Škoda to balí na jednom z trhů, kde je velmi populární, dostala zákaz dovozu i prodeje před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

A popravdě řečeno nemohla čekat nic jiného. Nejprve dostala zákaz prodávat nejžádanější model z bezpečnostních důvodů, nyní přišel kompletní zákaz dovozu a prodeje aut kdekoli v Bělorusku.

Jak ukázal včerejší přehled nejprodávanějších značek a modelů aut světa, Škoda je v posledních letech populární leckde. Pokud se tedy intenzivněji nezajímáte o prodeje aut ve vzdálenější destinacích, asi by vás ani nenapadlo, kde také boduje. Jednou z těch zemí, kde je velmi úspěšná, je Bělorusko, kde si pravidelně připisovala tržní podíl mezi 5 a 10 % a pouze Lady, Renaulty a Volkswageny si tam obvykle vedly lépe. Teď si ale na tržním podílu české značky smlsnou jiní.

Bělorusko v posledních týdnech Škodu nešetří, když nejprve zakázalo její tamní prodej Rapidu. U nás už neprodávaný, v Rusku dále vyráběný a právě tam velmi oblíbený model si výborně vel i v Bělorusku, když se tam loni stal sedmým nejprodávanějším autem vůbec. Od března ale přišel o lokální schválení pro provoz kvůli údajným problémům se systémem automatického brzdění, světly pro denní svícení a několika dalším parametrům.

V reakci na to se prodeje české značky v březnu meziročně propadly od 58 procent, ani to ale zjevně Bělorusům nestačilo. S koncem tohoto týdne tak kompletně zakázali dovoz a prodej všech aut značky Škoda na svém území. Dle včerejšího rozhodnutí rady ministrů platí okamžitý zákaz jakéhokoli dovozu aut této značky a pokud budou nějaké automobily objeveny na území státu, budou reexportovány do země, odkud byly dovezeny.

Není tedy možný ani jejich další prodej: „Pokud budou v obchodech, na trzích, na výstavách, veletrzích nebo v online prodeji nalezeny zakázané produkty, bude prodejcům prodej těchto produktů zakázán. Toto nařízení se nevztahuje na zboží dovážené občany pro osobní potřebu,” stojí v rozhodnutí rady.

Po motivaci Běloruska není nutné dlouze pátrat - Škoda v lednu zaujala politický postoj, když předem avizovala, že nebude sponzorovat letošní mistrovství světa v ledním hokeji, které mělo Bělorusko spolupořádat. A tak o jeho pořadatelství přišlo. Zákaz prodeje škodovek lze tedy vnímat jako očekávanou odvetu.

Dodejme, že běloruský trh s auty není bůhvíjak velký, ročně se tam prodá mezi 50 a 60 tisíci auty. Škoda tedy na jednu stranu neriskovala tolik, na druhou stranu tam měla velmi dobrou pozici z hlediska tržního podílu a pokud bude běloruský trh dále růst jako dosud (mezi roky 2017 a 2019 se zvětšil skoro stoprocentně), může jít o nemalou ztrátu.

Nová Škoda Octavia mohla v Bělorusku též udělat slušnou kariéru, ale nestane se to, dovoz a prodej všech aut české značky do této země byl zakázán. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Belta

