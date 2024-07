Škoda se před premiérou marně snaží zaujmout novým Elroqem, jeho parametry jsou už teď zklamání před 2 hodinami | Petr Prokopec

Škodovka odhalila k tomuto autu prakticky vše krom jeho designu, ten ale zůstává tím jediným, čím by mohl bodovat. Technicky je to dokonalý „compliance car” poskládaný z koncernových komponentů, které nedávaly dohromady nic ohromujícího ani v roce 2019.

Během posledních pár měsíců jsem se bavil hned s několika lidmi, kteří se železnou pravidelností nakupovali nové vozy jen u Škody. Šlo o majitele firem, kteří se nespokojili jen s jedním vozem, ale kvůli podnikání jich pořídili hned několik. Do jejich vozových parků mířily jak Octavia a Superb, tak především Karoq. Jenže zrovna toto SUV je v poslední době začalo spíše odrazovat, a to kvůli ceně - za základ se 150 koňmi totiž musíte dát 715 900 Kč. Vedle toho ovšem Hyundai nabízí svůj Tucson s výkonem vyšším o 10 koní za částku nižší o 66 tisíc korun.

Jak již nějaký ten pátek z Mladé Boleslavi zaznívá, řešením má být pro Škodu kadence elektrických novinek. Vedle velkého SUV Enyaq se ještě letos postaví zcela nový Elroq, tedy bateriový ekvivalent zmiňovaného Karoqu. Půjde o prvního zástupce automobilky, který bude vyveden v novém designovém jazyku Modern Solid. Protože ale většinu techniky sdílí se svými sourozenci od VW i Škody, nelze pod povrchem počítat s ničím přelomovým. Budou u toho ale takové ceny, že Karoq rázem bude působit jako auto za hubičku.

Než zamíříme pod povrch, zastavme se na chvíli u nově střiženého kabátu. Ten i přes ochrannou kamufláž působí zajímavě a opravdu by pár lidí mohl zlákat. Klíčovými elementy novinky jsou krátké převisy vpředu a vzadu, úzká diodová světla, zvýrazněná boční linie umocňující svalnatost vozu a aerodynamicky optimalizovaná litá kola, která bude možné pořídit v 19- nebo 20palcovém rozměru. Značka uvádí, že s jejich pomocí dosáhla na nízký koeficient odporu vzduchu Cd 0,26.

I kdyby ale karoserie byla celá ze zlata, pod ní trůní platforma MEB, a to je zásadní problém. Koncern Volkswagen ji před pěti lety prezentoval jako vrchol techniky, jenže se vzápětí ukázalo, že nejde o nic přelomového. Němci navíc měli značný problém se softwarem, jejich korunní klenot se tak nakonec ukázal být už tehdy překonaným. A to se psal rok 2019. Nyní jsme o pět let dál a VW stejně jako Audi či Cupra musí dál spoléhat na architekturu, s níž dosahují spíše podprůměrných hodnot ve všech podstatných ohledech.

Elroq totiž maximálně nabídne výkon 299 koní a dojezd přes 560 km. S těmito hodnotami lze navíc počítat u vrcholné varianty 85x, která disponuje bateriemi o kapacitě 82 kWh či předním a zadním elektromotorem. Toto provedení ale nejspíš pod 1,5 milionu korun nekoupíte. Pokud ale lidé mají problém i s poloviční částkou, byť je u toho rovněž poloviční výkon, asi jen stěží se vyhecují a koupí si elektromobil, který v rámci praktické použitelnosti za Škodou Karoq zaostává o parník.

Pokud totiž spalovací SUV pořídíte ve verzi 2,0 TDI, můžete u ní dle udávané spotřeby počítat s dojezdem přes 1 000 km. Do zavazadelníku pak vůz dokáže pobrat 630 litrů při nesklopených a 1 609 litrů při sklopených zadních sedadlech. Omezený dojezd elektrické novinky jsme přitom již zmínili, do kufru pak pobere 470 až 1 580 l. Její obraz pak nevylepšuje ani dobíjecí výkon, neboť ten vrcholí na 175 kW a navíc i ten je dostupný jen pro vrcholné verze. Dobití 70 procent kapacity baterek (z 10 na 80 procent), což odpovídá dolití 15 litrů nafty do auta s motorem TDI, tak zabere i za naprosto ideálních podmínek 28 minut. Koho tohle má oslnit?

Škoda navíc bude Elroq nabízet rovněž ve verzích 50, 60 a 85, kdy první zmíněný bude disponovat baterií o kapacitě 55 kWh a 170 koňmi. Ty budou roztáčet zadní kola, stejně jako 204koňové stádo druhé zmíněné varianty, jejíž paket narostl na 63 kWh. V obou případech bude možné počítat s maximálkou 160 km/h, zatímco Karoq se v závislosti na zvolené motorizaci pohybuje mezi 192 a 211 km/h. Znovu - to jsou všechno kroky vzad, ne vpřed.

Elroq 85 pak disponuje stejně jako verze 85x bateriemi o kapacitě 82 kWh, poháněnou má ovšem jen zadní nápravu, na kterou míří 282 koní. Tím nám ale dostupné informace končí, zmínit lze už jen pár slov o interiéru, kde se kromě „udržitelných” materiálů počítá také s 5palcovým digitálním kokpitem či 13palcovou obrazovkou multimédií. Škoda pak hodlá majitelům umožnit ovládat celou řadu funkcí skrze aplikaci. Ovšem ani tím nebude na stále přeplněnějším trhu excelovat. „Compliance car”, auto vytvořené tak, aby splnilo očekávání daná politickými nařízeními, tím nový Elroq je. Většina zákazníků dává a dál by dávala s gustem přednost něčemu jinému.

I přes maskovací fólii vypadá Elroq zajímavě. Jak se ovšem zdá, design může být tím jediným, čím se bude pokoušet zabodovat. Foto: Škoda Auto

