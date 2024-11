Škoda představila nové SUV za 220 tisíc, ale neblázněte, vám ho pochopitelně neprodá před 9 hodinami | Petr Prokopec

Co je nakonec smutnější? Mít domácí automobilku, která nenabízí už vůbec žádné opravdu dostupné auto, nebo mít takovou, která ho nabízí, ale Čechům ho neprodá? Pokud je vaší odpovědí to druhé, máte opravdu smutný den, nový Kylaq je obrazem přesně takového stavu.

Již hezkých pár let smutně sledujeme rozklad konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu daná snahou učinit ze starého kontinentu „globálního zeleného lídra” pod taktovkou nekonečného množství regulací a přerozdělování ve prospěch „těch správných” řešení. Můžeme se přít o tom, zda politika Bruselu toho byla příčinou, nebo se stala následkem snah samotných výrobců omezit moc trhu nad jejich osudy, výsledek je ale zřejmý i z nabídky Škody. Jejím nejlevnějším vozem je dne v Evropě Fabia startující na 399 900 Kč.

Za tyto peníze dostáváte 4 108 milimetrů dlouhý hatchback osazený atmosférickou verzí litrového tříválce, jenž produkuje 80 koní. Pokud ale chcete vyšší výkon či lepší výbavu, rázem jste na hranici půl milionu korun. To je suma, kterou značka v době velmi kontroverzního návrhu normy Euro 7 spojovala s ukončením výroby, neboť by Fabii již nikdo nekupoval. Přičemž k propadu registrací vlastně již začíná docházet, neboť za 10 měsíců má vůz na kontě u nás jen 7 347 registrací. Dříve přitom s Octavií soupeřil o absolutní trůn.

Je to ale skutečně jen evropský stav věcí. Jakmile starý kontinent opustíme, zjistíme, že Škoda dokáže i nadále vyrábět velmi žádoucí, tedy rozumějme velmi levné nové vozy. Jedním z nich je bezesporu nové SUV Kylaq, které míří na indický trh. A již nyní lze skoro s jistotou říci, že půjde o hit, neboť automobilka celkovou délku srazila pod 4 metry, díky čemuž vůz spadá do nižší daňové skupiny.

Kylaq v důsledku toho bude startovat na 789 tisících indických rupií, tedy na pouhých 220 tisících korunách. To je z českého úhlu pohledu cena snů, ostatně za podobnou částku se u nás neprodávají ani ojetiny (jejich průměr za třetí kvartál činí 284 000 Kč). Pokud by tedy nové SUV dorazilo do Evropy, Škoda by jej ani nestíhala vyrábět. Byť reálně se dá počítat s tím, že by naopak produkci uměle omezovala jako Fiat, neboť přílišný zájem by kvůli emisím CO2 vedl k likvidačním pokutám od EU.

Skutečně je to tedy pouze uměle zregulované prostředí, komu lze děkovat za nastalý stav. A opravdu z něj nelze vinit jen politiky, však automobilky celý Green Deal vítaly s otevřenou náručí a dodnes slovně mlátí nás, tedy kritiky tohoto stavu, ne jeho strůjce. Pojďme se ale raději věnovat samotnému čtyřmetrovému „kiláku“. Konkrétně novinka na délku měří 3 995 milimetrů, na šířku pak 1 783 mm a na výšku 1 619 mm. Velmi působivý je pak u ní rozvor 2 566 mm, kterým je překonána i jinak delší Fabia. Oproti ní pak má Kylaq i lepší základní a vlastně zatím jedinou nabízenou jednotku, sice též litrový tříválec, ovšem v přeplňované formě a naladěný na 115 koní. O jejich přenos se pak může starat šestistupňový manuál či automat.

Výkon vždy směřuje jen na přední kola, zástavbu pohonu 4x4 platforma MQB A0 IN neumožňuje. Vůz v kombinaci s manuálem zrychlí na stovku za 10,5 sekundy a dosahuje maximálních 188 km/h, což jsou na SUV za 220 tisíc korun velmi slušné hodnoty. Základní Fabia je na tom koneckonců o poznání hůře. Což pak ostatně v případě praktičnosti platí u tohoto modelu pro všechny verze, které Kylaq strká do kapsy objemem zavazadelníku (446 až 1 265 litrů).

Aby toho nebylo málo, SUV dostalo do vínku 8palcový digitální přístrojový štít a 10,1palcovou obrazovku multimédií. Jako první vůz ve svém segmentu pak může být vybaveno i předními ventilovanými sedadly. Po stránce bezpečnostní je pak standardem šest airbagů či třeba elektronická uzávěra diferenciálu. Škoda během vývoje najela 800 tisíc kilometrů, vystavila vůz teplotám od -10 až po +85 stupňů Celsia a některé díly ponechala kvůli ověření výdrže 2 roky pod širým nebem.

Kylaq by tedy zfleku mohl zamířit i na český trh, kde by i díky vzhledu danému použitím nového designového jazyka Modern Solid zaválel jako máloco jiného. S jeho příchodem ale bohužel nepočítejme, a i kdyby na něj došlo, nebudou u toho tak nízké ceny jako v Indii. V této zemi se přitom nové SUV vyrábí v továrně Chakan, kde 30 procent energie pochází ze solárních zdrojů a kde podnik nakládá s vodou natolik šetrně, že jí vrací do přírody více, než sám spotřebuje. I z toho je patrné, že ani k přírodě šetrná výroba nemusí být drahá, jen ne v Evropě...

Kylaq se velmi pravděpodobně zařadí mezi hity mladoboleslavské automobilky, za 220 tisíc korun toho totiž nabízí opravdu hodně. Foto: Škoda Auto

