytu jednotlivých modelů. Připusťme, že jen 800 aut prodaných za leden bylo až podezřele málo, podobně jako 2 500 za únor, jde ale o čísla asociace čínské asociace výrobců aut (CAAM), jíž je Škoda členem a reportuje je jistě na základě jejích vlastních dat. A jde o tatáž čísla, které spolu s hodnotami JATO Dynamics používáme už léta a nikdo je nikdy nerozporoval. Najednou jim ale Škoda ostře oponuje s tím, že aut prodává mnohonásobně více, i když cifry reportované CAAM za zmíněná období jsou pořád stejné a používají je doslova všichni.

Pravda jistě dříve nebo později vyjde najevo, pro tuto chvíli se podržme toho, že škodovka v Číně neprožívá nejšťastnější období. Ostatně i kdyby prodala za leden 10 tisíc aut, jak sama tvrdí, je to méně než třetina prodejních hodnot z let 2016, 2017, 2018... Musí tedy zabrat a jinak než novými, zajímavými auty to nepůjde.

Největším želízkem v ohni je nepochybně Octavia PRO, prodloužená varianta u nás dobře známé čtvrté generace vozu, která se právě hrne na trh. Musí to ale být poslední pokus oslovit dosud neohromené? Ne nutně, jak naznačují nové registrace české automobilky ve veřejné patentové databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT). Ukazují totiž novou Octavii ve verzích, které jsou v Číně značně neobvyklé či zcela nevídané.

V poslední době byla „oktávka” za velkou zdí nabízena jen jako liftback, neboť předchozí pokusy nabídnout kombík se nesetkaly s velkým úspěchem. Na patentových obrázcích ale vidíme jen kombík, a to hned ve třech verzích - základní, RS a také jako Scout. Míří tedy škodovka do Číny také s těmito verzemi?

Nelze to vyloučit, při snaze najít si nové místo na trhu může zkoušet bodovat i s jinými než dosud nabízenými variantami, zvlášť když konkurence s kombíkem boduje. Znamenalo by to ale, že jej bude do Číny dovážet, neboť se nejedná o prodloužené provedení a vzhledem k pravděpodobně menším celkovému zájmu by se jí zřejmě ani nevyplatilo vůz vyrábět přímo na místě.

Současně je ale možné, že žádný takový záměr neexistuje a automobilka si jen registruje vzhled verzí, které sice v Číně nenabídne, současně si ale nepřeje, aby podobné vozy nabízel někdo jiný. Čas ukáže více, taková Octavia Combi RS by byla v nejlidnatější zemi světa věru neobvyklou nabídkou.

Škoda si nechala v Číně registrovat tam neobvyklé verze Octavie. Možná tam chce některé z nich nabídnout, možná ale nikoli. Foto: MIIT

Zdroj: MIIT

