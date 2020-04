Škoda si zaregistrovala jméno pro své další nové SUV, je to znovu kontroverzní volba před 4 hodinami | Petr Prokopec

S SUV Škody se v posledních letech roztrhl pytel a pokud vám jména Kodiaq, Karoq nebo Kamiq nevoní, pak vám asi nebude vonět ani registrovaný název pro to další - Kliq.

Koronavirus sice dočasně zpomalil chod celého světa, život ale půjde dál. Ačkoliv jsou tedy mnohé továrny stále ještě zavřené, výrobci již opětovně spřádají plány ohledně budoucnosti. Mezi ně samozřejmě patří také Škoda, která se ještě před globálním příchodem pandemie pochlubila dalším novým SUV. Respektive jeho koncepční verzí zvanou Vision IN, jenž byla odhalena v únoru v Novém Dillí. Sériový model nicméně máme čekat ještě letos a jak se zdá, již nyní víme, jak bude pojmenován.

Informace pochází z indického patentového úřadu, což není překvapivé. Právě na tomto trhu se nové SUV bude prodávat, stejně jako druhý model klasičtějšího střihu postavený na téže modulární platformě MQB A0 IN. Na jeho příchod si ovšem budeme muset ještě minimálně rok počkat a totéž nejspíše platí také o verzích s logem Volkswagenu. Nadále se tedy budeme věnovat už jen české novince s vyšší stavbou karoserie a zvýšeným podvozkem, jenž do showroomů nejspíše dorazí pod názvem Kliq.

S tímto označením Škoda navazuje na svou tradici, dle které její SUV startují písmenem „K“ a končí písmenem „Q“. Nicméně zatímco v názvem Kodiaq, Karoq a Kamiq se skrývá jistá údernost a robustnost, jenž je pro SUV podstatná, nové označení kráčí spíše jemným směrem. Respektive to bude „klik“ evokovat zejména v Česku či na Slovensku, pro Indy by ale název mohl být snáze skousnutelný.

Lze přitom jen dodat, že jakkoliv nás premiéra čeká ještě letos, vyrábět a prodávat by se měla Škoda Kliq až v první polovině příštího roku. Půjde o 4,26 metru dlouhé SUV, jenž bude nabízeno s litrovým tříválcem nebo 1,5litrovým čtyřválcem a tedy se 110 nebo se 150 koňmi. O jejich přenos se pak postará šestistupňový manuál či sedmistupňový automat, výkon však vždy zamíří pouze na přední kola a systém 4x4 nebude k mání ani za příplatek.

Po stránce cenové by přitom nové SUV mělo startovat v přepočtu na nějakých 330 tisících korun, což není až tak závratná suma, byť na indickém trhu půjde o jednoho z dražších zástupců. I proto ostatně Vision IN dostal do vínku poměrně agresivní design, který by si měla zachovat i produkční Škoda Kliq. Značka nicméně doufá, že bude moci zákazníci překvapit zlevňováním, neboť hodlá využití indických zdrojů posunout z aktuálních 92 na 95-96 procent.

Škoda si v Indii zaregistrovala označení Kliq...



...které nejspíše dostane produkční verze konceptu Vision IN

Zdroj: Carwale

