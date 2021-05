Skutečně elektromobily za 10 let ovládnou svět? IEA řekla, co lze reálně očekávat před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Podle některých mají elektromobily už za 10 let vládnout světu, s trochou zamyšlení ale musí být každému rozumnému člověku jasné, jak moc je to nereálné. Pro ty ostatní je tu Mezinárodní agentura pro energii.

Automobilovou Evropu jednoznačně ovládla vlna elektrického nadšení. Tedy alespoň v politické rovině, neboť už teď klesající prodej těchto aut v ČR v momentě, kdy mají 9 promile podílu na trhu, jasně ukazují, jaký je přirozený zájem o ně bez dotací - prakticky nulový. Přesto toto nadšení plní média a člověk blíže se nezajímající o tuto oblast může snadno podlehnout dojmu, že slova o elektrické revoluci a nahrazení konvenčních aut elektrickými už v roce 2030 mají něco společného s budoucí realitou.

Ono nepotřebujete více než dobrý internetový vyhledávač a zdravý rozum, abyste si udělali obrázek o tom, co je na tom pravdy. Je-li nyní průměrné auto v EU staré 11,5 roku, je jasné, že by se už 2,5 roku nesmělo prodávat nic jiného než elektromobily, aby byly v roce 2030 dominujícím typem pohonu. K tomu ale mají daleko - přes jejich rostoucí odbyt v zemích, kde na ně kupci všech ostatních vozů přispívající stovkami tisíc korun (což logicky nebude udržitelné byť jen v momentě, kdy by je kupovala polovina lidí) jsou stále v jasné minoritě.

A to je bavíme o Evropě, jednom relativně prťavém kontinentu s pár sty miliony obyvatel. Po světě žijí miliardy lidí, kteří používají miliardy aut a na většině míst pomalu ani netuší, co to vůbec elektrický vůz je. Pokud ale chcete ale realistický odhad penetrace elektrických aut od někoho jiného než od nás či ze své vlastní hlavy, jsou tu čísla IEA, Mezinárodní agentury pro energii, která se vývoj pokusila odhadnout.

Řekli bychom, že je velmi optimistická, neboť zkraje své zprávy konstatuje, že za rok 2020 se v celém světě prodalo něco přes 3 miliony aut a za letošní první kvartál jich bylo něco přes 1,1 milionu. Loňský podíl na celkovém světovém odbytu tedy činil necelých 5 % a nyní se pohybuje okolo 6. Růst odbytu a podílu na trhu je nezpochybnitelný, na druhou stranu ale platí, že pořád okolo 95 % nově prodaných vozů tento pohon nepoužívá.

IEA navíc dále dodává, že z celkové sumy utracené za elektrická auta putovalo neskutečných 12 % z cizích kapes, globálně. A to jsou prosím přímé dotace, nepřímé sypané do stavby továren na elektrická auta, na výrobu baterií či zcela nepřehledné přerozdělování skrze vykazované emise CO2, to vše a mnohé další bude stěží představovat nižší sumu. Přes toto všechno ale IEA očekává, že prodeje budou díky těmto dotacím nadále růst a v roce 2030 bude po světových silnicích jezdit 145 milionů elektromobilů.

Úctyhodné číslo? Svým způsobem ano, stane-li se realitou, pořád ale půjde o pouhých 7 % celkového světového autoparku. Jinými slovy - 93 procent aut v té době bude mít stále konvenční pohon. IEA dodává, že zvýšení podpory ze strany vlád (kam až?) může vést ke globální flotile až 230 milionů elektromobilů, to by ale pořád bylo jen 12 % všech vozů.

Samozřejmě, v některých zemích může situace vypadat docela jinak, viz Norsko, takové ostrůvky ale neznamenají v rámci globálního automobilismu prakticky nic. Tento, jak říkáme stále spíše optimistický výhled tak jen připomíná, jak nesmyslné a nerealistické jsou řeči významných automobilek o tom, že v roce 2025 nebo 2030 přestanou jiná auta vyrábět a už teď je přestanou vyvíjet. Mohou, pak ale za pár let nebudou mít co prodávat, i kdyby se náhodou Evropa udotovala k smrti. I zdejší „kontinentální” odbyt znamená asi sedminu toho celkového, světového, to žádný automobilový gigant nespasí.

Pořád se musíme ptát, komu chce třeba Škoda prodávat drahý elektrický Enyaq, když nabízí jen méně ve srovnání s jeho vlastními Kodiaqem? Založit svou existenci na podobných autech dnes nikdo rozumný z velkých značek nemůže a odhad penetrace elektromobily v roce 2030 ze strany IEA to jen potvrzuje. Foto: Škoda Auto

Zdroj: IEA

