Škoda začala prodávat svůj nový nejlevnější model, začíná desítky tisíc pod Fabií

Škoda dosud nenabízela žádné auto, který by šlo označit za opravdu levné nebo alespoň mimořádné v poměru výkonu a ceny. U nás se na tom nic nemění a základní Fabia za 340 tisíc skutečně neohromí, jinde ale umí nabídnout i větší a výkonnější vůz za měně.

Škoda a láce? Tato dvě slova byste dnes ve slovníku antonym nejspíše našli hned vedle sebe. Česká značka, která v uplynulých dekádách proslula dobrým poměrem ceny a hodnoty, se v posledních letech poněkud utrhla ze řetězu a za dobré peníze nabízí přesně nula modelů. Se Citigo je amen, Fabia i s tříválcem bez turba a minimální výbavou stojí 339 900 Kč, Scala s jen o málo lepší technikou přijde nejméně na 417 900 Kč, Kamiq jako v podstatě totéž v o něco vyšším balení pak stojí od 427 900 Kč. A Octavia s motorem 1,0 TSI? Ta může být vaše za 519 900 Kč. A to je jen úplný úplný základ pro katalogovou „cenu od”, cokoli, ale úplně cokoli jiného stojí nejméně o 60 tisíc víc.

To jsou podle nás docela bláznivé ceny, u kterých si nejsme jisti, zda ještě reflektují ani hodnotu, jež se v těchto autech skrývá. Samozřejmě chápeme současnou situaci z hlediska zvyšujících se nákladů i toho, že nedostatečná nabídka aut pramenící z omezení na straně výroby dává za přetrvávající vysoké poptávky prostor posílat ceny výše. Přesto bychom byli obezřetnější, neboť image drahé značky získáte snadno a zbavovat se jí budete velmi těžko.

Ne všude se ale česká automobilka se svou nabídkou takto pracuje. Ačkoli by ve své domovině měla být k zákazníkům nejvstřícnější, svou lepší tvář ukazuje raději Indům, kterým nabízí u nás zcela nedostupné, jednodušší a citelně levnější modely. Ten poslední zvaný Slavia, který se detailně představil koncem loňského roku, je dokonce jejím nejlevnějším, přitom není ani nejmenší, ani nejméně výkonný a ani nejhůře vybavený. Je to prostě slušný kus auta za dobrou cenu, náleží mu tedy hodnocení, které bylo dlouho vlastní celé modelové paletě české značky.

Automobilka zkraje roku rozjela sériovou výrobu s tím, že Slavii začne prodávat v březnu. A přes složitou situaci slovo dodržela. Teď už jsou venku oficiální ceny, které startují na sumě 1,069 milionu indických rupií, to za verzi Active 1,0 TSI s manuální převodovkou. Bavíme se tedy u autě, které v základu přijde na nějakých 315 tisíc Kč, o desítky tisíc Kč méně než nejlevnější Fabie. Za úplný vrchol, provedení Style 1,5 TSI s automatickou převodovkou, si pak automobilka účtuje 1,779 milionu rupií, tedy asi 523 tisíc Kč. Je to o trochu víc, než se čekalo, ani tak to ale nezní špatně.

Jedná se totiž o 4,54 metru dlouhé auto s rozvorem 2,65 metru, které bude ve svém segmentu jedním z těch největších. Zavazadelník má pobrat 521 litrů nákladu už v základu a jistě ještě o dost více po sklopení sedadel. Interiér je podobný Fabii, nakonec i výkusem na přístrojové desce s označením značky je tímtéž v bledě modrém. Výbava již standardně počítá s veškerými nezbytnostmi včetně klimatizace, vrcholné provedení nabízí i digitální přístrojovku a celkově sympaticky působící vnitřek, jak můžete vidět na prezentačních fotkách níže. V motorovém prostoru si pak našlo místo buď litrové turbo se 116 koňmi nebo jedna-pětka se 150, jak už jste jistě pochopili z výše zmíněného. Stejně tak je zřejmá dostupnost manuální i automatické převodovky (7st. DSG).

To zní všechno na danou cenu opravdu dobře, jak jsme ale zmínili hned zkraje, u nás můžete na něco takového zapomenout. Konkrétně v Česku firma nadále počítá s relativně nízkou alokací jednotlivých modelů, která je z poloviny rozebrána loňskými objednávkami a velkými zákazníky. Levněji bude jen stěží a Slavia nebude vůbec.

Škoda zahájila prodej modelu Slavia, k mání je od 315 tisíc Kč. Na tak velké auto se 115 koňmi a slušnou základní výbavou je to rozumná cena, u nás se ale prodávat nebude. Foto: Škoda Auto

