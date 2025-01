Škoda odhalila facelift Enyaqu. Neřeší nic, automobilka se chlubí tím, že na nabití ujede o 1 km víc před 2 hodinami | Petr Prokopec

Tohle auto by potřebovalo zásadní technickou vzpruhu, aby si dokázalo najít cestu k víc jak k pouhým 1 641 kupcům, které loni oslovilo v Česku. Nic takového ale nepřináší. Nová čelní maska kopírující odvozený Elroq znamená pouze zanedbatelné zlepšení aerodynamiky, které mění dojezd o necelá dvě promile.

Za posledních dvanáct měsíců u nás Škoda prodala skutečně jen 1 641 kusů modelu Enyaq. Elektrické SUV si tak meziročně polepšilo o 199 aut, což v Mladé Boleslavi budou jistě prezentovat jako úspěch, ničím takovým ale tento odbyt není. Jde o suverénně nejhůř prodávaný model značky, přičemž i druhý nejhorší Superb si našel 7 404 zákazníků, tedy 4,5krát víc. Podobné prodeje ostatně měla na kontě Octavia za jediný měsíc ještě v době, kdy nestála k milionu v každé zajímavější specifikaci. A prakticky stejně drahého Kodiaqu se loni prodalo 10 328 kusů.

Zas a znovu se tak ukazuje, jak obtížně jsou elektrická auta prodejná, pokud je vedle přerozdělovacích mechanismů EU nezavalíte ještě hromadou lokální podpory v podobě přímých dotací, daňových výhod, různých emisních bonusů a malusů a podobných věcí spojených se zeměmi, kde se Enyaq prodává lépe - třeba v Nizozemsku. Slušnější celoevropské prodeje jsou zkrátka primárně dílem tržních regulací, nikoli přirozeného zájmu. A ani těmi bychom se tedy v kůži Škody nechlubili.

Otázkou však je, jak si Enyaq povede letos, neboť klientela si již nějaký ten pátek může objednávat levnější Elroq. Mladoboleslavští se proto rozhodli přikročit k faceliftu, který většímu SUV nadělil čelní masku zvanou Tech-Deck Face. S ní se vůz při pohledu zepředu citelně změnil, bude ale od Elroqu k nerozeznání ještě víc než dosud. Co to tedy řeší? Podle nás nic, neboť modernizace jde až moc ruku v ruce se současnými trendy. Zatímco tedy dříve Enyaq jasně dával najevo příslušnost ke značce, nově jej snadno zaměníte za kdejaké z konkurenčních elektrických SUV, hlavně těch z Asie.

Značka uvádí, že nové čelní partie přispěly ke zlepšení aerodynamiky, a tedy i dojezdu. Ani to ale nic neřeší, neboť posun je tak minimální, že chlubení se jím v tiskové zprávě je spíše kontraproduktivní. Třeba Enyaq Coupe 85 má nyní na jeden zátah zvládnout 591 kilometrů místo 590. Jinými slovy tu máme posun o pouhá necelá dvě promile a asi tisíc metrů, který snadno smáznete jedním prudším sešlápnutím plynového pedálu. Podobné to pak bude u klasické verze se stejnými bateriemi o využitelné kapacitě 77 kWh, která má zvládat 581 km místo 578.

Výraznější změny jsou tak vlastně spojené pouze se základním modelem, a to proto, že dosavadní verze Enyaq 50 musela udělat místo „šedesátce“. Ani to ale není podstatná technická změna, základ pouze vyměnil využitelnou kapacitu paketu za 59 místo 52 kWh, pročež by vůz měl zvládnout 434 či 443 km (Coupe) na jedno nabití. Zároveň s tím dorazila i výkonnější jednotka, která produkuje 204 koní místo 170. Jenže vše má za následek nevyhnutelné zdražení, na cenu 899 000 Kč tak můžete zapomenout. Místo toho je třeba si připravit alespoň 1 015 000 Kč.

Uvnitř je pak novinek poskrovnu, víceméně lze zmínit pouze modernizaci multimediálního systému a větší důraz kladený na tzv. udržitelnost. V případě výbavy Lodge tak lze počítat s čalouněním z materiálu TechnoFil, který obsahuje vlákna z recyklovaných tkanin, jako jsou třeba staré koberce. U provedení Eco Suite tu pak pro změnu máme koňakovou kůži činěnou za pomoci extraktů z listů olivovníku. A sportovní verze Sportline se pyšní černou umělou kůží kombinovanou se semišem a šedými švy.

Jsme ve finále, lze jen dodat, že objednávky odstartují zítřejším dnem, tedy 9. lednem. Jsme zvědavi, s jakými čísly se Škoda pochlubí v červenci, tedy po půl roce vzájemného souboje svých elektrických SUV. Pokud ale nebudou celkově vyšší než loni, bude to pro značku představovat problém v rámci flotilových emisí, což by přineslo další zdražení spalovací části nabídky, umělé omezování výroby či jiné nepříjemné kroky, o kterých teď slýcháme z mnoha stran.

Facelift Škody Enyaq toho mění ještě míň, než jsme doufali. Nová příď vlastně není nová a technika je pořád stejně marná. Ceny budou stěží jiné než vyšší, už kvůli úpravě základního modelu. Co to řeší? Foto: Škoda Auto

