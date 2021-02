Škoda odhalila svůj první sportovní elektromobil, příznivce RS asi neohromí před 6 hodinami | Petr Prokopec

Sedadla vypadají slibně a neurazí nakonec ani snížený podvozek, větší kola, agresivnější zevnějšek a další dílčí doplňky. Technika ale zůstává v případě Enyaqu SportLine standardní.

Před několika málo lety byl největším protimluvem automobilového světa obrat „sportovní dieselové SUV“. Každé z daných slov totiž odkazovalo na oblast, která v podstatě se dvěma zbývajícími neměla pranic společného. Se sportováním si totiž každý spojoval vozy s mohutnými benzinovými motory, které jsou přilepené nízko u země. Diesely byly pro změnu symbolem úsporné a tedy spíše pomalé jízdy, zatímco SUV odkazovalo hlavně na jízdu v terénu a nikoliv po okruhu. Přesto jsme se nakonec dočkali převedení daného obratu do reality, a to zejména v podobě BMW X5 M50d.

Na taková auta už jsme si zvykli, nyní si budeme muset zvykat na další, přičemž z výše zmíněné fráze v něm hned dvě slova zůstávají zachována. Jen místo dieselového pohonu je třeba nově počítat s elektrickým. Ani to velký smysl nedává, neboť i když v případě akcelerace jsou na tom auta s elektrickým pohonem velmi dobře, aktivním stylem ujdou i ta nejlepší z nich jen desítky kilometrů, pokud tedy delší jízdou plnou ostrých akcelerací i vysokých rychlostí vůbec zvládne - třeba Tesly to nedokážou, a to ani na německé dálnici. A Škoda Enyaq iV Sportline na tom nebude lépe, neboť o rychlostech přes 200 km/h si může nechat jen zdát.

Tak si říká sportovní varianta mladoboleslavského elektromobilu, u které ovšem technika zůstává ryze standardní. Tedy vyjma podvozku, neboť přední náprava klesla blíže k zemi o 15 a zadní o 10 milimetrů. Mimo to pak mají zákazníci k dispozici 20palcová nebo 21palcová litá kola, stejně jako mohou počítat s řadou prvků lakovaných v lesklé černé barvě. Novinky je pak čekají rovněž v interiéru, který je nakonec na celém autě zřejmě nejzajímavější, hlavně sedadla vypadají lákavě. Tím je však přerod u konce.

Enyaq Sportline si tak na sportovce pouze hraje. Vzhledem k limitům elektrického pohonu zejména při nižším stavu akumulátorů (výkon je v tomto případě napětí krát proud a abyste udrželi dynamiku i při nižším napětí, potřebujete více proudu, v jehož případě mají pohon i baterie své limity) musí zůstat u běžných parametrů, načež veškeré tři nabízené varianty zvládnou maximálně 160 km/h, a to i v případě, kdy má dva motory zaměstnávají všechna čtyři kola.

To příznivce rychlých škodovek asi neohromí, jde však zkrátka o kolorit dnešní doby, na který lze tak maximálně upozornit. Na spojení „sportovní elektrické SUV“ bychom si tedy měli začít zvykat, zaznívat bude nejspíše stále častěji. Ať už je vám jakkoli blízké, nebo ne.

Škoda Enyaq iV Sportline si na sportovce jen hraje, dynamika definovaná maximální rychlostí 160 km/h ohromí skutečně jen stěží. Foto: Škoda Auto

