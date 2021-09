Škoda Octavia už není ani česká dvojka, po prodejním propadu se musí bát i Korejců před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Prodeje nových aut v Česku za sebou mají obecně poměrně nepřekvapivý měsíc, kdy se odbyt ve složité situaci držel na úrovni minulého roku. Ne však v případě Škody, ta ztrácela hlavně vinou jakkoli dražších modelů.

Situace na automobilovém trhu je složitá. Současně na něj působí hned několik tlaků - po loňských šocích přetrvává nedostatek některých komponentů, současně EU mohutně tlačí na investice do nerentabilních produktů a dochází k umělému (kvůli snaze vydělat jinde) i tržnímu (kvůli převisu poptávky nad nabídkou v některých segmentech) zvyšování cen, do čehož se míchá pokračující nejistota z budoucnosti přinejmenším u části klientely. Když toto všechno zamícháte dohromady, nemůže být výsledkem nic než chaos, ve kterém pomalu ani není možné určit, co je čeho příčinou a co následkem.

Po měsících alespoň meziročního růstu tak prodeje nových aut na většině trhů stagnují či klesají a je skutečně otázkou, čím to v prvé řadě je. Automobilky obvykle vše svádějí na nedostatek komponentů, tak jednoduché to ale nebude. I zbylé zmíněné faktory hrají roli - nesmíme zapomínat na to, že regulace přivály do nabídek i v Česku záplavu elektrických aut, která nekupuje prakticky nikdo (pouhých 178 aut v srpnu). Ty ale z povinnosti stojí v showroomech, „vyžírají” reklamní rozpočty atp. Také nelze ignorovat, že nová auta jsou vzhledem k nedávné minulosti vesměs extrémně drahá a lidé na ně buď nemají, nebo do nich investovat nechtějí. A třeba takový restauratér v Praze, který přišel o většinu zahraniční klientely, za této situace asi nepůjde a nekoupí si nové auto.

Všechny tyto a další faktory se zračí i v srpnových statistikách českého Svazu dovozců automobilů mapujícím prodeje nových aut v naší zemi. Výsledných 16 449 prodejů je na jednu stranu znovu nejhorší srpnové číslo za posledních 7 let, na tu druhou je to ale aspoň počet srovnatelný s tím loňským. A prodeje za prvních osm měsíců (147 659 aut) představují solidní nárůst o 12,3 %. Celkový pohled je ale jedna věc, výsledky jednotlivých značek jiná.

Některé totiž mohutně rostly (třeba Seat o více než dvojnásobek, Ssangyong dokonce skoro čtyřnásobně, dařilo se ale i Suzuki, Opelu nebo Volkswagenu), jiné podobně mohutně klesaly. A pomineme-li menší výrobce, pak je největší pokles spojen se Škodou, která meziročně přišla o skoro 17 procent zákazníků a 961 prodaných aut a navazuje tak na její červencovou mizérii.

Pozoruhodné je, že půdu pod nohama ztrácí hlavně Octavie. Ta v červenci nebyla jedničkou na trhu, když ji překonala Fabie, teď už není ani dvojkou, když ji překonal také Kamiq. A s pouhými 754 prodeji se musí třást i o pozici na stupních vítězů, neboť ji dotahuje i Hyundai i30 (729 aut). Znovu můžeme jen spekulovat, co je hlavním důvodem, podle nás jsou to ale v případě Škody ceny kombinované s omezující se nabídkou, které neschází s atmosférou na trhu. Naznačuje to i fakt, že levné škodovky se dál prodávají slušně (Fabia meziročně +9 %, Kamiq +44 %), většina dražších ale míří mohutně dolů.

Jedním z smutných králů je tu právě Octavia, která přišla o 42,5 % zákazníků, lépe na tom ale není ani Kodiaq (31,7 %) či Superb (-47,7 %). A upřímně řečeno se osobně nedivím, Kodiaq za 818 tisíc základní ceny bez motoru, výbavy či pohonu 4x4 bych si přes veškerou úctu k tomuto vozu nekoupil, ani kdybych spal v pyžamu s logem Škody.

Že automobilky obecně - nejen v Česku - pod tlakem okolností přetahují strunu s cenami, si ostatně myslí i analytik Adam Jonas, který je přesvědčen, že aut není zase tak málo. A jedním klíčových faktorů poklesů jsou vysoké ceny, které berou lidem touhu po nových vozech. „Možná se zákazníci rozhodli počkat, dokud ceny neklesnou?” říká se zdravou mírou nejistoty Jonas. Bude zkrátka ještě veselo, tedy spíše „veselo”. U Škody pak musí být „veselo” už nyní - ztrácí prakticky všude a oporu nemůže najít ani v Číně, kde je jen stále blíže dnu.

V podstatě o většinu poklesu srpnových prodejů oproti loňsku se postarala Škoda a hlavně pak Octavia, která už není ani českou dvojkou. Výrazně dole jsou ale i další dražší modely. Důvodů bude více, nedokážeme si ale představit, že by roli nehrály přetažené ceny a omezující se nabídka variant. Foto: Škoda Auto

Zdroje: SDA, Auto News

