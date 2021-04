Slavný fotbalista vyměnil drahá luxusní a sportovní auta za obyčejný vůz pro masy před 5 hodinami | Petr Prokopec

A nemůže si jej vynachválit, tedy alespoň podle svých vlastních slov. Otázkou ale je, jak moc upřímná jsou, když jde zjevně o součást reklamní spolupráce.

Lidé se nemění, říká kolega z redakce. A pokud se někdo přece jen změní, pak rozhodně ne dobrovolně. Zdá se, že platnost těchto slov dokládá fotbalista Eden Hazard, slavný hráč Realu Madrid, který v minulosti mimo jiné vlastnil auta jako Audi RS5, Audi R8, BMW X6M, Mercedes-AMG GT-R, Mercedes-Benz SLS AMG, Nissan GT-R či Range Rover Sport. Ve všech případech šlo tedy o luxusní či sportovní vozy s vysokým výkonem, jimž kralovalo Lamborghini Aventador SVJ, které si Hazard loni nadělil jako dárek. V případě dobře placeného fotbalisty očekávané volby.

Momentálně nicméně Hazard kudy chodí, tam vychvaluje Nissan Leaf. Tedy auto na úrovni Golfu, akorát elektrické. I když až s 217 koňmi výkonu nemusí být vyloženě pomalé, stěží může konkurovat výše zmíněným vozům. A to nejen v případě dynamiky, ale i dojezdu, neboť i v takovém Audi, BMW či Range Roveru můžete urazit stovky kilometrů bez tankování a pak případně energii doplnit během pár minut. V případě japonského hatchbacku však i s lehkou nohou můžete počítat maximálně s 364kilometrovým dojezdem, neboť Leaf dostal do vínku baterie o kapacitě 62 kWh. A pak čekat klidně hodiny na dobití.

Stejně tak hatchback nezvládá výše zmíněné skvadře konkurovat i v rámci praktičnosti, tedy minimálně u onoho Range Roveru, který jej v případě rozvoru překonává o 22 centimetrů a v rámci délky dokonce o 40 cm. Na jeho palubě tedy mohou s větší mírou pohodlí počítat všichni čtyři pasažéři, jenž sebou navíc mohou vzít dvojnásobné množství tašek a kufrů. Objem zavazadelníku u britského SUV totiž v základu činí 784 litrů, zatímco Leaf se musí spokojit se 435, jakkoliv se jedná o velkorysou porci.

Právě rodina přitom měla být důvodem, proč Hazard do vozu naskočil. „Jako otec musím být příkladem hodným následování. Je mnoho pozitiv, které můžete udělat, třeba zvolit elektromobil, který má na planetu a její obyvatele pouze pozitivní dopad. Možná si myslíte, že slyšíte mluvit Lewise Hamiltona, ale tato slova skutečně pochází z úst Edena Hazarda,“ uvedl fotbalista s tím, že po elektromobilu vždy toužil i jeho otec.

Skutečně tu ovšem máme takový obrat o 180 stupňů? Možné to pochopitelně je, příliš tomu ovšem nevěříme. Výše jsme totiž zmínili velké množství důvodů, kvůli kterým by Hazard byl blázen, kdyby Leaf upřednostňoval hlavně před Range Roverem. Mimo to je tu ještě jeden podstatný - fotbalista se loni stal ambasadorem Nissanu, a tak má vychvalování produktů v popisu práce v reklamní smlouvě, kterou jistě nepodepsal výměnou za nic.

Máme tedy pocit, že stejně jako v jiných případech, kdy se automobilky snaží skrze reklamní spolupráci navodit dojem, že člověk s platem v řádu milionů týdně s úsměvem jezdí autem, kterých by si mohl koupit desítky každý měsíc, i Nissan si tímto dělá spíše medvědí službu. Kdyby aspoň šlo o něco jako BMW iX, dalo by se tomu věřit, ale že by Hazard po všech autech, která poznal, s nadšením usedal do Nissanu Leaf? Tomu skutečně věřit nemíníme.

Eden Hazard je hrdým majitelem elektrického Nissanu Leaf. Tedy alespoň to jako ambasador japonské automobilky prohlašuje. Že realita nejspíše bude někde trochu jinde, nemusíme dodávat. Foto: Nissan

