Škoda poprvé ukázala interiér své další novinky. Vyrábí ho z odpadků a starých hadrů, tím jistě naláká včera | Petr Prokopec

Lidi, kteří to ocení, škodovka tímto způsobem lákat nemusí, ostatní tím leda odradí. Přesto všem dává na odiv, že to, na čem ve svém novém autě budou sedět, bylo už mnohokrát použito a nebylo to ani chemicky očištěno.

Recyklace, tedy opětovné využití dříve využitých surovin, není u člověka ničím novým. Nakonec i příroda sama má ráda jisté koloběhy, ve kterých se ty samé zdroje v různých formách znovu objevují a zase mizí. Třeba taková voda se nikdy nikam neztratí, až už s ní uděláte cokoli - vypijete ji, umyjete se s ní, uvaříte ji... Přesto ji vždy jednou „potkáte” znovu. A klidně ji vypijete, i kdybyste si s ní někdy dříve umyli zadek nebo se s ní rozloučili na pisoáru. Nikdo s tím nemá problém.

To je ale přírodní proces, opětovné využívání té samé suroviny či věci člověkem je složitější záležitost. Ne každý se dobře vyrovnává s představou, k čemu mohl sloužit recyklovaný papír, ze kterého je vyrobené brčko, s nímž má pít, popř. kdo a jak používal láhev od piva, kterou po vyprázdnění vrátil a po očistném procesu se znovu naplněná dostala zpět k vám. Proto bychom byli opatrní s „recyklačním marketingem” nebo aspoň jeho mírou. Že nějaké věci vznikly z dříve použitých surovin, je dnes skutečně norma a nikdo nad tím moc nepřemýšlí, někteří ale přesto mají tendenci se tím chlubit. A po našem soudu si tím spíš ublíží než naopak.

Mezi takové se nyní zařadila Škoda, která se rozhodla světu oznámit, že chystaný model Elroq, si budete moci koupit v provedení, jehož interiér vznikl z odpadků a starých hadrů. A to moc pěkně nezní. Z čeho automobilka vyrobí karoserii nebo světla, může být leckomu fuk, ale interiéru auta se dotýkáme, v interiérech aut pospáváme, části interiéru automobilů necháváme olizovat malé děti. A byť nepochybujeme o tom, že výsledek celé recyklace není z hygienického hlediska problematický, naláká někoho výše popsané?

Abychom byli konkrétnější, další novinka Škody bude k dispozici ve čtyřech variantách interiéru zvaných Studio, Loft, Lodge a Suite. Druhá ze zmíněných bude disponovat materiálem zvaným Recytitan, který ze 78 procent tvoří PET láhve vyhozené do odpadků a staré oděvy. Materiál bude použit na čalounění sedadel, což bychom označili za „intimní” část interiéru. Ale co už, hlavně že bude „udržitelný”.

Varianta Lodge pro změnu staví na materiálu zvaném Technofil, který je vyroben z vláken Econyl. Tak je nazýván recyklovaný nylon, na jehož výrobu byly použity staré rybářské sítě a vyhozené oblečení. Ani to nezní bůhvíjak, Škoda ale dodává, že materiál je odolný vůči otěru i oděru a je stoprocentně regenerovatelný, což má umožnit opakovanou recyklaci bez ztráty kvality.

V případě Recytitanu jde Škoda ještě dál a uvádí, že při recyklaci nebylo užito chemického ošetření. Zrovna tato zmínka je další z odrazujících, jakkoli fakticky problematická být nemusí. Marketing ale není hra na pravdu, je to hra s emocemi a Škoda tu vyzývá něco, co v řadě lidí probudí negativní emoce. Jistě existují lidé, kteří popsané ocení, jsme ale přesvědčeni, že jich bude výrazná menšina. A zrovna takoví si Elroq pro tato specifika najdou, exhibovat s takovými vlastnostmi před celým světem považujeme za projev nedostatku obchodního citu.

Tím je ale nakonec i Elroq jako takový, půjde totiž o elektromobil, o který Škodu nežádal téměř nikdo. Navíc se jedná o auto stojící na platformě MEB, což předem znamená mnohá technická omezení. Základ nabídne baterie o kapacitě 55 kWh a výkon 170 koní, který zamíří pouze na zadní kola, zatímco na vrcholu lze čekat 82 kWh, 299 koní a čtyřkolku. Máme zde tak stejnou techniku jako u Škody Enyaq, jen u toho budou menší rozměry a o trochu nižší cena. To ale na uchvácení výrazné části publika stačit nebude.

Suma sumárum tak mladoboleslavští nemají v rukou nic, čím by dokázali zlákat davy, zmínky o recyklaci jim novou klientelu skutečně nepřinesou. Spíš naopak mohou značnou část lidí kvůli předsudkům odradit. Škoda se bohužel zařadila mezi automobilky, které víc než co jiného plní plány v rámci jakýchsi vlastních pětiletek, nikoli přání klientů. A i tento způsob prvního odhalení interiéru Elroqu, obecně vlastně relativně nevýznamná věc, to připomíná.

Elroq se pochlubí hned dvěma verzemi interiéru, u nichž ve velké míře sází na recyklaci. Proč ne, ale dávat do popředí fakt, že základem vašeho nového auta byly v zásadě odpadky, je krajně nešťastné. Foto: Škoda Auto

