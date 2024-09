Škoda představila nejodolnější auto své historie, na první pohled to na něm nemáte šanci poznat včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Moderní škodovky neprosluly jako nějaká ořezávátka, také proto jsou populární, jejich odolnost ale běžně končí u schopnosti zvládat vysoké porce kilometrů. Tohle auto přežije i ozbrojený útok, navíc je nenápadné a dokáže rychle zmizet z místa činu.

Pokud přijde řeč na obrněná auta, většina lidí si hned představí speciální verze luxusních limuzín. Či na zakázku stavěná SUV, která mají blíže k armádním speciálům než běžným osobním vozům, ostatně mnohým nechybí ani útočná technika. Toto škatulkování ovšem pro majitele může být poměrně nebezpečné, neboť ti, kdo je chtějí ohrozit na životě, se dopředu mohou připravit na to, že s běžnými útočnými prostředky neuspějí. Pokud se ale ochranný potká třeba s Peugeotem 205 GTI nebo Abarthem 695, je na straně chráněných moment překvapení, který mohou využít k úniku z místa činu.

Podobně na tom ostatně mohou být, pokud budou sedět za volantem Škody. Ta je vnímána jako značka, která zásobuje hlavně masy pragmatiků. A jakkoli se i mezi nimi nacházejí lidé, kteří nemají hluboko do kapsy, nikdo zkrátka neočekává, že jejich Superb nebo Kodiaq odolá palbě ze samopalu či nastražené mině. Jenže shodou okolností zrovna tyto modely takovou možnost mají, jak dokazuje výsledek spolupráce značky s britskou společností UTAC Special Vehicles.

Obrněný Superb byl jejich prvním společným dílem, přičemž od roku 2018 se prodalo již takřka 500 kusů. To je jen důkazem, že trh pro taková auta existuje. Není tak překvapivé, že došlo i na SUV. Co ale již zarazit může, to je fakt, že nejde o druhou generaci, nýbrž tu předchozí. Pro samotné majitele je to ale znovu jen dobře, neboť v Kodiaqu po faceliftu (tedy v autech vyrobených po dubnu 2021) budou vypadat ještě nenápadněji než ve verzi prodávané teprve pár měsíců.

Zvenčí modifikace v podstatě nemáte šanci poznat, prozradit je mohou maximálně výstražná světla zasazená do čelní masky, nárazníku a zádě. Dá se nicméně předpokládat, že pancéřování si můžete objednat i bez těchto úprav. S ocelovými pláty implantovanými pod karoserii přitom dorazila také neprůstřelná okna, stejně jako vyztužený podvozek. Kodiaq tak nyní odpovídá certifikaci PAS 300 a PAS 301, což znamená, že je odolný vůči ručním zbraním, útočným puškám i granátům a výbušninám. Je to prý nejodolnější Škoda, jaká kdy pod taktovkou automobilky vznikla.

Navýšená hmotnost si vyžádala úpravy podvozku a brzd, v případě pneumatik je možné počítat se systémem, který udrží plášť na ráfku i po jeho prostřelení a úplném vyfouknutí. Uvnitř pak nechybí „komunikační centrum“ zasazené do původního multimediálního systému, jehož součástí je rovněž ovládání zmiňovaných světel a varovných sirén. Na motor nicméně sáhnuto nebylo, klientela by tak jistě neměla volit (a při očekávané ceně úprav jistě ani nebude volit) základní agregáty.

SUV má za sebou ostré testy, během kterých bylo podrobeno více než 200 dávkám munice, stejně jako byly pod ním, nad ním a vedle něj odpáleny různé výbušniny. Došlo pak rovněž i na únik z místa činu, tedy zkoušku akcelerace, ovladatelnosti a decelerace. Pokud se tedy obáváte o svůj život, rozhodně byste o upravené Škodě Kodiaq měli zapřemýšlet. Už jen kvůli zmíněnému momentu překvapení, byť tento článek mu dělá menší, ale opravdu jen velmi malou čáru přes rozpočet.

Škoda ve spolupráci s britskou firmou UTAC Special Vehicles vyrukovala s obrněným Kodiaqem. Jedná se však kupodivu o první a nikoli aktuální druhou generaci. Toho ale můžete využít ve svůj prospěch, pancíř pod jeho karoserií totiž nebude čekat snad nikdo. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

