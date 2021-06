Škoda poráží VW na dvou trzích, na nichž po léta vládl, to v Německu neuslyší rádi před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Jaroslav Vavera, Autoforum.cz

Je čas, aby žák překonal svého učitele? Možná ano, v některých případech už se to děje a nelze říci, že by k tomu došlo náhodou. Škoda nyní dokáže podstatu Volkswagenů prodat lépe.

Řekněme si narovinu, že bez VW za zády by žádná Škoda dávno nebyla a pokud přece ano, pak rozhodně ne v podobě, v jaké ji známe dnes. Nelze ji o od německého koncernu separovat, je existenčně závislá na jeho know-how a technice a mimo náruč molochu dosahujícího extrémních úspor z rozsahu při vývoji a výrobě milionů velmi podobných aut by ani za současných cen nejspíše nevydělala ani korunu. Tedy pokud by chtěla nabízet auta stejné úrovně.

Nic z toho ale neznamená, že VW nemůže překonávat, minimálně jako značku. Však kolikrát už jsme v historii byli svědky toho, že žák předčil svého učitele, že od něj přejal vše dobré a přidal k tomu něco svého, co nakonec znamenalo lepší výsledek? Přesně to se v posledních letech zdá být stále častěji případem Škody. Vlastně je to tak už docela dlouho, ale chybějící image nedohoníte během pár let. Až nyní tak i lidé na trzích tradičně okupovaných Volkswagenem začínají věřit, že od škodovky mohou dostat i více za méně.

Důvod? Protože Škoda leckdy skutečně nabízí více za méně. Obvykle jde o větší, praktičtější, leckdy promyšlenější auta, třebaže většinou méně kvalitní. Přidejte stejnou nebo nižší cenu a máte před sebou lepší nabídku. Na rozum ale škodovka hrála úspěšně vždy, nyní přidává jednu podstatnou věc - design. Kolik lidí, tolik chutí, takže si můžete myslet něco jiného, podle nás ale snad každá Škoda vypadá atraktivněji než srovnatelný VW. Ten dále hraje na strunu nudy a jakési generičnosti, česká značka je odvážnější a zřetelně boduje.

Znát je to i na případu jejího prvního pořádného elektromobilu, Enyaqu. V poměru výkon/skutečná cena je to prachmizerná nabídka, také proto se třeba u nás sotva nějaké prodávají. Když ale takové zvíře vrhnete do arény, kde dotace létají vzduchem, najednou to funguje. A srovnatelný VW ID.4 prohrává.

Máme před sebou úplně čerstvá květnová data o prodejích aut z Norska a Nizozemska, tedy dvou trhů posedlých elektromobilitou, které berou každou korunu (v Norsku doslova) z kapes lidí kupujících cokoli jiného a cpou jí do podpory elektroaut. Právě na těchto dvou trzích tak Enyaq nepřekvapivě skóruje a v za uplynulý měsíc v Nizozemsku oslovil 847 lidí, v Norsku 795. Dobře, to mnoho neříká, ale podívejme se, kde je ID.4 - v zemi fjordů a nekonečného přerozdělování (hlavně peněz vydělaných prodejem ropy) si musel vystačit se 774 prodeji, v Nizozemsku dokonce s 202.

V druhém jmenovaném odbytišti tak Škoda nejenže překonala VW s tímto modelem, ale překonala jej zcela - 2 176 oproti 2 155 prodaným autům je sice vítězství o jedna subtilní ňadra, ale vítězství to je. Navíc je třeba dodat, že VW je tradičním, historickým, po dekády obtížně porazitelným vládcem 12 nizozemských provincií. A najednou je před ním jeho vlastní značka. A i v Norsku, další baště VW, to je s německou matkou nahnuté celkově - chybělo 81 prodaných aut (1 337 vs. 1 256), aby Škoda vládla také zde.

Je to pozoruhodný stav, ale nedivíme se - VW ID.4 je mdlý, Škoda Enyaq září. Nekoupili bychom asi jedno z těchto aut, protože bychom s nimi nedojeli nikam, ale kdyby byla na výběr jen ta, ID.4 má pramalé šance uspět. Škoda vlastně jen dále posouvá přednosti i samotných VW, přidává atraktivnější design a za výsledek nechce více. V Německu toto jistě neuslyší rádi a jsme zvědavi, co s tím budou chtít provést - snad nic.

Škoda Enyaq je při své skutečné ceně nekonkurenceschopné auto vedle čehokoli konvenčního, pokud se ale někde dotují elektromobily a cenově zatěžují ostatní vozy, prodejná je. V Nizozemsku a Norsku tak prodejně poráží VW ID.4, v zemi tulipánů i velmi výrazně. Foto: Škoda Auto

Zdroje: BOVAG, OFV

Petr Miler