Škoda na dramatický pokles prodejů zareagovala zdražením klíčových modelů

/ Foto: Škoda Auto

Když nějaké automobilce klesají prodeje na všech velkých trzích tak, jak snad dekády nezažila, obvykle se s tím snaží něco udělat. Škoda se rozhodla zdražit.

Máme rádi, když je skladba témat, kterým se věnujeme, co možná nejpestřejší, někdy to ale nejde. Pokud největší české automobilce, která po dekády znala jen růst, začnou dramatickým způsobem klesat prodeje na snad všech velkých trzích, na nichž působí, nelze se tomu nevěnovat znovu a znovu.

Bohužel nepřeháníme. Nejhorší je situace pro škodovku v Číně, dlouholeté páteři jejích prodejů, kde ze statisíců prodaných aut za rok klesá pomalu k nule. Automobilce se nedaří ani na jejím nově největším trhu v Německu, kde klesá o 39 procent a podobnou rychlostí se propadá i na svém čísle dva, v Rusku. Přidejte si fakt, že hlavně pokles Škody táhne dolů český trh či menší, ale pořád bolavé ztráty odbytišť, jako je Bělorusko a máte před sebou velmi nehezký obrázek.

Pochopitelně nevidíme Škodě do karet a nevíme, jak je na tom s objednávkami. Nevěříme ovšem tomu, že vše výše zmíněné je jen dílem nedostatku komponentů - to by jich škodovka musela mít asi nejmíň na světě, protože tak moc a tak komplexně neklesá snad nikdo podobně velký s jinak atraktivním portfoliem. Naopak dle reakcí okolí předpokládáme, že svůj díl na tomto stavu si připsaly vysoké ceny a možná by nebylo od věci jít s nimi dolů aspoň u modelů, které Škoda prodávat může, byť za cenu některých ústupků. Nakonec i mateřský VW takové věci dělá. Škoda nikoli.

Ta naopak přes fakt, že v Rusku, které je dnes jejím druhým největším světovým trhem, neprodává pomalu nic jiného než levný Rapid, zdražuje. Historicky je to dáno i kursem rublu, takže statistiku portálu Cena-Auto.ru informující o 48% zdražení za poslední dva roky, necháváme být. Škodovka ale ceny zdražila i teď, tento týden, tedy poté, co už dobře věděla, že její prodeje jdou ke dnu, klesá násobně rychleji než celý trh, prodává skoro jen Rapid a i ten míří s odbytem hlavou dolů.

Všechny tři žádané vozy (Rapid, Octavia, Karoq) tak šly s cenami nahoru, i když dříve nejprodávanější Octavia ztratila s příchodem nové generace půdu pod nohama právě kvůli cenám. Rapid je tak nyní v Rusku k mání o 28 000 RUB dráže, Octavia o 52 000 RUB dráže a Karoq je o 46 000 RUB výš. Jde o asi 8 200 Kč, 15 200 Kč a 13 500 Kč, takže žádná vyložená dramata, na cenově senzitivním trhu to ale za současné situace, navíc po předchozím zdražení v červnu, nedává velký smysl.

Dnes tedy tyto tři modely stojí v Rusku následovně:

- Rapid od 992 000 RUB (291 tisíc Kč)

- Octavia od 1 542 000 RUB (452 tisíc Kč)

- Karoq od 1 611 000 RUB (472 tisíc Kč)

Stále jde o ceny, které můžeme Rusům závidět, zejména Rapid je velmi výhodný. Ale rozdíly se zmenšují a každý takový posun špatnou prodejní bilanci stěží napraví. Počkejme si na další vývoj, v tuto chvíli se ale zdá, že Škoda na lepší zítřky zaděláno opravdu nemá.

Nová Škoda Octavia se v Rusku moc neuchytila, je na Rusy moc drahá. Tak ji Škoda po dvou nejhorších měsících za dlouhou dobu zdražila, to dá rozum. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Cena-Auto.ru

