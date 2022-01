Škody jsou nejbezpečnější nová auta roku 2021, porazila Volva, Mercedesy i BMW

Petr Prokopec

Ač to asi odpůrcům mladoboleslavské značky nebude milé, je to tak. Neexistuje značka, která by v tomto ohledu byla hodnocena lépe. A ačkoli není jediná úspěšná, tolik zástupců mezi nejlépe hodnocenými vozy z hlediska bezpečnosti nemá nikdo.