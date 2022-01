Škoda v Rusku stále prodává Karoq před faceliftem za neskutečné ceny, stojí o stovky tisíc míň před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Možná už jste si zvykli na to, že ceny nových škodovek rostou rychleji než houby po dešti a předpokládáte, že jinde je tomu stejně. Ne nutně, rozdíly mezi některými trhy jsou zvlášť v případě určitých modelů extrémní.

Škoda Karoq u nás stála do konce roku 2019 od 490 900 Kč. Začátkem toho následujícího přišla v základu na 500 900 Kč, v létě 2020 na 515 900 Kč a začátkem loňska stoupla cena v úplně nejnižším provedení na 530 900 Kč. Pak věci vzaly rychlý spád, když s omezením nabídky výbav vyletěla v létě 2021 základní cena na 613 900 Kč a na podzim dorazil facelift, který poslal cenu základu - věřte nevěřte - na 638 900 Kč. To je ohromné, více jak 30% zdražení během dvou let u úplně stejného auta. Vyděláváte od té doby o tolik víc? Pokud ano, gratulujeme, většina lidí na tom ale tak dobře není.

Česká automobilka vám na to patrně řekne, že regulatorní požadavky EU činí její vozy výrobně stále dražšími, nejsme si ale vědomi žádných podstatných novinek, které by za tu dobu ospravedlnily takový nárůst ceny. Samozřejmě vnímáme situaci na trhu, mnohokrát už jsme ale zmiňovali, že Škoda se svým přístupem připravuje o část cenově senzitivní klientely, neboť zejména korejská konkurence auta pořád má a ceny tak vysoko nežene.

Možná si nyní začínáte popěvovat: „Kdybych jen mohl otočit, otočit ručičkami času...” jako R. Kelly (a nyní možná ne jen pro zábavu), což se zdá být nemožné. Ale ono to tak trochu možné je. V Rusku si Škoda jako na jednom ze svých největších trhů zákazníky dráždit rychlým zdražováním zase tak netroufne, navíc tam stále pro místní klientelu vyrábí model před faceliftem. Už dříve jsme psali o tom, že Karoq nabízí v Rusku citelně víc za citelně míň, nůžky se ale od té doby jen rozevírají. A pokud nyní ruské ceny Karoqu přepočteme na české koruny, snadno dojdeme k závěru, že v Rusku mají pořád rok 2019. Či snad ani ten.

Abychom byli konkrétní, ruským základem je verze s motorem 1,6 MPI. U nás je alternativou nemastný neslaný tříválec 1,0 TSI a i když ani starší atmosférická jedna-šestka není žádné motorové terno, aspoň má čtyři válce a netrpí všemi neřešitelnými neduhy tříčtvrtečních jednotek. Výkon nanejvýš 110 koní je pro Karoq tak tak přijatelný, což dokladuje i udávaná dynamika - stovka za 11,2 sekundy a maximálka 183 km/h.

Kouzlo této jednotky jistě není ve výkonu a dynamice, zajímavá je cenou. Rusové mohou mít takový Karoq od 1 644 000 rublů, tedy asi od 467 tisíc Kč, o neskutečných 171 tisíc Kč levněji než nás. Jde o vůz ve výbavě Active, která toho ale v Rusku nabízí víc než dříve nabízel český Active. Klimatizace, audiosystém s osmi reproduktory, ESP, asistent rozjezdu do kopce, dálkový centrál, kůže obšitý volant nebo vyhřívaná sedadla a zrcátka dostanete bez příplatku. Navíc lze mít v Rusku i automat, u nás k základnímu motoru nikoli.

Stačí se navíc podívat dále do nabídky a diference se jen zvětšují. Pokud se v Rusku rozhodnete pro motor 1,4 TSI se 150 koňmi a automatem, stačí vám 1 772 000 rublů, což je 503 tisíc Kč. Neděláme si legraci, stačí tak málo navíc. Za to u nás pořád nedostanete ani základ, nejlevnější varianta se srovnatelným motorem 1,5 TSI se 150 koňmi a automatem pak přijde na 738 900 Kč, o 238 tisíc (!) dráž.

K dispozici je také provedení 1,4 TSI s pohonem 4x4 a sedmistupňovým DSG, které je k dispozici od 1 872 000 rublů. To je necelých 532 tisíc, tedy pořád o více jak 100 tisíc méně než český základ, tato varianta u nás ani nemá alternativu. Verze 1,5 TSI s pohonem 4x4 vůbec koupit nejde a za nejlevnější provedení s automatem a 4x4 má si Škoda účtuje nejméně 913 900 Kč. V případě dieselu jde pořád o auto se 150 koňmi a rozdíl je ještě skoro o dalších skoro 180 tisíc větší.

A i když se podíváme na absolutní ruský vrchol, Karoq 1,4 TSI Style s automatem DSG a pohonem 4x4, jsme u ceny 2 160 000 rublů, asi 613 tisíc Kč. To už je vůz s automatickou dvouzónovou klimatizaci, bezklíčovým vstupem a startem, spodní ochranu motoru, dešťovým senzorem, parkovacími senzory, vyhříváním všeho myslitelného, nejlepším infotainmentem, digitální přístrojovkou a kde čím dalším. Jsme pořád pod českým základem a kdybychom chtěli něco podobného koupit zde, budeme o dobrých 300, možná 350 tisíc Kč výše.

To jsou nesrovnatelně zajímavější nabídky než u nás, samotný facelift přitom Karoq téměř nezměnil. Čas vyrazit pro nové auto do Ruska? Kéž by to bylo snadno možné, vyplatilo by se to velmi snadno.

Rusům můžeme Škodu Karoq závidět stále více, zvlášť po faceliftu u nás jsou rozdíly mezi jinak srovnatelnými verzemi naprosto neskutečné, jde o stovky tisíc korun. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.