Škoda poprvé ukázala zcela nový design svých aut, přiznala tragické výsledky na kdysi největším trhu

Mladoboleslavská automobilka odhalila svou budoucnost. Zároveň se ohlédla i za minulostí a představila své výsledky za loňský rok. Ten byl tragický co do prodejů, ale ne až tak co do finančních výsledků.

Prakticky celý loňský rok jsme zmiňovali dopady koronaviru v podobě nedostatku čipů a dalších komponentů. Kvůli tomu automobilky soustavně buď redukovaly výrobu, nebo rovnou zcela zastavovaly montážní linky. Zdálo se tedy, že závěrečné sčítání výsledků bude jeden velký horor, platí to ale jen z poloviny. Škoda loni prodala o 12,6 procenta méně aut než předloni (878 200 ks versus 1 004 800 ks), což je jistě nepotěšující stav, díky soustavně rostoucím cenám ale finančně nestrádala.

Tržby automobilky se totiž zvýšily o 3,9 procenta na 17,743 miliardy Eur (cca 437,81 mld. Kč), provozní zisk pak vzrostl dokonce o 43,2 procenta na 1,083 mld. Eur (26,72 mld. Kč). Dle značky za tím stojí její program na snižování nákladů, realita však bude jinde. Stačí si jen uvědomit, o kolik loni vzrostly ceny jejích aut, šlo o desítky procent. Na každém prodaném voze tak značka vydělá více, navíc o 8 procent snížila své investice.

Nárůst zisku nicméně není tím jediným, čím Škoda zaujala. Poukázat je třeba zejména na její kolaps v Číně, která pro automobilku představovala daleko největší trh. Méně než sto tisíc aut zde značka prodala naposledy v roce 2008, od té doby její registrace soustavně rostly. Vrcholem se pak stal rok 2018, kdy k zákazníkům zamířilo 352 tisíc nových vozů. O rok později nicméně již následoval 21procentní pád, předloňské období bylo spojeno s 46procentním poklesem a loňské dokonce se skoro 60procentním, prodáno bylo jen 71 200 aut. Automobilka se dlouho tvářila, že se nic až tak hrozného neděje, teď už ale o dramatickém propadu hovoří otevřeně.

Je přitom otázkou, co přesně za tímto ústupem ze slávy stojí, nejpravděpodobnější ale bude přirozený nezájem publika. Lví podíl ale bude mít na celé věci fakt, že Škoda poněkud nezvládla zareagovat na vývoj čínského trhu. Tamní klientela totiž neklade důraz ani tak na pohonné jednotky, nýbrž na vzhled a technologické finesy. V tomto ohledu není škodovka na výši, navíc je oproti svým čínským soupeřům mnohem dražší.

Že nejde jen o pouhou domněnku, do jisté míry potvrdil na zmiňované konferenci končící šéf značky Thomas Schäfer. Ten totiž uvedl, že automobilka se letos pochlubí novým designovým jazykem Modern Solid, v jehož duchu budou vyvedeny veškeré příští novinky. Nový styl bychom si měli prohlédnout již ve druhé půli roku, což nejspíše povede k pařížskému autosalonu. Ten se koná v půlce října, přičemž Škoda zřejmě do francouzské metropole přiveze koncepční elektrické SUV.

Právě s tímto vozem se totiž značka aktuálně pochlubila, jakkoliv jej z většiny skryla za mléčné sklo. Patrná je tak zejména příď, kde si můžeme prohlédnout zaslepenou masku - tedy nedílný to znak bateriového pohonu. Mimo to je evidentní, že vůz je daleko hranatější než současná produkce. Zda to nicméně bude stačit na okouzlení davů, je zatím ve hvězdách. I kdyby se tak ovšem stalo, s ohledem na elektrifikaci nebudou prodeje zrovna masivní, i když má vůz startovat pod milionem korun.

Lze pak už jen dodat, že sázka na SUV je pochopitelná. Jakkoliv se totiž loňským bestsellerem znovu stala Octavia, na pódium s ní zamířily Kamiq a Karoq. Kodiaq pak není zrovna daleko, přičemž jen tato trojice má na kontě 38,5 procenta veškerých registrací. Pokud k tomu pak ještě přihodíme Enyaq, jsme rázem na 43,6 procentech, tedy takřka na polovině produkce. A to je třeba připočíst ještě indický Kushaq, který se ovšem nestihl pořádně rozjet.

Je tedy pochopitelné, proč je budoucnost značky spojena právě s těmito karosářskými styly, stejně jako s onou elektrifikací. Do roku 2030 chce totiž automobilka představit další tři bateriové modely, z nichž všechny budou posazeny pod Enyaq. Jedním z nich se pak stane nástupce Škody Citigo, zrovna toto provedení se však za mléčným sklem neskrývá.

Pro Škodu byl loňský rok tragický co do prodejů, finance ale značka vyléčila někdy až brutálním zdražováním. Budoucnost pak značka spojuje se zcela novým designem. Foto: Škoda Auto

